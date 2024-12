Palpite Flamengo x Vitória - Campeonato Brasileiro - 8/12/24

Duas equipes rubro-negras tentando encerrar a temporada com uma sequência positiva se encontram no Maracanã.

Filipe Luís e Thiago Carpini comandaram bons trabalhos, tendo assumido esses clubes no meio do ano. Confira os nossos palpites para esse jogo válido pela 38ª rodada da Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.38 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.25 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Alerrandro 4.35 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Mengão termina a temporada em alta

O fato do Flamengo iniciar a última rodada, garantido na terceira colocação do Brasileirão, mesmo com os problemas enfrentados, diz muito sobre a qualidade deste elenco e o bom trabalho de Filipe Luís.

A equipe carioca venceu suas duas partidas mais recentes, marcando três gols em cada, fazendo isso contra oponentes com objetivos de suma importância neste fim de ano.

O Internacional ainda alimentava chances remotas de título quando perdeu para o Fla na 36ª rodada. A equipe do Criciúma precisava desesperadamente de um triunfo na luta contra o rebaixamento, mas nem passou perto, tomando 3-0 do Fla.

Palpite 1 - Flamengo x Vitória - Vitória do Flamengo: 1.38 na Betano.

Vitória não se esconde contra gigantes

Os comandados de Thiago Carpini garantiram a permanência na elite de uma forma relativamente tranquila, aparecendo bem em confrontos bem desfavoráveis.

Nos seus cinco jogos mais recentes, a equipe do Vitória fez jogo duro na derrota por 2-1 para o Corinthians, empatou fora com o Botafogo e levou a melhor diante do Fortaleza.

Ao todo, são 12 jogos do Vitória balançando as redes pelo menos uma vez. A última vez do Rubro-Negro Baiano sem marcar foi no dia primeiro de setembro, quando perdeu em casa para o Vasco.



Palpite 2 - Flamengo x Vitória - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.25 na Betano.

Centroavante da equipe visitante briga pela artilharia

O goleador do Vitória tem sido o atleta mais letal no segundo turno do Brasileirão, absolutamente crucial nesta campanha de manutenção na elite para o rubro-negro.

A fase do camisa 9 é incontestável, autor dos últimos quatro gols de sua equipe no Campeonato Brasileiro.

Alerrandro inclusive deixou o seu na visita mais recente ao Rio de Janeiro, marcando o único gol rubro-negro no empate com o Botafogo por 1-1.

Palpite 3 - Flamengo x Vitória - Alerrandro marcar a qualquer momento: 4.35 na Betano.