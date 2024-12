Pela 37ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Cuiabá se encontram para realizar uma partida importante na luta do Tricolor contra o rebaixamento.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (5 de dezembro), às 20h, no Estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.42 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.87 na Betano Placar exato Fluminense 1 x 0 4.90 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fluminense precisa vencer

O Tricolor das Laranjeiras segue em um rumo complicado: a equipe está diretamente ligada na luta contra o rebaixamento.

Por mais que a sua campanha não seja tão boa, o time carioca terá como trunfo o fato de atuar como mandante, com o apoio de sua torcida.

Outro ponto relevante a se considerar, é que o Cuiabá já está matematicamente rebaixado, assim já não tem pretensões para as rodadas finais.

Palpite 1 - Fluminense x Cuiabá - Fluminense vence: 1.42 na Betano.

As duas equipes levam muitos cartões

O jogo é de extrema importância para o Fluminense, logo, imaginamos que essa partida será altamente disputada, com muitas faltas e reclamações.

No Campeonato Brasileiro deste ano, o Tricolor é o segundo time que mais recebeu cartões amarelos, 105. Enquanto isso, o Cuiabá vem na sequência, com 104 advertências.

Neste sentido, ao somar os cartões recebidos pelos dois times, chegamos a um total de 209, o que estabelece uma média de 5,80 nas 36 rodadas disputadas até aqui.

Palpite 2 - Fluminense x Cuiabá - Mais de 5,5 cartões: 1.87 na Betano.

Fluminense deve vencer, mas com poucos gols

O Fluminense encontra muitas deficiências no seu setor ofensivo, sendo, inclusive, dono do terceiro pior ataque do Brasileirão, com 31 gols em 36 jogos.

Acreditamos que o placar exato dessa partida pode ser um 1 a 0 por dois motivos: em pelo menos 15 das 36 rodadas do Fluminense o time marcou apenas um gol.

O outro motivo que respalda esse palpite, é que dos dez triunfos do Tricolor, em seis deles a equipe triunfou vencendo pelo placar mínimo.

Palpite 3 - Fluminense x Cuiabá - Placar exato Fluminense 1 x 0: 4.90 na Betano.