Palpite Fortaleza x Internacional - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

Possuindo a última chance de se provar contra um oponente do G6 neste fim de temporada, o Internacional visita o Leão do Pici.

Possuindo a última chance de se provar contra um oponente do G6 neste fim de temporada, o Internacional visita o Leão do Pici, melhor mandante do Brasileirão.

Cada um tendo os mesmos 65 pontos, Inter e Fortaleza realizarão um confronto direto pelo quarto lugar, com o empate favorecendo o Colorado.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Fortaleza ou empate 1.53 na Betano Equipe a marcar o primeiro gol do jogo Fortaleza 2.10 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Wesley 4.00 na Betano

Ninguém venceu o Leão do Pici no Castelão

Restando apenas uma rodada para ser disputada, o Fortaleza não sabe o que é perder em casa enquanto todos os outros mandantes sofreram múltiplas derrotas em seus domínios.

Conquistando 44 dos 57 pontos disputados em seus domínios, o Fortaleza terminará a competição como melhor mandante, independentemente de qual seja o seu resultado contra o Internacional.

Apesar do excelente segundo turno, o Colorado vem encontrando dificuldades contra equipes brigando na parte de cima da tabela, vindo de derrotas para Flamengo e Botafogo nas últimas duas rodadas.



Palpite 1 - Fortaleza x Internacional - Vitória do Fortaleza ou empate: 1.53 na Betano.

Colorado acostumado a sair atrás em grandes jogos

O início das partidas tem sido um problema do Inter nos últimos dias, sofrendo quatro gols na primeira etapa de duelos com o Flamengo e o Botafogo.

Em um retrato mais amplo do segundo turno, o Colorado saiu atrás em quatro de seus cinco duelos contra oponentes atualmente no G6.

A fase do Leão do Pici pode também não ser a melhor, mas, invicto em casa, o Fortaleza não saiu atrás do placar em nenhum de seus 18 jogos como mandante neste Brasileirão.

Palpite 2 - Fortaleza x Internacional - Fortaleza marcar o primeiro gol do jogo: 2.10 na Betano.

Wesley em alta no segundo semestre

Nome fundamental neste crescimento do Internacional, Wesley superará nomes como Rafael Borré e Enner Valencia para terminar o Brasileirão como o principal goleador do Internacional.

Os 11 gols de Wesley o colocam apenas três atrás de Yuri Alberto e Alerrandro, os dois artilheiros do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos três jogos nos quais o Inter balançou as redes, Wesley fez valer sua presença, deixando o seu em cada um.

Palpite 3 - Fortaleza x Internacional - Wesley marcar a qualquer momento: 4.00 na Betano.