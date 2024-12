Palpite Bahia x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

O Tricolor Baiano recebe o lanterna da competição, dependendo somente de si para garantir a última vaga do G8 para a Libertadores de 2025.

Confira os nossos palpites para este jogo na Arena Fonte Nova, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bahia 1.38 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.90 na Betano Total de gols no primeiro tempo Pelo menos um 1.33 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Dragão de poucos bons resultados fora de casa

A última cartada do Bahia para terminar essa temporada em um tom positivo talvez seja a incapacidade de seu oponente oferecer maior resistência longe de sua casa.

Nenhuma equipe venceu menos como visitante do que o Atlético-GO, que conquistou apenas dois triunfos em 18 jogos longe de Goiânia.

O Atlético-GO tem oito derrotas e um empate em nove jogos fora de casa desde o início do segundo turno.

Palpite 1 - Bahia x Atlético-GO - Vitória do Bahia: 1.38 na Betano.

Favorito ou zebra, Bahia sofre defensivamente

Independente do resultado em compromissos recentes, o Bahia tem rotineiramente sofrido para limitar o impacto ofensivo de seus adversários.

Mesmo em sua última vitória diante do já rebaixado Cuiabá, a equipe comandada por Rogério Ceni foi vazada, levando a melhor por 2-1 naquela ocasião.

Ambas as equipes marcaram em seis dos oito compromissos mais recentes do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 - Bahia x Atlético-GO - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.90 na Betano.

Dragão acostumado a ir pro intervalo perdendo

Tirando o empate por 2-2 com o Vasco da Gama na rodada retrasada, no qual sofreu os dois gols vascaínos na etapa complementar, o Atlético-GO tem começado mal seus jogos.

Em três de suas últimas quatro aparições, a equipe goiana foi para o intervalo em desvantagem no marcador.

Entre equipes com 18 jogos como visitante nesta competição, o Dragão tem a pior defesa em primeiros tempos, vazada 32 vezes

Palpite 3 - Bahia x Atlético-GO - Pelo menos um gol na etapa inicial: 1.33 na Betano.