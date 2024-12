Palpite Botafogo x Pachuca - Copa Intercontinental - 11/12/24

Em duelo eliminatório de jogo único, o Botafogo, campeão da Libertadores, enfrenta o Pachuca, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (11 de dezembro), às 14h, no Estádio 974, localizado em Doha, Catar. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.52 na Betano Jogador a marcar Savarino a qualquer momento 3.30 na Betano Gols Mais/Menos Botafogo mais de 1,5 1.72 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Botafogo tem o favoritismo

O Botafogo é favorito para vencer. O time vem de quatro vitórias seguidas, tendo conquistado o título da Libertadores e do Brasileirão, em um intervalo de duas semanas.

O Pachuca, por outro lado, vive má fase. Desde a vitória na Copa dos Campeões, venceu só duas vezes no tempo regulamentar e perdeu seis dos últimos oito jogos.

Nesse sentido, acreditamos que os sul-americanos são os favoritos para vencer esta partida diante dos campeões da Concacaf.

Palpite 1 - Botafogo x Pachuca - Botafogo vence: 1.52 na Betano.

Savarino tem sido determinante

Savarino chegou ao Botafogo em janeiro, vindo do Real Salt Lake. Com 14 gols e 13 assistências, tornou-se peça-chave no ataque e lidera a equipe em participações diretas em gols.

Recentemente, Savarino marcou em três rodadas seguidas no Brasileirão. Entre esses gols, está o mais importante contra o Palmeiras, em um duelo decisivo.

Na Libertadores, também foi decisivo. Na volta das oitavas contra o Palmeiras, marcou e deu assistência, e, na ida das semifinais contra o Peñarol, deixou sua marca novamente.

Palpite 2 - Botafogo x Pachuca - Savarino marca a qualquer momento: 3.30 na Betano.

A defesa do Pachuca tem sofrido muito

A equipe do Botafogo vivencia uma das melhores fases de sua história, e um bom desempenho neste torneio intercontinental deve ser a cereja do bolo.

O Fogão é amplo favorito diante do Pachuca, afinal, a equipe mexicana vem tendo apresentações muito aquém, o que indica que podem ter dificuldades para segurar o ataque dos brasileiros.

Nos últimos 17 jogos do Pachuca, a equipe foi vazada em todos eles. Enquanto isso, o Fogão marcou em seus seis duelos mais recentes.

Palpite 3 - Botafogo x Pachuca - Botafogo mais de 1,5 gols: 1.72 na Betano.