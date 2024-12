Palpite Juventus x Manchester City - UEFA Champions League - 11/12/24

Confira os nossos palpites para esse duelo de dois grandes clubes em meio a sequências negativas nesta competição.

Um dos dois duelos entre campeões europeus pela 6ª rodada da primeira fase da UEFA Champions League, o confronto entre Juve e Cityzens deve pegar fogo nesta quarta-feira (11).

Confira os nossos palpites para esse duelo de dois grandes clubes em meio a sequências negativas nesta competição.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Man. City ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.72 na Betano Total de chutes no alvo de uma equipe Juventus ter menos do que 3.5 1.78 na Betano Número de cartões de uma equipe Man. City receber no máximo dois 1.32 na Betano

Manchester City tem o terceiro melhor ataque da Champions

Em meio aos seus problemas recentes, o Manchester City certamente passa longe de seu maior nível de imposição, mas ainda se trata de uma equipe altamente perigosa ofensivamente.

Os Cityzens marcaram três gols em sua aparição mais recente da Champions e o colapso no fim lhe custou a vitória diante do Feyenoord, empatando por 3-3 em seus domínios.

A última partida do Manchester City também trouxe muitos gols, empatando fora de casa contra o Crystal Palace por 2-2.

Somando as boas possibilidades dos comandados de Pep Guardiola, a Juventus de Thiago Motta não vence há quatro jogos por todas as competições.

Palpite 1 - Juventus x Manchester City - Vitória do Man. City ou empate e partida com pelo menos dois gols; 1.72 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventus x Manchester City pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Volume ofensivo é um problema da Juve

Fator que vem limitando o potencial de La Vecchia Signora como candidata a título na Série A é a baixa produção do ataque.

Marcando três gols no período em questão, a Juventus não possui uma atuação com mais do que três chutes no alvo nos seus últimos quatro jogos.

O Juventus enfrentou outra equipe inglesa na última rodada da Champions League e não foi tão bem, finalizando apenas oito vezes (duas no alvo) no empate sem gols com o Aston Villa.

Palpite 2 - Juventus x Manchester City - Juventus ter no máximo três chutes no alvo: 1.78 na Betano.

Média baixa de cartões em ambos os lados

No seu último compromisso em casa válido pela Liga dos Campeões, o Manchester City recebeu apenas um amarelo no movimentado empate de seis gols com o Feyenoord.

Essa marca baixa dos Cityzens seguiu o padrão de uma equipe com média de cartões amarelos por jogo de 1.2.

Mesmo na Premier League a marca da equipe inglesa não é alta, possuindo uma média de amarelos de 2.2 e apenas uma expulsão em 15 jogos.

Palpite 3 - Juventus x Manchester City - Man. City receber no máximo dois cartões: 1.32 na Betano.