Palpite Vitória x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 4/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Vitória e Grêmio se encontram para um duelo altamente decisivo na corrida por uma vaga na Copa Sul-Americana 2025.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (4 de dezembro), às 20h, no Barradão, localizado em Salvador. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória vence 2.30 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na KTO Jogador a marcar Alerrandro a qualquer momento 3.20 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Vitória em uma recuperação notável

O Vitória, assim como o Grêmio, esteve envolvido na briga contra o rebaixamento ao longo da temporada, mas ambos chegam a penúltima rodada sem risco de queda.

No entanto, ainda há muito em jogo para esses dois times, visto que nenhum dos dois está matematicamente garantido para a disputa da Copa Sul-Americana.

Para este duelo, vemos o Vitória como favorito. Afinal, a equipe está em uma sequência de três jogos sem perder e tem a vantagem de atuar em casa, local no qual vem sendo muito forte.

Palpite 1 - Vitória x Grêmio - Vitória vence: 2.30 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Grêmio pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Ambos participam de jogos com muitos gols

Ao analisar os jogos mais recentes do Grêmio e do Vitória, notamos que as duas equipes participam de jogos movimentados.

Em pelo menos cinco dos últimos seis jogos do Tricolor Gaúcho, ambos os times marcaram. Do lado do time baiano, isso aconteceu em quatro dos últimos seis jogos.

Vale observar ainda que no Campeonato Brasileiro os dois times têm média superior de um gol feito e sofrido por jogo ao longo das 36 rodadas que disputaram.

Palpite 2 - Vitória x Grêmio - Sim para ambos marcam: 1.95 na KTO.

O artilheiro do campeonato é do Vitória

Alerrandro, atacante do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, dividem o posto de artilheiros do campeonato, ambos com 13 gols cada.

Os gols do atleta do Vitória foram fundamentais para livrar a equipe do rebaixamento. E, para atingir essa marca, ele precisou de 32 partidas, média de 0,40 por jogo.

Vale observar que ele vem sendo um jogador decisivo na linha de frente do Vitória desde o início da temporada, uma vez que foi o artilheiro do Campeonato Baiano 2024.

Palpite 3 - Vitória x Grêmio - Alerrandro marca a qualquer momento: 3.20 na KTO.