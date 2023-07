Código promocional Betfair: bônus de até R$200 em apostas

O código promocional Betfair pode ser uma oportunidade interessante para abrir conta em uma nova casa de apostas.

Aliás, não estamos falando em qualquer casa e, sim, na Betfair Brasil, uma das mais conceituadas do mercado.

Então, se quer saber mais sobre a operadora e seu bônus de boas-vindas, leia este artigo. Afinal, aqui vamos trazer detalhes importantes sobre o site de apostas e a oferta para novos clientes de 100% até R$200.

É importante deixar claro que você deve analisar outras casas de apostas para ver qual delas se adapta melhor ao seu estilo de aposta.

O que posso obter com o código promocional Betfair?

Com o código promocional Betfair, fica ainda mais tranquilo acessar as promoções de boas-vindas da Betfair. Sim, a casa de apostas Betfair tem opções para receber bem seus novos usuários.

E, com o Betfair código promocional, você consegue ter acesso às ofertas promoções sem problemas.

No quadro abaixo, confira algumas ofertas que a Betfair oferece aos clientes:

Produto Betfair Detalhes da oferta de boas-vindas Código promocional Betfair Esportes Bônus de até R$ 200 no Befair Esportes ZBI*** Exchange Bônus de até R$ 200 na Betfair Exchange Ativar oferta Cassino Deposite R$40 e ganhe R$40 + 35 rodadas grátis Ativar oferta Outras promoções da Betfair Ganhe bônus convidando amigos, apostas grátis e mais Confira no site

Note que a tabela acima é apenas uma seleção de promoções que nossa equipe editorial preparou. Portanto, acesse o site da Betfair para conferir todas as ofertas vigentes. Assim, você também poderá ler os Termos Condições de cada oferta e saber suas regras.

Passo a passo: como fazer uma conta na Betfair

Antes de usar o código promocional Betfair, é preciso fazer um cadastro na plataforma de apostas. Afinal, apenas usuários registrados e que fizerem um depósito podem aproveitar o cupom desconto e as ofertas da casa apostas.

Mas o primeiro passo de todos é fazer o seu cadastro no site de apostas Betfair Brasil. Então, preparamos um passo a passo para lhe ajudar a abrir a sua conta:

Primeiramente, acesse o site da Betfair Esportes e clique em “Abrir Conta”. Então, preencha os dados corretamente e crie uma senha segura. Também defina a pergunta de segurança e configure a sua resposta. No campo respectivo, insira o código promocional Betfair. Não deixe de ler atentamente os Termos e Condições (T&C). Clique em “Abrir Conta”. Por fim, faça o seu primeiro depósito qualificativo e siga as regras do bônus Betfair para ativar a oferta.

Para que você ganhe bonus, é essencial seguir à risca as regras do Betfair bonus. Por isso, leia atentamente os T&C da promoção que escolheu antes mesmo de usar o codigo bonus.

E, em caso de dúvidas sobre o bonus vindas ou o cadastro em si, consulte o suporte da Betfair.

Termos e Condições (T&C) do código promocional Betfair

A fim de tirar o máximo proveito da Betfair Brasil, usar o Betfair código promocional e aproveitar o bônus, é preciso seguir as regras. Em outras palavras, os Termos e Condições (T&C) da casa de apostas esportivas.

Sendo assim, listamos abaixo alguns dos principais T&C do código promocional Betfair:

Em primeiro lugar, é preciso ter 18 anos de idade ou mais para abrir uma conta na plataforma.

Além disso, a oferta é válida apenas para novos clientes.

Os fundos de bônus só podem ser sacados até que quando o jogador apostar 8x o valor do bônus.

O prazo é de 90 dias para usar os fundos de bônus.

Apenas as apostas com odds a partir de 2.0 podem ser feitas com os fundos de bônus.

Por fim, aplicam-se os Termos e Condições (T&C) completos da Betfair.

Como fazer as apostas na Betfair

Depois que apresentamos o código promocional Betfair e o bônus, vamos falar sobre as apostas. Ou seja, as opções que a casa oferece para seus usuários palpitarem em eventos esportivos.

E, como estamos falando de uma das melhores casas apostas, não poderíamos imaginar nada menos do que um catálogo completo. Desse modo, os clientes têm muitas opções de esportes, eventos esportivos e mercados para registrar apostas esportivas.

Opções de esportes para apostas

Ao acessar a seção “Esportes”, no site da Betfair, o usuário encontra muitos esportes disponíveis para apostas. Além do futebol, o mais popular de todos e, obviamente, o mais procurado pelos apostadores, temos:

Basquete;

Tênis;

Vôlei;

Beisebol;

Futebol americano;

Boxe;

Ciclismo;

Corrida de cavalos;

Hóquei no gelo;

eSports (esportes eletrônicos);

E muito mais...

Eventos cobertos

E, em todas as modalidades, existe um grande leque de opções de competições. Só para ilustrar, no futebol é possível apostar em torneios gigantes, como a UEFA Champions League, e também em ligas de países menores. Já no futebol brasileiro, tem todas as séries do Brasileirão, estaduais e mais.

Mercados de apostas na Betfair

Por fim, em relação aos mercados de apostas, ou seja, os tipos de apostas, o cardápio é igualmente extenso. Desse modo, os usuários podem encontrar muitas opções de apostas nos eventos esportivos. Assim, em uma partida de futebol da Premier League, por exemplo, existem mercados como:

Resultado Final (1x2);

Resultado Correto (ou placar exato);

Marcadores de Gols (jogadores);

Total de Gols (mais/menos ou over/under);

Ambas as Equipes Marcam;

Primeiro Tempo/Fim de Jogo;

Handicap Europeu;

Chance Dupla;

Primeiro Gol;

Empate Anula a Aposta;

Escanteios;

Cartões;

E muito mais...

Como a variedade de mercados pode mudar de evento para evento, recomendamos que sempre confira o site antes de apostar. Dessa forma, poderá saber quais tipos de apostas estão disponíveis no evento em que deseja palpitar.

O que é a Betfair Exchange?

Muitos não sabem, mas a Betfair é a dona da maior bolsa de apostas esportivas do mundo: a Betfair Exchange. O recurso funciona como uma bolsa de valores, mas em vez de ações, são ‘negociadas’ odds de eventos esportivos.

Em outras palavras, os usuários apostam entre si e não contra a casa de apostas, que atua apenas como uma intermediária.

Na Betfair Exchange, é onde se pratica o chamado trading esportivo, que é uma modalidade diferente de apostas esportivas. Nele, os usuários conseguem ganhar inclusive com a oscilação das odds, não necessariamente tendo que esperar o evento terminar.

E o Betfair Esportes?

Já a seção Betfair Esportes é a casa de apostas tradicional da Betfair. Em outras palavras, nela você aposta contra a casa, como é comum em todos os outros sites de apostas de molde tradicional.

Dessa maneira, você abre a seção, vê os esportes e eventos disponíveis e escolhe o seu mercado. Então, faz a aposta no valor desejado e, se acertar, a operadora paga os retornos em sua conta.

Para a Betfair Esportes, o bônus é de 100% até R$200. Ou seja, você efetua o seu cadastro e faz o primeiro deposito. Em seguida, seleciona o valor que deseja usar na promoção. Por fim, a empresa entrega até R$200 de bônus.

Aqui também é necessário ler os Termos e Condições (T&C) completos da promoção para não ter surpresas. Assim, não terá problemas para tirar o máximo proveito da bonificação de boas-vindas.

Então, aproveite o código promocional Betfair e ative esta oferta da casa de apostas.

É seguro apostar na Betfair?

Com toda a certeza, é seguro apostar na Betfair. Afinal, a empresa tem mais de duas décadas de experiência no ramo de apostas online e possui excelente reputação globalmente. Aliás, em nível mundial, é uma das mais conceituadas casas de apostas esportivas.

Inclusive, o site da Betfair Brasil é um dos mais seguros. Além de ter o selo Norton Secured, a casa tem a certificação ISO27001. Este representa um padrão global de Gerenciamento de Segurança de Informação.

Em outras palavras, todos os dados sensíveis que você compartilha na plataforma estão seguros por criptografia. A conexão com o site é segura, como é possível ver através do ícone do cadeado na barra do navegador.

Além disso, a operadora de apostas é totalmente comprometida com o Jogo Responsável. Dessa forma, ela oferece ferramentas de auxílio ao combate em vício em jogo. Por exemplo, autoexclusão da conta e limites de depósito, entre outros.

A casa igualmente fornece canais de ajuda para usuários que sentirem que estão dependentes de apostas e jogos de cassino. Então, é uma empresa realmente séria e comprometida.

Com a finalidade de saber mais sobre a segurança da Betfair, vá até o rodapé do site e clique em “Segurança”. Lá poderá ver todas as informações claras sobre os recursos de segurança que a casa adota em sua plataforma.

Qual o app Betfair?

Se você gostou da ideia de usar o código promocional Betfair, é provável também que deseja usar o site pelo celular, correto? Então temos uma excelente notícia, já que a operadora adaptou bem sua plataforma para as telas de smartphones.

Isso significa que não será problema algum apostar através de um celular com conexão à internet. E, como hoje em dia passamos o tempo todo conectados aos nossos smartphones, nada pode ser mais conveniente, não é mesmo?

Mas tem mais. Além de poder acessar o site pelo navegador mobile de sua preferência, há o Betfair app. E tem as versões do aplicativo da casa tanto para a Betfair Esportes quanto para a Betfair Exchange.

Um ponto a se destacar é que o app Betfair está disponível apenas para celulares Android. Então, se este é o seu caso, basta fazer o download e instalação a partir da plataforma da Betfair. Basta clicar em “Mobile”, no topo do site, e seguir as instruções.

Vale ressaltar que o Betfair app não está disponível na loja de aplicativos Play Store, do Google. Afinal, a loja tem restrições em relação a apps de apostas. Contudo, pode baixar diretamente do site, pois o aplicativo é seguro e não causa danos em seu aparelho.

Já quem tem celular iOS, ou seja, o iPhone, da Apple, deverá acessar o site da Betfair pelo navegador. Afinal, o aplicativo não está disponível na App Store e, em celulares Apple, não é possível baixar apps de outras fontes.

Betfair apostas ao vivo e streaming

Já pensou na possibilidade de apostar em seus jogos favoritos enquanto eles acontecem? Sim, a Betfair disponibiliza a possibilidade de fazer apostas ao vivo.

Aliás, a Betfair oferece muitos eventos para colocar palpites em tempo real. Basta clicar na subcategoria “Ao Vivo” para conferir tudo o que está rolando naquele momento no universo esportivo.

Então, dentro dos eventos, é possível navegar pelos mercados e escolher a aposta. Apenas lembre-se que as odds (cotações) são ajustadas em tempo real nas apostas ao vivo. Dessa forma, é preciso observar bem a ação e saber o timing ideal para apostar.

Transmissão de eventos na Betfair

Outro aspecto a se destacar em relação às apostas ao vivo na Betfair é o recurso de streaming ao vivo. Em outras palavras, os clientes da Betfair podem acompanhar alguns eventos esportivos em vídeo diretamente pelo site.

Determinadas partidas de futebol, tênis, basquete e muito mais estão disponíveis via live streaming. Desse modo, a experiência de apostas ao vivo se torna ainda melhor e mais imersiva.

Entretanto, vale destacar que a funcionalidade de streaming está sujeita às limitações geográficas e técnicas. Assim, alguns eventos podem não estar disponíveis em determinadas localidades e devido a problemas técnicos.

Além disso, a ferramenta não é tecnicamente gratuita. Isso significa que, a fim de utilizá-la, é obrigatório ter saldo em conta. Ou então ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas.

Estes são mais grandes motivos para utilizar o código promocional Betfair e curtir o bônus para novos usuários.

Betfair opções de pagamento

Sem dúvida, um dos pontos essenciais em uma plataforma de apostas esportivas é o catálogo de métodos de pagamento. Afinal, todos os usuários necessitam de boas formas para fazer um depósito ou saque no site.

Tendo total consciência desse fato, a Betfair Brasil implementou as melhores soluções de pagamento em seu site. Ou seja, tem opções para todos os perfis de usuários e tudo mais.

Só para ilustrar, entre os métodos de pagamento que a Betfair oferece, encontramos:

Boleto bancário;

Pix;

Transferência bancária;

Cartão pré-pago (AstroPay Card);

Cartões de crédito (Visa e MasterCard);

Carteiras digitais/sistemas eletrônicos (Pay4Fun, ecoPayz, MuchBetter, Neteller e Skrill);

Entre outros...

Portanto, você não terá problemas para depositar e ativar o seu Betfair código promocional. E nem posteriormente para sacar dinheiro de sua conta de jogador.

Com a finalidade de conferir todos os métodos de pagamento presentes na Betfair, acesse o site. Assim, poderá ver todos os detalhes.

Quanto tempo leva para entrar o dinheiro na Betfair?

Em relação ao tempo de processamento de um depósito, tudo depende do método de pagamento escolhido. Afinal, há formas de pagamento mais ágeis, enquanto que outras demoram mais.

Por exemplo, o Pix pode ser um método de pagamento instantâneo para depósitos, com o dinheiro caindo na hora às vezes. Já o boleto bancário pode levar até três dias úteis para ser compensado.

Então, é sempre bom verificar as informações sobre pagamentos na seção de “Ajuda” da Betfair. Dessa maneira, poderá verificar os tempos de processamento estimados para cada método.

Além disso, tenha em mente que alta demanda e problemas técnicos podem atrasar a compensação de um depósito. Assim, se achar que o seu pagamento está demorando demais para cair na conta, contate o suporte da operadora.

Como depositar na Betfair e cair na hora?

Conforme dissemos acima, depositar e cair na hora depende muito do método escolhido. Mas, se você deseja o dinheiro rápido em sua conta Betfair, idealmente deverá usar métodos como o Pix. Ou mesmo um cartão pré-pago ou carteira virtual.

Com esses métodos, a maioria das vezes o saldo da sua conta será atualizado em instantes após a conclusão da transação.

Pix Betfair

A Betfair aceita Pix, este método de pagamento tão popular entre brasileiros. E essa é uma excelente notícia para quem preza por agilidade e segurança nas transações. Ou seja, todos nós, não é mesmo?

Dessa forma, se você quer fazer depósitos com facilidade e rapidez, o Pix na Betfair pode ser uma ótima ideia.

Atendimento ao Cliente Betfair

Está com alguma dúvida sobre o site ou tendo problemas para usar o seu código promocional Betfair? Quer fazer uma pergunta sobre métodos de pagamento ou outro assunto? Sem problemas. Afinal, a Betfair oferece o seu próprio Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Ou seja, como toda empresa séria, a operadora tem o seu SAC à disposição dos apostadores. Desse modo, é possível ter respostas para suas perguntas e resolver eventuais contratempos com facilidade.

Inclusive, a Betfair oferece a opção de Chat Ao Vivo para entrar em contato. A funcionalidade está na seção de “Ajuda”. E o bate-papo em tempo real da empresa funciona todos os dias, das 10h às 22h (de Brasília).

Infelizmente, o Chat não opera 24 horas diariamente e esse é um ponto negativo. Contudo, ele cobre uma boa parte do dia para você tirar suas dúvidas e resolver problemas.

Nos horários em que o chat estiver offline, existe a opção de enviar uma mensagem. Então, a empresa responderá o mais rapidamente possível.

Portanto, se você deseja entrar em contato com a Betfair, aproveite o Serviço de Atendimento ao Cliente. Abaixo, vamos explicar um pouco sobre como entrar em contato com o suporte da casa de apostas esportivas.

Como falar com o suporte da Betfair?

Ainda não sabe como falar com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Betfair? Sendo assim, fizemos um rápido para a passo para lhe ajudar a entrar em contato com o suporte da operadora:

Em primeiro lugar, acesse o site da Betfair e clique em “Ajuda” ou “Ajuda/Fale Conosco”; Então, você irá diretamente para a Página Inicial do Suporte. Lá, estão as dúvidas comuns dos usuários; Navegue pelos tópicos e veja se encontra respostas. Caso não encontre, basta clicar no botão “Entre em Contato”; Posteriormente, escolha se deseja fazer login em sua conta (se já tiver uma) ou se quer continuar sem fazer login; Digite a sua pergunta e aguarde a resposta.

Qual o e-mail da Betfair?

Ao menos durante a redação desta análise, não encontramos um e-mail de suporte da Betfair. Até porque a casa de apostas já está oferecendo o chat ao vivo como seu principal método de contato.

Entretanto, há a opção de enviar uma mensagem para a equipe de suporte diretamente pela plataforma. Ou seja, quando o chat ao vivo não estiver disponível.

Desse modo, um e-mail de suporte se torna algo um tanto quanto dispensável.

Nossa opinião sobre a Betfair

Com toda a certeza, a Betfair Brasil é uma excelente opção para os apostadores brasileiros. Até porque estamos falando de uma das melhores casas de apostas do mundo, em nossa opinião.

A empresa possui mais de 20 anos de expertise no ramo de apostas esportivas e cassino online. Por isso, é uma operadora consolidada e que oferece serviços de primeira qualidade. Caso contrário, ela não duraria tanto tempo e não teria o prestígio que tem na comunidade.

E, além do grande leque de apostas esportivas, é possível não destacar os bônus e promoções. Inclusive, com o código promocional Betfair, você tem ainda mais facilidade para ativar ofertas.

Dessa maneira, recomendamos que você acesse a plataforma e veja tudo o que ela tem a oferecer. Inclusive, há uma enorme chance de você gostar dos serviços e optar por abrir a sua conta na plataforma.

No quadro a seguir, veja alguns pontos fortes e fracos da Betfair:

O que gostamos O que não gostamos Empresa com enorme prestígio e site seguro Chat ao vivo não fica disponível 24 horas Diversidade das apostas esportivas Catpalogo de eventos com streaming ainda pode melhorar Bônus de boas-vindas e ótimas promoções

A tabela acima representa apenas a opinião da nossa equipe editorial e, assim, é subjetiva. Então, não deixe de acessar o site da Betfair e ter suas próprias impressões da operadora.

Betfair código promocional – Perguntas frequentes do código de bônus

Se você ainda tem dúvidas relacionadas ao código promocional Betfair ou o bônus da operadora, vamos responder algumas delas.

Qual é o código promocional Betfair?

Neste artigo, apresentamos o Betfair código promocional para novos usuários. Com ele, os clientes que acabaram de abrir a sua conta podem ativar o bônus de boas-vindas desejado com agilidade.

A fim de aproveitar o Betfair codigo, é preciso inseri-lo durante o cadastro na Betfair. O processo é bem rápido e você verá o campo destinado ao código promocional Betfair no formulário de registro.

Como pegar código de bônus Betfair?

O código promocional Betfair está disponível através deste artigo. Então, você pode acessar o site da casa através deste texto e inserir o Betfair código promocional no formulário de registro.

Como ganhar o bônus na Betfair?

Com a finalidade de ganhar o bônus na Betfair, o primeiro passo é abrir uma conta na plataforma. Apenas lembre-se de, ao fazer o cadastro, inserir o código promocional. Em seguida, é necessário fazer um primeiro depósito e seguir as regras do bônus.

