Palpite Arsenal x Monaco - Champions League - 11/12/24

Pela sexta rodada da UEFA Champions League, um importante duelo na busca por uma vaga no top 8 do torneio: o Arsenal enfrenta o Monaco.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (11 de dezembro), às 17h, no Emirates Stadium, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Arsenal vence 1.31 na Betano Gols Mais/Menos Arsenal mais de 1,5 1.40 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.90 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Arsenal favorito em casa

O time do Arsenal se encontra em um excelente momento na temporada, já somando seis partidas sem derrotas.

O Monaco, por outro lado, vem de duas derrotas e duas vitórias nos seus jogos mais recentes, indicando uma certa instabilidade em seu desempenho.

Essas equipes, vale mencionar, se encontraram apenas duas vezes, e o histórico do confronto indica o favoritismo dos londrinos, que venceram as duas partidas.

Palpite 1 - Arsenal x Monaco - Arsenal vence: 1.31 na Betano.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Arsenal com um ataque consistente

Considerando a Premier League, notamos que o Arsenal é o dono de um dos ataques mais eficientes: 29 gols em 15 jogos (média de 1,93).

Na Champions League, o time inglês marcou oito gols em cinco jogos, média de 1,6, o que corresponde ao nosso palpite indicado para este jogo.

Outro dado relevante para se observar é que o Monaco sofreu dois gols ou mais em três de seus últimos quatro jogos oficiais.

Palpite 2 - Arsenal x Monaco - Arsenal mais de 1,5 gols: 1.40 na Betano.

Ambos com boa média de escanteios

Na Champions League desta temporada, o Arsenal obteve 24 escanteios a favor em cinco jogos (média de 4,8). O Monaco obteve 32, (média de 6.4).

Ou seja, ao somar a quantidade de escanteios que cada equipe costuma obter por jogo, chegamos a um total de 11,2, o que se sobrepõe ao nosso palpite.

Nesse sentido, com dois times que jogam de uma forma agressiva na busca por gols, acreditamos na possibilidade deste ser um duelo com muitos tiros de canto.

Palpite 3 - Arsenal x Monaco - Mais de 9,5 escanteios: 1.90 na Betano.