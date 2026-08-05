Sites de apostas confiáveis: confira a nossa seleção

Escolher sites de apostas confiáveis é o primeiro passo para garantir uma boa experiência de apostas. Afinal, plataformas de apostas regulamentadas seguem a Lei das Bets do Governo Federal, trazendo segurança, transparência e proteção ao usuário.

Dessa forma, apresentamos aqui aqueles que consideramos os sites de apostas confiáveis, além dos pontos que você deve observar ao escolher onde fazer suas apostas online.

Veja a nossa lista com o top 10 sites de apostas confiáveis:

Betano : SuperOdds e Missões Betano;

SuperOdds e Missões Betano; Superbet : Ofertas diversas para clientes;

Ofertas diversas para clientes; Novibet : Promoções esportivas em diversas categorias;

Promoções esportivas em diversas categorias; bet365 : Ofertas para apostas em futebol e tênis;

Ofertas para apostas em futebol e tênis; BetBoom : cashback diário e VIP Premier;

: cashback diário e VIP Premier; Betnacional : odds turbinadas em jogos selecionados;

: odds turbinadas em jogos selecionados; Esportes da Sorte : Foco em diferentes mercados de futebol;

Foco em diferentes mercados de futebol; Stake : Programa VIP;

Programa VIP; VBet : Ampla cobertura de eSports, cassino online e apostas ao vivo;

Ampla cobertura de eSports, cassino online e apostas ao vivo; BateuBet: Cashback diário e Missões BateuVip.

O que faz um site de apostas ser confiável?

O critério mais relevante nessa análise é, a segurança oferecida pelas casas de apostas. Afinal, durante o cadastro, são fornecidas informações pessoais e dados financeiros. Assim, é essencial que elas sejam capazes de proteger essas informações de forma adequada.

As licenças também são outro ponto importante, já que elas atestam que os sites de apostas esportivas estão autorizados a receber clientes e realizar suas operações de forma legal. Além disso, comprovam que as plataformas agem de acordo com o que é determinado pelo Governo Federal

Por último, também levamos em conta os recursos que essas plataformas disponibilizam, como a disponibilidade dos mercados, odds e métodos de pagamento.

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Licença de apostas

Para passar segurança aos seus usuários, os sites de apostas confiáveis precisam contar com uma licença emitida pelo Ministério da Fazenda.

É possível consultar a disponibilidade da licença na homepage dos plataformas de apostas esportivas ou no portal da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) Geralmente, essa lista está disponível em formato PDF e é atualizada periodicamente.

É importante ressaltar que a regulamentação ainda está em andamento, e a lista de empresas licenciadas está sendo constantemente atualizada. Portanto, sempre consulte as fontes oficiais para ter as informações mais recentes.

Segurança das plataformas

A segurança também é outro ponto encarado com seriedade pelos plataformas confiáveis. Por isso, todos eles contam com um certificado SSL (Secure Sockets Layer) ou TLS (Transport Layer Security).

Isso garante que toda a comunicação entre o navegador do usuário e o servidor do site seja criptografada, protegendo dados sensíveis como senhas, informações bancárias e dados pessoais de interceptação.

Além disso, sites de apostas esportivas como a Betano e a bet365 também contam com a autenticação de dois fatores, onde, além da senha, é necessário um segundo fator de verificação, como um código enviado por SMS, e-mail ou um aplicativo autenticador.

Por fim, também há a verificação de identidade.

Promoções e ofertas

Sem dúvida, as ofertas são o principal atrativo ao avaliar casas de apostas online. Com o fim dos bônus de boas vindas, os sites de apostas confiáveis passaram a investir em promoções e outras vantagens para atrair e manter seus clientes.

Essas estratégias incluem cotações aumentadas, cashbacks, programas de fidelidade e apostas gratuitas.

Ao avaliar os sites de apostas disponíveis, confira as ofertas presentes e seus respectivos termos e condições. Valor mínimo da aposta, odds mínima e prazo para a utilização de bônus são fatores importantes e que determinam quais ofertas realmente valem a pena.

Métodos de pagamento

A segurança dos métodos de pagamento também é um fator determinante para os casas de apostas confiáveis.

Dessa maneira, os usuários podem usufruir de boas opções para fazer um depósito ou saque. E todas elas seguras e confiáveis, como deve ser.

Assim, ao analisar as casas de apostas online, damos a devida atenção às formas de pagamento. Normalmente, as melhores casas de apostas oferecem métodos como:

Pix;

TED;

Cartões de débito;

Cartões pré-pagos.

Além disso, as melhores plataformas bets geralmente possuem processos de verificação e identidade, que garantem ainda mais segurança.

Top 10 sites de apostas confiáveis no Brasil

Agora que você já sabe quais pontos observar, veja como montamos a nossa lista com as casas de apostas confiáveis no Brasil.

1. Betano

A Betano foi uma das primeiras casas de apostas a obter a licença para operar no Brasil sob a nova regulamentação do Ministério da Fazenda, através do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP).

A Betano é confiável, pois a plataforma conta com mecanismos de segurança modernos, como autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia de dados.

Além disso, a Betano é patrocinadora oficial de importantes competições como o Brasileirão Série e a Copa do Brasil.

Por que escolhemos a Betano? Ofertas Excelente cobertura de apostas em futebol Missões Betano com apostas grátis Apostas ao vivo para futebol e basquete Super Odds em eventos selecionados Ferramentas de apostas como cash out e Bet Mentor Bônus Acumulador Futebol, tênis e basquete

Ir para Betano >

2. Superbet

A Superbet Brasil é confiável porque também obteve autorização para atuar no Brasil conforme a Lei 14.790/2023, o que reforça sua credibilidade e segurança. Além disso, o site de apostas também é patrocinador oficial do São Paulo, Fluminense e do América do Rio.

Na plataforma, os apostadores cadastrados contam com uma aba de promoções, além de ferramentas modernas de apostas online como Pix Superbet, Bet Builder / Multi Criar Aposta, cash out e live streaming.

Por que escolhemos a Superbet? Promoções Boa variedade de esportes Torneios com prêmios em dinheiro Streaming para apostas ao vivo Bônus de até 150% em apostas múltiplas App e site adaptados para dispositivos móveis Ofertas de pagamento antecipado

Ir para Superbet >

3. Novibet

A Novibet é confiável e se destaca como um dos melhores sites de apostas confiáveis no Brasil por priorizar a segurança e a experiência do usuário.

Além disso, a plataforma também disponibiliza depósitos e saques rápidos via PIX e conta com um canal de atendimento ao cliente que funciona 24h, todos os dias.

Por que escolhemos a Novibet? Promoções Conta com a funcionalidade Criar aposta Ofertas para apostas em futebol tênis, futebol e basquete Promoções com formatos diferenciados Apostas grátis para palpites em futebol Live stream e estatísticas para apostas ao vivo Apostas múltiplas turbinadas

Ir para Novibet >

4. bet365

A bet365 é uma casa de apostas confiável e licenciada. Por lá, o foco é nas apostas em futebol, especialmente nas ligas e campeonatos europeus.

Os apostadores cadastrados encontram odds vantajosas e ferramentas indispensáveis para ferramentas pré-jogo e ao vivo. Por fim, a bet365 também conta com ferramentas de jogo responsável como, por exemplo, autoexclusão e limites de depósitos, gastos e pertas.

Por que escolhemos a bet365? Ofertas Diversidade de mercado. Odds aumentadas em apostas múltiplas e apostas simples Transmissões ao vivo. Ofertas de pagamento antecipado Facilidade para encontrar os esportes. Desafio de placares

Ir para bet365 >

5. BetBoom

A BetBoom se destaca por oferecer uma boa variedade de modalidades esportivas, com um amplo leque de mercados de apostas online, inclusive de apostas over/under, ao mesmo tempo que foca no cassino online.

A plataforma oferece cashback diário até 8% em cada rollover, programa VIP com 100 níveis, rakeback com até 40 giros grátis e apostas gratuitas semanais para apostadores cadastrados.

Por que escolhemos a BetBoom? Promoções Foco em cassino online Programa de fidelidade (VIP Premier) Apostas ao vivo Cashback diário

Ir para BetBoom >

6. Betnacional

Não dá pra listar os sites de apostas confiáveis sem mencionar Betnacional. A casa de apostas conta com super odds para eventos selecionados e um espaço de destaque para e-Sports.

Por fim, a Betnacional obteve a autorização definitiva para operar no Brasil, sob a Portaria SPA/MF nº 1814/2025.

Por que escolhemos a Betnacional? Benefícios Ofertas de odds diferenciadas em determinados eventos. Depósito mínimo de R$1 Mercados que não são encontrados em outras casas de apostas. Bet reconhecida entre os brasileiros

Ir para Betnacional >

7. Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte vem se consolidando cada vez mais entre as principais casas de apostas do Brasil. O site de apostas esportivas busca sempre chamar a atenção do público brasileiro com grandes propagandas.

A plataforma de apostas possui licença para operar no Brasil e se destaca pelas promoções oferecidas para as apostas em futebol, bem como pelo promo code Esportes da Sorte.

Por que escolhemos a Esportes da Sorte? Promoções Uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil. Apostas grátis para Libertadores, Sul-Americana, Ligas Europeias, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Promoções e bônus que buscam atrair e reter os apostadores. Cotações turbinadas Odds competitivas para mercados esportivos como: Total de Gols e Resultado Final

Ir para Esportes da sorte >

8. Stake

A Stake Brasil é um dos sites de apostas mais seguros e confiáveis. Para começar, a plataforma conta com diversos jogos de cassino, e-sports, e uma diversidade ampla de categorias esportivas para realizar os seus palpites.

No mercado de apostas esportivas, a Stake oferece uma variedade ampla de esportes, incluindo os mais populares como futebol, basquete, tênis e muito mais.

Por que escolhemos a Stake? Bônus Experiência ao vivo imersiva Clube VIP e recompensas de aniversário Promoções e programa VIP atrativo Ofertas de pagamento antecipado para futebol e basquete Apostas outright disponíveis

Ir para Stake >

9. VBet

A Vbet possui autorização para atuar no Brasil, emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do governo nacional. Além disso, o site de apostas esportivas é patrocinador oficial do Botafogo e vem conquistando cada vez mais o público brasileiro.

A VBet é um site de apostas confiável que conta com mais de 45 mil eventos esportivos em seu catálogo. Por lá, você também encontra boas promoções como as Múltiplas do Dia, Odds Melhoradas e Acumulado 100%.

Por que escolhemos a VBet? Promoções Ampla variedade de apostas esportivas Aposta extra para Libertadores e Sul-Americana Seleção de múltiplas do dia Aposta extra para e-Sports Cash out sem taxas e acesso fácil à conta bancária Ofertas de pagamento antecipado

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10. BateuBet

A BateuBet é uma plataforma de apostas autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), operada por uma empresa com CNPJ e sede física no Brasil, e opera sob o domínio ".bet.br", como exige a regulamentação.

No catálogo da casa de apostas, os usuários encontram mais de 30 modalidades esportivas, com destaque para o futebol e competições como Brasileirão, Libertadores e Champions League, além de uma seção dedicada ao cassino online.

A BateuBet se destaca pelas promoções recorrentes, como cashback diário e as Missões BateuVip, que acumulam pontos a cada aposta elegível e podem ser trocados por recompensas. Os depósitos e saques são feitos via Pix, e o atendimento ao cliente funciona 24 horas por dia.

Por que escolhemos a BateuBet? Promoções Mais de 30 modalidades esportivas Cashback diário Cash out e estatísticas em tempo real nas apostas ao vivo Missões BateuVip com pontos por aposta Depósitos e saques via Pix e suporte 24h SuperOdds e Pagamento Antecipado

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Quais são os requisitos para casas de apostas no Brasil?

Desde a legalização das apostas de quota fixa em 2018, através da Lei nº 13.756, o Brasil iniciou um movimento para regularizar o setor de apostas.

Um marco importante ocorreu com a Lei nº 14.790, sancionada em dezembro de 2023. Esta lei proporcionou um quadro regulatório mais robusto, estabelecendo que apenas as empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda poderiam operar.

Ela também introduziu medidas de proteção ao apostador, como a proibição do envolvimento de menores de 18 anos e regras que reforcem a promoção do jogo responsável. Além disso, as apostas foram limitadas a eventos esportivos reais e jogos online virtuais.

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), criada em 2024, tornou-se responsável por regular e supervisionar o mercado, emitindo portarias que detalharam a regulamentação, vigente a partir de 1º de janeiro de 2025.

As empresas que desejam operar agora devem cumprir todas essas exigências e utilizar o domínio ".bet.br" para regularização, assegurando um ambiente mais seguro e transparente para os apostadores.

Em suma, os principais requisitos para as casas de apostas confiáveis no Brasil são:

Autorização pelo governo brasileiro;

Proibição da participação de menores de 18 anos;

Regras de proteção e promoção do jogo responsável;

Medidas de identificação rigorosa dos jogadores;

Proibição de movimentação de dinheiro em espécie;

Somente apostas em eventos esportivos reais e jogos online virtuais são permitidas;

Restrições de propaganda para evitar publicidade abusiva;

Transações financeiras devem ser feitas para contas de mesma titularidade e por meios autorizados pelo Banco Central;

Uso obrigatório do domínio ".bet.br" para empresas regularizadas.

Veja também: Sites de apostas legais: Veja onde apostar em segurança

Quais são os melhores sites para apostar em futebol?

As melhores casas de apostas em futebol se destacam por oferecer odds competitivas, bônus focados no esporte além de um catálogo extenso com campeonatos e mercados de apostas variados.

Os nossos sites de apostas favoritos para futebol são:

bet365: destaque para apostas pré jogo nos campeonatos e ligas da Europa;

Superbet: cash Out e Criador de Apostas, além de Super Odds atrativas;

Novibet: promoções variadas e um bom app para Android.

Quais são os melhores sites de apostas com aplicativo?

Um bom aplicativo de apostas deve oferecer uma navegação fácil e segura, além de proporcionar uma experiência semelhante à do navegador no computador.

Pensando nisso, nossos apps de apostas favoritos são:

bet365: excelente experiência de apostas pré jogo e ao vivo;

Betano: recursos adicionais como cash out, Super odds e Missões Betano;

Superbet: dois apps, um para esportes e outro para cassino.

Para mais indicações, confira a nossa lista de melhores apps de apostas.

Sites de apostas confiáveis: perguntas frequentes dos usuários

Ainda tem dificuldade para identificar quais são os sites de apostas confiáveis ou tem dúvidas sobre as casas de apostas mais populares? Confira abaixo as dúvidas frequentes dos usuários e suas respectivas respostas.

Qual é o melhor site de apostas do Brasil?

A escolha pelo melhor site de apostas confiáveis do Brasil é relativa para cada tipo de apostador. Em tese, vale pesquisar os principais requisitos que você procura.

Sites de apostas são legais no Brasil?

Sim, sites de apostas são legais no Brasil, desde que respeitem a legislação vigente. Em 2025, a Lei nº 14.790/2023 é a responsável por trazer mais transparência, fiscalização e proteção aos apostadores.

O que preciso saber antes de me cadastrar em um site de apostas?

Antes de se cadastrar em um site de apostas, é importante pesquisar sobre a plataforma, suas licenças, o que oferece para os apostadores e se é uma das casas de apostas legalizadas no Brasil. Vale também ler os termos e condições (t cs) do site em questão. Algumas opções confiáveis entre os novos sites de apostas são Realsbet apostas e Rei do Pitaco Brasil.

Como entrar em contato com os sites de apostas?

Em geral, os sites de apostas esportivas possuem atendimento ao cliente via chat ao vivo e email, disponibilizados no próprio site da casa de apostas.

Como escolher a melhor casa de apostas?

A melhor casa de apostas varia de acordo com o perfil de apostas e estratégias de cada apostador. Assim, recomendamos que você confira as nossas análises e guias para determinar quais sites de apostas esportivas são ideais para você.

Qual é o site de aposta mais confiável?

A confiabilidade de um site de apostas depende de vários fatores e pode ser subjetiva para cada apostador, dependendo de suas prioridades (melhores odds, variedade de mercados, bônus, rapidez nos saques, etc.). No entanto, recomendamos que você dê preferência aos sites de apostas com licença para operar no Brasil. A KTO é confiável, por exemplo, assim como bet365, Betano, Superbet e outras casas citadas neste guia.

Afinal, lembre-se: jogue com responsabilidade.