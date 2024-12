PSG vai ser eliminado da Champions League na fase de liga? Veja odds

Com uma campanha inferior ao potencial da equipe, o PSG luta para se classificar para as oitavas de final da Champions League.

O novo formato da Champions League, que agora é disputada em uma primeira fase de liga, tem apresentado algumas surpresas. Dentre elas, é possível citar a presença da Atalanta, da Itália, e do Monaco, da França, na zona de classificação direta para as oitavas de final, e de times como o Brest, da França, e o Club Brugge, da Bélgica, na área de playoffs.

E as surpresas não se restringem às zonas de classificação para os playoffs e para as oitavas de final. A grande decepção até aqui é sem dúvidas o Paris Saint Germain, gigante francês, na 25ª colocação com apenas cinco pontos, fora de qualquer posição que consiga avançar de fase. Faltando três rodadas, o PSG corre riscos de ser eliminado da Champions League ainda na fase de liga.

Quais as chances para o PSG ser eliminado da Champions na fase de liga?

Apesar do mau momento na competição continental, tendo conquistado apenas uma vitória, um empate e sendo derrotado três vezes, a chance do PSG ser eliminado na Champions League nesta primeira fase é relativamente baixa. Isso porque os franceses estão a dois pontos do Real Madrid, da Espanha, e a três do Dínamo Zagreb, da Croácia, as duas equipes que abrem a zona de classificação para os playoffs para as oitavas de final.

Esse prognóstico pode ser confirmado pela Betano, uma das maiores casas de apostas do Brasil. A odd para o Paris Saint Germain terminar a fase de liga dentro da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final é @1.60, enquanto para ser eliminado é @2.12. Ou seja, a cotação mais baixa indica o que é mais provável acontecer.

Neste cenário, se você apostar R$100 para o PSG terminar a fase de liga dentro da zona de classificação para os playoffs e o time conseguir ficar entre os 9º e 24º lugares, o retorno será de R$160. Já se colocar o mesmo valor para ser eliminado e isso acontecer, o retorno será de R$212.

Hora de se recuperar

De olho na recuperação e classificação para os playoffs, o Paris Saint Germain volta a campo nesta terça-feira (10), às 17h, contra o Red Bull Salzburg. A partida será disputada na Áustria.

Para este confronto, mesmo jogando fora de casa, o PSG é amplamente favorito. Isso pode ser explicado pela diferença de poderio financeiro e de elenco, já que o clube francês é considerado um dos mais ricos do mundo.

Veja as odds do mercado Resultado Final

Vitória Red Bull Salzburg: @7.80

Empate: @5.50

Vitória Paris Saint Germain: @1.35

Estrela em ascensão

Depois de temporadas sem conseguir conquistar a Champions League com elencos estrelados que já contaram com Ibrahimovic, Beckham, Thiago Silva, Mbappé, Messi e Neymar, o PSG agora aposta em um time com jogadores mais jovens.

E o principal nome do atual time é Bradley Barcola, de 22 anos. O atacante foi contratado na última temporada após se destacar pelo Lyon e agora se tornou o grande protagonista do time de Paris.

Será que Barcola vai ser o principal jogador na partida contra o Red Bull Salzburg e ajudar o PSG a ainda sonhar com uma classificação para pelo menos os playoffs? Veja a odd na Betano para o atacante marcar um gol.

Barcola para marcar um gol: @1.80

Em 19 jogos na temporada, o francês marcou dez gols, sendo o artilheiro do time, e dando duas assistências. Apesar dos bons números, Barcola ainda não balançou as redes na Champions League.

