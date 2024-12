Palpite Tottenham x Chelsea - Premier League - 08/12/24

Excedendo todas as expectativas nesta temporada, o Chelsea de Enzo Maresca visita o Tottenham em seu último confronto Big Six do primeiro turno.

Excedendo todas as expectativas nesta temporada, o Chelsea de Enzo Maresca visita o Tottenham em seu último confronto Big Six do primeiro turno.

Vindo de alguns tropeços, o Tottenham quer adicionar mais um capítulo ao seu bom retrospecto em confrontos pesados neste ano.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 1.98 na KTO Jogador ter uma assistência Cole Palmer 3.50 na KTO Equipe com mais cartões Chelsea 1.87 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Tottenham sofre em casa contra os Blues

Considerando que esse se trata de um duelo entre dois gigantes, os números do derby no Tottenham Hotspur Stadium são um tanto quanto chocantes.

Os Spurs receberam os Blues em sete ocasiões desde a inauguração de seu novoestádio,o sendo derrotados cinco vezes.

A última partida entre essas equipes com mando do Tottenham traz memórias ruins para seu torcedor, uma derrota por 4-1. O Chelsea venceu os dois confrontos da temporada passada, primeiro ano de Ange Postecoglou na Premier League.

Palpite 1 - Tottenham x Chelsea - Vitória do Chelsea: 1.98 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Tottenham x Chelsea pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

‘Cold Palmer’ brilhante em sua segunda temporada

Além das questões coletivas, em meio a mais uma mudança no comando técnico, o Chelsea iniciou a temporada com Cole Palmer buscando manter o padrão estabelecido no seu primeiro ano em Londres.

O camisa 20 do Chelsea não decepciona, mais uma vez aparecendo como o grande nome ofensivo dos Blues, atuais segundo colocados na Premier League.

Além de artilheiro do time, Palmer também é o principal garçom, possuindo seis assistências no Campeonato Inglês, atrás apenas de Bukayo Saka e Mohamed Salah no quesito.

Palpite 2 - Tottenham x Chelsea - Cole Palmer ter uma assistência a qualquer momento: 3.50 na KTO.

Blues lideram o ranking de cartões

O Chelsea foi a primeira equipe a lidar com suspensões por acúmulo de cartões na atual temporada, quando Wesley Fofana e Marc Cucurella perderam o duelo com o Liverpool no fim de outubro.

Enquanto 18 dos 20 times na Premier League receberam no máximo 35 cartões amarelos, o Chelsea tem 47.

Na outra ponta do ranking, apenas Everton e Brentford receberam menos cartões amarelos do que os 30 distribuídos para atletas do Tottenham.

Palpite 3 - Tottenham x Chelsea - Chelsea ter mais cartões: 1.87 na KTO.