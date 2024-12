Botafogo pode ser campeão da Copa Intercontinental? Veja odds

O Glorioso busca dominar o mundo após conquistar a América, mas será que vai conseguir? Veja as odds para que o glorioso levante a taça.

Não deu nem tempo de comemorar direito. Pouco mais de uma semana depois de conquistar a inédita Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro após 29 anos, o Botafogo já tem mais um compromisso para tentar encerrar 2024 com chave de ouro.

Nesta quarta-feira (11), o Glorioso vai em busca do título da Copa Intercontinental de Clubes, no Catar. Às 14h (de Brasília), a equipe de Artur Jorge enfrenta o Pachuca, do México, campeão da Champions League da Concacaf, que envolve times das Américas do Norte e Central, pelas quartas de final.

Caso vença a partida e levante o trofeu “Dérbi das Américas", o Botafogo irá enfrentar o Al Ahly, do Egito, clube campeão da Liga dos Campeões da CAF, o torneio continental dos clubes africanos, na semifinal. A grande decisão será contra o Real Madrid, atual campeão da Champions League.

Quais são as chances do Fogão ser campeão?

Dentre os quatro times que ainda estão na competição, o Botafogo é o segundo que mais tem chances de conquistar a Copa Intercontinental de Clubes. Pelo menos é isso o que diz a Betano, uma das principais casas de apostas do Brasil. Veja as odds:

Vencedor Final

Real Madrid: @1.14

Botafogo: @6.00

Al Ahly: @15.00

Pachuca: @25.00

Como já era de se esperar, o Real Madrid é o grande favorito ao título. Com um elenco recheado de estrelas, os espanhois entram na competição com uma mão na taça, até por disputarem apenas a final. Já o Botafogo vem logo atrás. Mas para conseguir ser campeão, a equipe de Artur Jorge vai precisar vencer também o cansaço físico e mental, já que está no fim da temporada e viveu momentos decisivos nas últimas semanas.

“Temos esse grande objetivo de jogar o Intercontinental, justamente pelo que foi o desempenho do Botafogo nessa temporada. É um momento justo para essa equipe ter a oportunidade de competir ao mais alto nível, que é o nível dessa competição. Tivemos pouco tempo de intervalo entre as competições. É extremamente difícil terminar um campeonato no domingo à noite, vencer o campeonato, comemorar diante de nossa torcida, fazer uma viagem longa que, com fuso horário, durou quase 24 horas”, disse Artur Jorge em entrevista coletiva, nesta terça-feira (10).

Botafogo é favorito contra mexicanos

A Betano coloca o Botafogo como grande favorito para vencer a partida contra o Pachuca, nesta quarta-feira. Veja as odds para resultado final:

Vitória do Botafogo: @1.55

Empate: @4.40

Vitória do Pachuca: @6.40

Neste cenário, se você apostar R$100 na vitória do Botafogo e o clube carioca confirmar o favoritismo, o retorno será de R$155. Caso o Pachuca surpreenda e o valor investido for o mesmo, o retorno será de R$640.

Para o jogo contra o Pachuca, Artur Jorge ainda não vai poder contar com o zagueiro Bastos. O angolano não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa, que o tirou da decisão da Libertadores e da última rodada do Campeonato Brasileiro e está fora da partida. A tendência é que Adryelson siga no time titular.

Como chegam as equipes

O Botafogo teve uma sequência de jogos decisivos na reta final do último mês e início de dezembro. No dia 26 de novembro, a equipe venceu o Palmeiras para reassumir a liderança do Brasileiro. Quatro dias depois foi a vez de ganhar a Libertadores em cima do Atlético. Já nos dias 4 e 8 de dezembro, o Glorioso enfrentou e venceu Internacional e São Paulo pelas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Pachuca está há mais de um mês sem entrar em campo. A última partida foi no dia 9 de novembro. Na ocasião, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Juárez, em jogo válido pelo Campeonato Mexicano.