Betano Brasil: saiba mais sobre a casa de apostas

Bônus Betano para apostas esportivas: nota 5.0

A Betano Brasil oferece uma série de promoções para o apostador escolher qual se adequa melhor ao seu perfil.

Esse valor é dado em saldo extra e o jogador pode utilizá-lo em diversos esportes. Todavia, é preciso, sim, observar alguns requisitos, que são os seguintes:

Depósito mínimo após o cadastro deve ser de R$50 para receber saldo extra (menos que isso não ativa a oferta;

É preciso apostar 5 vezes o valor do bônus somado ao valor do depósito. Por exemplo, ao depositar R$100, o jogador precisa apostar R$1000 antes de sacar;

Para cumprir a regra acima, é preciso escolher apostas com odds de pelo menos 1.65 ou superiores a isso;

Algumas apostas não contam para o requisito acima: mercados com super odds, dupla chance, resultado correto, handicaps em alguns esportes e handicap asiático no geral;

Depósitos utilizando Skrill ou Neteller não geram bônus para o apostador, independente do valor depositado.

Ainda, vale dizer que esse e os outros bônus são de uso único por cadastro, então é preciso calcular bem como será utilizado. Caso opte por esse bônus, não poderá usar outros bônus de boas vindas, como mostraremos mais adiante.

Tipos de Mercados Betano: nota 4,9

Quem procura apostas na Betano Brasil geralmente está com foco em apostas esportivas. Por isso, analisamos como os palpites são feitos, quais esportes estão disponíveis e os principais diferenciais da plataforma.

Quantidade de esportes

Antes de nos aprofundar e fazer análises específicas de algumas modalidades, é interessante mostrar quão amplo é o catálogo da Betano. Em nossos testes, vimos que a Betano apostas oferece mais de 30 esportes, o que é um número alto.

Assim, é interessante ver que a Betano disponibiliza os grandes esportes e modalidades não tão populares, por exemplo:

Futebol

Basquete

Futebol americano

Tênis

Pólo aquático

Ginástica

Badminton

Cricket

Por que é bom ter essas categorias, se elas não são tão famosas?

Porque muitas boas oportunidades surgem justamente nelas. Campeonatos com odds altas, sem tantos riscos, ou mercados não tão complicados de prever.

Ainda, são competições em que variadas estratégias podem ser aplicadas. Por exemplo, alguns apostadores variam seus palpites entre grandes eventos e competições menos populares.

Futebol

Sendo patrocinadora do Fluminense, Atlético Mineiro, Benfica e outros times, não é surpresa que a Betano Brasil ofereça uma boa cobertura de futebol. Nesse sentido, analisamos os mercados para os torneios nacionais.

Assim, na plataforma da Betano é possível apostar no Brasileirão (Série A e B), vários estaduais (até a segunda divisão) e Copa do Brasil. Como diferencial, a Betano também permite palpitar na Copa do Nordeste, Brasileirão Feminino e muitos outros.

E no futebol internacional? Para o segmento europeu, é possível apostar em dezenas de divisões nacionais. E não estamos falando apenas das 5 principais: La Liga, Premier League, Bundesliga, Liga Italiana e Ligue 1.

Também dá para apostar em competições de países menos “badalados”, como Finlândia, Albânia e Eslovênia. É bem interessante que as opções sejam tão diversas.

Ademais, há os campeonatos continentais, como Champions League, Libertadores e EuroLeague. Também há os torneios de outros continentes, como a Champions Asiática.

Basquete

A NBA é um dos campeonatos mais populares, estando presente da primeira partida até a última dentro da Betano apostas. Para fãs de basquete, a liga americana costuma ser o carro chefe, então focamos em saber como é essa experiência na plataforma.

Em termos de diversidade, dá para apostar no pré-jogo, em mercados ao vivo e até no longo prazo. Inclusive, notamos que a Betano possui uma lista de mercados a longo prazo muito ampla, provavelmente uma das maiores no segmento de apostas online.

E os outros torneios? Eles também cobrem competições de outros países e algumas outras dentro dos Estados Unidos. Inclusive, é um dos sites que permite apostar no draft da NBA, evento que chama cada vez mais atenção entre os apostadores.

Tênis

Basquete e futebol são esportes de equipe, com muitas variáveis possíveis para palpitar. Todavia, nem todos os apostadores gostam de modalidades tão abrangentes, preferindo focar em esportes individuais. Nesse segmento, o tênis é o mais popular.

Assim, na plataforma da Betano, é possível apostar em praticamente todo o circuito ATP/WTA. Ou seja, todos os torneios Grand Slam e as competições secundárias.

Vimos competições como a Copa Davis e desafios não tão populares, mas com boas odds. Também notamos que há uma boa cobertura de eventos ao vivo, alguns até com streaming na própria Betano aposta.

Como ponto a melhorar, algumas competições possuem poucos mercados. Isso não é algo que vai impedir boas apostas online, mas pode impactar algumas estratégias.

e-Sports

Para fechar a nossa análise dos esportes disponíveis na Betano, não podemos esquecer dos e-Sports. Basicamente, é a categoria que abrange jogos eletrônicos com um cenário competitivo, onde apostas online podem ser feitas.

Atualmente, há alguns jogos que se destacam nesse segmento. Na Betano Brasil, encontramos:

Counter Striker: Global Offensive;

League of Legends;

Dota 2;

Valorant;

Outros, como CoD e Rocket League.

Ainda, a Betano permite utilizar bônus em e-Sports, oferece streaming em várias partidas e uma boa variedade de odds. Sobre os torneios disponíveis, varia bastante conforme o jogo.

Por exemplo, no Dota 2, dá para apostar em competições regionais, continentais e até no The International. Ao passo que e-Sports menos “badalados”, como Rocket League, estão limitados aos campeonatos de nível mais alto.

Vale dizer que o jogador não deve confundir “e-Sports” com “esportes virtuais”. O primeiro termo se refere a jogos eletrônicos com pessoas reais competindo entre si. Já o segundo é uma simulação sem intervenção de ninguém e que não permite o uso de bônus.

Também é preciso diferenciar do modo “Fantasy”. Esse é um tipo de aposta bem diferente do que a Betano oferece, em que o apostador monta um time e compete com outros apostadores com cadastro no site.

Todavia, não tem relação com os e-Sports e também não permite o uso de bônus. Com essas questões esclarecidas, vamos falar das odds que podem ser encontradas na Betano.

Odds na Betano - nota 5.0

Falar de odds é um pouco complicado, já que a Betano disponibiliza milhares de mercados de apostas online. Ou seja, é impossível afirmar que todas são boas ou ruins.

Nesse sentido, é mais proveitoso analisar como a Betano se sai nos grandes eventos. Além disso, também é uma boa ideia saber quais mercados estão disponíveis por lá. Assim, confira nossos testes com base nesses critérios.

Odds em grandes eventos

Embora muitos apostadores façam apostas online variadas em todo tipo de evento, a maioria foca nas grandes partidas. Por exemplo, finais, clássicos, classificatórias e outros jogos com mais impacto nas competições.

Assim, a Betano cobre grande parte desses eventos, então coletamos alguns valores para mostrar se vale a pena ou não apostar por lá. A lista abaixo mostra os que mais nos chamaram atenção:

Futebol: Tottenham x Chelsea - Pagou 2.50 para o favorito (Tottenham), o que é um ótimo valor. Para o azarão (Chelsea), pagou 2.90, também uma boa odd;

Basquete: Orlando Magic x Indiana Pacers: Pagou 1.70 para os favoritos (Magic), um valor interessante considerando que o time era apontado como mais habilidoso. Já para os Pacers, considerados os prováveis perdedores, pagou 2.20, valor que compensa os riscos da aposta;

Tênis: Zapata Miralles x Cameron Norrie: Pagou 1.45 para a vitória de Norrie, considerado favorito por ter um histórico melhor. Já para Miralles, pagou 2.77, o que pode ser considerado um valor interessante para um “azarão”.

O que dá para concluir sobre as odds acima? Basicamente, mostram que a Betano possui bons retornos para os clientes, mesmo em partidas com times claramente em vantagem.

Todavia, nem todas são tão interessantes quanto essas. Por isso, o melhor a se fazer é explorar a Betano de apostas e buscar boas odds sem tantos riscos.

Aliás, por falar em boas odds, ainda há as “Super Odds”. Entretanto, não se pode apostar nessas opções com bônus, o que é algo a se observar.

Tipos de mercados disponíveis

Muitas vezes, um evento não está com odds tão boas nos mercados mais tradicionais. Por exemplo, um jogo em que um dos times é muito superior não vai pagar bem para a aposta menos arriscada.

Nesses casos, é preciso que os usuários busquem mercados alternativos, e a Betano permite fazer isso sem dificuldades. Por lá, encontramos dezenas de opções, com categorias como handicaps, apostas por jogador, palpites por tempo, dupla chance e outras.

Também há os já citados “mercados de longo prazo”. São palpites que demoraram para dar um resultado, como “Quem vencerá o Super Bowl?” ou “Quais times vão para a final da Champions”?

Por ser mais complicado prever resultados assim, também possuem odds altas. Inclusive, não é preciso fazer nenhum passo complicado para buscar mercados alternativos.

Apostas ao vivo em Streaming na Betano: nota 5.0

Quem faz apostas costuma ser fã também de esportes. Por isso, é bom saber como a Betano oferece dois serviços importantes para os apostadores: apostas ao vivo e streaming

Apostas ao vivo

Os pontos positivos que listamos sobre os esportes também se aplicam aqui. Ou seja, muitos esportes, vários mercados e boas odds em grandes eventos.. Mas quais os diferenciais para os apostadores com conta na plataforma Betano Brasil?

Primeiramente, é possível usar o bônus de boas vindas nas apostas ao vivo. Além disso, notamos que sempre há dezenas de jogos disponíveis para apostar, em qualquer dia e horário.

Sobre os recursos disponíveis na conta da Betano, dá para acompanhar as estatísticas de cada evento, atualizadas em tempo real. Também é possível usar cash out, fazer apostas múltiplas e outras funcionalidades que incrementam a experiência geral.

Sobre as odds, são bem dinâmicas: a cada jogada, as cotações mudam para acompanhar o que está acontecendo no evento. Essa agilidade é um ponto que conta muito para as apostas, já que atrasos podem gerar prejuízos, ao passo que a rapidez é positiva.

Streaming

A transmissão ao vivo usando a conta da Betano está presente em vários eventos, mas não em todos. Entretanto, isso não é um ponto negativo, já que o recurso supera a cobertura de vários outros sites.

Sobre a imagem e som, possuem qualidade, principalmente nos campeonatos de primeira divisão ou de alto nível. Afinal, esses aspectos também dependem do evento em si, não apenas da Betano aposta.

Para utilizá-lo, o jogador precisa ter uma conta, estar logado e ter algum saldo nesta conta. Entretanto, não é preciso pagar pelo serviço, basta cumprir cada passo acima.

Ademais, testamos o streaming em diferentes conexões e não notamos travamentos ou erros constantes. Seja pelo Wi-Fi ou por conexões mais “fracas”, funciona com qualidade.

Aplicativo - nota 4.8

Hoje em dia, é raro encontrar algum apostador que não faça suas apostas esportivas pelo smartphone. Afinal, basta um clique para apostar.

Nesse sentido, como a Betano oferece seus serviços nos celulares? Através do site oficial, notamos que a Betano oferece app apenas para Android.

Falando sobre o aplicativo, ele adapta tudo que há na Betano para funcionar nos smartphones. Ou seja: apostas esportivas, pagamentos, promoções e até o suporte podem ser acessados com sua conta, sem nenhum passo extra.

E mais: essas adaptações são bem feitas, com uma interface intuitiva, bonita e simples. Não é complicado apostar por lá, mesmo sem muita experiência em tecnologia.

Claro, a limitação do app somente para Android é algo que vai impactar quem utiliza iOS. Nesse caso, será preciso apostar usando a conta pela versão mobile da Betano.

Para sermos sinceros, perde-se muito pouco ao apostar pelo site, já que ele também se adapta ao ser aberto em celulares. Inclusive, mesmo quem possui Android pode utilizar o site, caso não queira baixar o app ou não consiga seguir o passo a passo para fazê-lo.

Métodos de pagamento: nota 5

Como sacar e depositar na conta da Betano? Segundo nossa análise, é possível utilizar estes métodos de pagamento:

Pix - Depósitos e saques;

Boleto Bancário - Apenas depósitos;

Transferência bancária - Depósitos e saques;

Pay4Fun - Apenas saques;

Skrill - Apenas saques;

Neteller - Apenas saques;

ecoPayz - Apenas saques.

O catálogo é bem amplo e os valores mínimos são acessíveis. O depósito mínimo é de R$20 via Pix. Já o saque mínimo é de R$50, também via Pix. Vale lembrar dos requisitos para a oferta de cadastro ao sacar ou depositar pela primeira vez na conta

Não são cobradas taxas e não há limitação de movimentações. Além disso, a Betano processa imediatamente os pagamentos feitos via Pix, na maioria dos casos.

O passo a passo para depositar também é simples, já que basta clicar em “Depositar”. Caso tenha dúvidas, consulte cada passo na sessão de ajuda.

Atendimento ao Cliente - nota 4.8

A Betano possui um bom suporte ao cliente. É possível obter ajuda através de:

Chat ao vivo;

E-mail;

Central de ajuda.

O chat funciona em português, com atendentes reais e especializados no que a Betano oferece. Todavia, funciona apenas das 10h às 00h.

Já o e-mail funciona a qualquer momento, mas demora a ser respondido. Por fim, a central de ajuda é útil para dúvidas básicas, já que serve como uma grande sessão de “Perguntas Frequentes”, mesmo para quem não fez cadastro ou não logou na conta.

Nossa opinião - nota final 4.9

A Betano é uma ótima operadora e sua popularidade é justificada após nossa análise. Além de ter boas promoções, cobre dezenas de esportes, com odds interessantes, streaming e vários métodos de pagamento para quem tem cadastro.

Como pontos a melhorar, o chat será melhor quando estiver disponível 24 horas por dia. Já o app deve expandir sua presença para o iOS, o que será uma melhoria significativa.

Além disso, o bônus de boas vindas para esportes é de 100% do depósito inicial, até R$300 + R$20 em Apostas grátis turbinadas.