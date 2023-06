Confira as melhores e mais recentes odds para o campeão da Copa Libertadores 2023

A maior competição de clubes da América do Sul vai para a sexta rodada da fase de grupos, onde vão ser finalmente definidos todos os times que passam às oitavas de final, os que descem à Copa Sul-Americana e aqueles que não participam mais nas competições continentais.

Palmeiras e Flamengo continuam a ser os favoritos para vencer a competição, com o Verdão a ser o time com odds mais baixas. A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para o vencedor da edição de 2023 da competição.

Times Odds na bet365 Palmeiras 4.50 Flamengo 6.00 Fluminense 9.00 River Plate 11.00 Boca Juniors 12.00 Atlético-MG 13.00 Racing Club 17.00 Internacional 17.00 Athlético-PR 21.00 Nacional Medellín 21.00 Apostar agora! Acesse a bet365

As odds são cortesia da bet365 e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real. Confira os valores atualizados no site.

Verdão nas oitavas

O Palmeiras já garantiu a sua presença nas oitavas de final, tal como o Bolívar, ambos os times com 12 pontos em cinco rodadas. Na última rodada será determinado quem passar em primeiro e quem passa em segundo do Grupo C.

O Verdão recebe o time boliviano na quinta-feira, dia 29 de junho, com 1,14 de odds para vencer, sendo o claro favorito.

Ao mesmos tempo, o Barcelona SC e o Cerro Porteño vão brigar pelo terceiro lugar que permite a descida à Copa Sul-Americana.

Mengão quase lá

O Flamengo, segundo favorito a vencer a Libertadores, encontra-se em segundo lugar no Grupo A, com oito pontos. Na perseguição está o Ñublense, com cinco pontos, mas o Mengão só falhará as oitavas caso aconteçam dois resultados pouco prováveis: O Ñublense vencer contra o Racing Club e o Flamengo perder contra o Aucas.

Fluminense em vantagem

O Fluminense lidera um grupo muito equilibrado. O time carioca está em primeiro lugar do Grupo D com nove pontos, mas River Plate e Sporting Crystal seguem perto com sete pontos, e mesmo o último classificado, The Strongest, tem, seis pontos.

Tudo pode acontecer na terça-feira, dia 27, quando o Flu receber o Sporting Crystal e o River receber o The Strongest. Os times a jogar em casa têm claro favoritismo com 1,16 e 1,10 respetivamente para vencerem.

Corinthians briga pela Sul-Americana

O Corinthians é o único time brasileiro que já perdeu a possibilidade de chegar às oitavas da Libertadores, possivelmente será mesmo o único a não se qualificar.

Sobra a briga pelo terceiro lugar do Grupo E com o Liverpool, time que o Timão vai receber na última rodada, com 1,28 para vencer.

O outro time brasileiro com mais problemas é o Internacional, que está em segundo lugar do Grupo B, com nove pontos, atrás do Independiente Medellín com 10 pontos e na frente do Nacional com oito.

O time de Porto Alegre recebe o Intependiente e esse jogo deve definir quem se qualifica e quem cai para a Sul-Americana, com o Nacional a ter um jogo fácil contra o Metropolitanos, que perdeu em todas as rodadas.

Atlético ainda não passou

No Grupo G estão os dois outros times brasileiros, o Athletico Paranaense e o Atlético Mineiro. O Furacão vai para as oitavas, mas o Galo terá que somar pelo menos um ponto no terreno do Libertad, para evitar que este lhe roube o segundo lugar.

No Grupo F o Boca Juniors já se qualificou, com o Deportivo Pereira (sete pontos), o Monagas e o Colo-Colo (ambos com cinco) a brigarem pela outra vaga nas oitavas e pela Sul-Americana.

Finalmente, no Grupo H, o Olímpia e o Atlético Nacional passam às oitavas, faltando definir que será o primeiro, assim como entre o Melgar e o Patronato quem vai para a Copa Sul-Americana.

