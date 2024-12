Palpite Internacional x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 4/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Vasco e Atlético-MG se encontram para realizar uma partida de meio de tabela na competição.

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Internacional e Botafogo se encontram para realizar uma partida decisiva na corrida pelo título nacional.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (4 de dezembro), às 20h, no Estádio Beira-Rio, localizado em Porto Alegre. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 2.62 na bet365 Ambas as equipes 2 ou mais cartões Sim/Não Sim 1.50 na bet365 Pênalti concedido Sim/Não Sim 3.30 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Botafogo busca seu segundo título na temporada

Recém-campeão da Libertadores, o Glorioso interrompe sua comemoração para focar na possibilidade de outro título: o Campeonato Brasileiro.

A equipe está três pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado, e pode se tornar campeão já nesta partida, mas para isso, precisa vencer e torcer contra os rivais.

O Fogão chega para esta partida ostentando o fato de ser o melhor visitante da liga: 10 vitórias em 18 jogos. Ainda, é válido considerar que o Internacional já não tem mais pretensões no campeonato, visto que não pode ser campeão.

Palpite 1 - Internacional x Botafogo - Botafogo vence: 2.62 na bet365.

Vitória do Botafogo: 2.62 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta

As duas equipes tem média de pelo menos dois cartões por rodada

Neste Campeonato Brasileiro, os dois times apresentam uma média alta de cartões adquiridos, e algo nesse sentido é esperado para esta partida.

O Botafogo, em 36 jogos realizados, soma 100 cartões (95 amarelos e 5 vermelhos), estabelecendo assim uma média de 2,77.

Enquanto isso, do outro lado, o Internacional, no mesmo número de jogos, foi advertido com 92 cartões, uma média de 2,55. Assim, ao somar a média de ambos, podemos superar o estipulado neste palpite.

Palpite 2 - Internacional x Botafogo - 2 ou mais cartões para ambas as equipes: 1.50 na bet365.

Pode haver penalidade neste encontro

Nesta temporada, até agora foram apitados 95 grandes penalidades em 360 jogos. Assim, os torcedores assistiram a uma média de 0,26 pênaltis por jogo.

No entanto, é interessante observar que o Internacional é o quarto time com mais penalidades a favor, tendo sido um total de 8 (média de 0,22).

O Botafogo, por outro lado, também fica bem posicionado, com seis pênaltis a favor (média de 0,16). Entendendo a importância deste jogo, algo nesse sentido pode ocorrer na partida.

Palpite 3 - Internacional x Botafogo - Sim para haver pênalti no jogo: 3.30 na bet365.