Palpite Grêmio x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

A vitória do Timão na última rodada o garantiu na Libertadores de 2025 e o Grêmio ainda deseja terminar o Brasileirão na primeira metade da tabela.

Dois gigantes do futebol brasileiro que lidaram com o fantasma do rebaixamento por boa parte desse campeonato, Grêmio e Corinthians, terminam a competição em um quadro bem diferente.

A vitória do Corinthians na última rodada o garantiu na Libertadores de 2025 e o Grêmio ainda alimenta a remota possibilidade de terminar o Brasileirão na primeira metade da tabela.

Timão termina o ano em melhor fase do Brasil

Parece surreal lembrar que o Corinthians brigava para fugir do rebaixamento pela maior parte dessa temporada, tamanha reviravolta dessa equipe.

O Timão tem uma reta final dos sonhos, somando os últimos 24 pontos que disputou com oito vitórias seguidas.

Não é só a série de vitórias, mas a maneira como o Corinthians tem chegado nesses triunfos que deve ser exaltada. As últimas três vitórias da equipe paulista vieram por pelo menos dois gols de diferença.

Palpite 1 - Grêmio x Corinthians - Vitória do Corinthians por dois ou mais gols de diferença: 5.50 na bet365.

Artilheiro da competição em campo

Silenciando os seus muitos críticos, Yuri Alberto cresceu bastante de produção a partir do momento em que passou a receber maior apoio do coletivo ao seu redor.

O atacante de 23 anos marcou dois gols na sua última aparição fora de casa neste Brasileirão, decisivo no 4-2 do Timão contra o Criciúma.

Essa briga pela artilharia se deve muito ao desempenho de Yuri no segundo turno, balançando as redes nos últimos cinco jogos nos quais esteve em campo.



Palpite 2 - Grêmio x Corinthians - Yuri Alberto marcar a qualquer momento: 2.40 na bet365.

Defesa também faz sua parte para o Coringão

A vitória por 4-2 contra o Criciúma foi a única nos cinco jogos mais recentes do Timão, com seu oponente balançando as redes mais de uma vez.

O Grêmio até melhorou ofensivamente recentemente, mas a sua marca de seis gols no mesmo recorte de cinco jogos não é nada de mais.

Embora em momentos distintos em ambos os lados, essas equipes se enfrentaram três vezes na atual temporada, com o Grêmio acumulando somente três gols contra o Timão.

Palpite 3 - Grêmio x Corinthians - Grêmio marcar no máximo um: 1.53 na bet365.