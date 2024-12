Palpite Borussia Dortmund x Barcelona - Champions League - 11/12/24

Pela sexta rodada da UEFA Champions League, um clássico mundial: o Borussia Dortmund enfrenta o Barcelona.

Pela sexta rodada da UEFA Champions League, um clássico mundial: o Borussia Dortmund enfrenta o Barcelona.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (11 de dezembro), às 17h, no Signal Iduna Park, localizado em Dortmund. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona vence 2.05 na Superbet Jogador a marcar Lewandowski a qualquer momento 2.05 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 3,5 1.98 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Barcelona segue com bom retrospecto na UCL

O time catalão vem sendo um dos melhores times desta fase classificatória do torneio, tanto que ocupa a terceira posição, com 12 pontos.

No entanto, o Dortmund tem uma campanha similar, com a mesma pontuação, estando na quarta colocação.

Contudo, ainda que jogue fora de casa, o favoritismo é dos culés. A equipe comandada por Hansi Flick tem um elenco mais robusto e faz boas aparições como visitante.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x Barcelona - Barcelona vence: 2.05 na Superbet.

Lewandowski na artilharia do torneio

O atacante polonês, um dos atletas com mais gols na história do futebol mundial, vem realizando uma temporada altamente goleadora.

Lewa é artilheiro do campeonato espanhol, tendo marcado incríveis 16 gols em 16 jogos. O mesmo vale para a UCL, visto que é o jogador com mais gols: 7 gols em cinco partidas.

Embora enfrente uma equipe forte, inclusive a qual já defendeu no passado, existem possibilidades reais para que o ‘camisa 9’ anote um gol.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x Barcelona - Lewandowski marca a qualquer momento: 2.05 na Superbet.

Dois times fortes no ataque

Barcelona e Borussia Dortmund são exatamente as duas equipes que apresentam os melhores ataques nas cinco primeiras rodadas do torneio.

O time espanhol conseguiu marcar 18 gols (média de 3,6 por partida). Já a equipe alemã alterou o marcador em 16 oportunidades (média de 3,2).

Ou seja, ao analisar o desempenho das duas equipes neste torneio europeu, podemos observar que ambas as equipes marcam pelo menos três tentos por partida.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x Barcelona - Mais de 3,5 gols: 1.98 na Superbet.