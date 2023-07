Sites de apostas confiáveis: confira a nossa seleção

A procura por sites de apostas confiáveis é cada vez maior devido ao crescimento das apostas esportivas no Brasil.

Contudo, nem sempre é tarefa simples encontrar sites de apostas esportivas de qualidade.

Então, se você está em busca de boas casas de apostas online, chegou ao lugar certo. Afinal, neste artigo que preparamos traremos excelentes dicas de casas para você abrir uma conta. E várias delas oferecem bônus de boas-vindas para novos usuários.

Portanto, se deseja conhecer sites de apostas confiáveis, vamos em frente...

Betano: casa de apostas completa;

bet365: enorme tradição no mercado;

Sportingbet: boas opções de apostas e odds;

Betmotion: ótimos bônus e promoções.

Sites de apostas confiáveis

Sem dúvida, quem está começando a apostar precisa procurar sites de apostas confiáveis. Afinal, só escolhendo uma das melhores casas de apostas é que você ficará longe das dores de cabeça.

Pensando nisso, preparamos um guia com sites de apostas esportivas de enorme confiança. São casas de apostas online com enorme tradição no mercado e que prestam serviços reconhecidamente de qualidade.

Confira nossas seis indicações de melhores casas de apostas esportivas:

Na tabela acima, nossa equipe editorial apenas selecionou algumas ofertas dos sites de apostas esportivas. Então, a fim de ver as promoções mais atualizadas, entre nos sites das casas de apostas.

Assim, poderá ver quais ofertas de apostas ainda estão vigentes e ler seus respectivos Termos e Condições (T&C).

O que faz um site de apostas ser confiável?

Agora, chegou o momento de explicarmos em mais detalhes como selecionamos os sites de apostas confiáveis. Em outras palavras, quais são os critérios que avaliamos ao indicar os melhores sites de apostas esportivas.

Com toda a certeza, são muitos pontos que observamos para indicar as melhores casas de apostas. Entretanto, alguns se sobressaem e são mais importantes do que outros em análises de empresas de apostas.

Pensando nisso e querendo deixar tudo mais transparente, preparamos os próximos tópicos. Dessa forma, você saberá tudo o que pesa na hora de recomendar sites de apostas online.

No entanto, lembre-se que a nossa seleção de sites de apostas confiáveis é subjetiva. Afinal, há vários sites de apostas esportivas e vários deles são de qualidade. E, obviamente, você pode conhecer outras casas boas e optar por outras operadoras de apostas.

Então, sinta-se livre para escolher o site de apostas esportivas que mais lhe agradar.

Licença, Segurança e Jogo Responsável

Em primeiro lugar, no momento de indicarmos sites de apostas confiáveis, os critérios mais importantes são licença e segurança. Até porque todas as melhores casas de apostas são empresas licenciadas e regulamentadas dentro do setor de apostas online.

Assim sendo, primeiramente vemos se a operadora de apostas esportivas possui licença para operar. Normalmente, essa informação se encontra na parte de baixo da página principal (homepage).

As melhores empresas de apostas devem ter um selo emitido por órgãos reguladores do ramo de apostas esportivas. Por exemplo, a Malta Gaming Authority e o Governo de Gibraltar, entre outros.

Igualmente, todos os sites de apostas confiáveis possuem plataformas seguras. Ou seja, as casas utilizam mecanismos de segurança, como conexão criptografada e firewalls, para proteger os dados sensíveis dos clientes.

Por último, mas não menos importante, temos o comprometimento com o Jogo Responsável. Desse modo, os sites de apostas esportivas precisam oferecer ferramentas para combater o vício em jogo. Só para ilustrar, são recursos como autoexclusão de conta e limites de depósito.

Além disso, as melhores casas de apostas deixam canais de ajuda especializada para jogadores compulsivos. Tudo isso demonstra um comprometimento da empresa de apostas com o Jogo Responsável.

Mercados e Odds

Inegavelmente, as melhores casas de apostas esportivas têm boa quantidade de opções para o jogador. Afinal, ninguém quer ter poucas alternativas na hora de fazer uma aposta online, correto?

Desse modo, ao selecionarmos as melhores casas de apostas, também avaliamos bastante o catálogo. Em outras palavras, se a plataforma de apostas oferece muitos esportes, eventos esportivos e mercados de apostas.

Assim, quanto mais opções para fazer apostas online, mais pontos a casa recebe. Nos esportes, é preciso ir além do futebol, cobrindo esportes como basquete, tênis e futebol americano, por exemplo. E, é claro, indo também para modalidades como os eSports, ciclismo e muito mais.

Igualmente, um bom cardápio de competições e mercados de apostas, ou seja, os tipos de apostas, é essencial. Então, ao acessar os sites de apostas, é sempre bom checar a variedade.

Também avaliamos com seriedade as odds da plataforma. Se você não sabe, estas são as cotações das apostas esportivas. Dessa forma, elas indicam o quanto o apostador pode receber caso acerte o palpite.

Ou seja, quanto maiores as odds médias de apostas, melhor é para os clientes.

Obviamente, as odds estão sujeitas às mudanças e flutuações do mercado. Porém, sites de apostas esportivas com uma média de odds maior costumam ser melhores.

Bônus e Ofertas

Outro aspecto que também contou pontos para separar os sites de apostas confiáveis foram os bônus e promoções. Os sites de apostas online com mais ofertas para os clientes também foram bem avaliados neste quesito.

Primeiramente, olhamos se a casa oferece um bônus de boas-vindas para novos clientes. E, caso não haja uma oferta de boas-vindas, verificamos se há boas promoções secundárias para apostas desportivas e cassino.

Com toda a certeza, bônus de boas-vindas e promoções não são mais importantes do que os critérios dos tópicos acima. Mas, certamente, eles contam pontos adicionais em qualquer avaliação.

Métodos de Pagamento

Por fim, vamos mencionar os métodos de pagamento como um importante critério de avaliação de casas de apostas. Sem dúvida, os melhores sites de apostas online disponibilizam boas opções de pagamento aos seus clientes.

Dessa maneira, os usuários podem usufruir de boas opções para fazer um depósito ou saque. E todas elas seguras e confiáveis, como deve ser.

Assim, ao analisar as casas de apostas online, damos a devida atenção às formas de pagamento. Normalmente, as melhores casas de apostas oferecem métodos como:

Pix;

Transferência bancária;

Boleto bancário;

Carteiras eletrônicas;

Cartões de crédito e cartões de débito;

Entre outras formas de pagamento...

Com o propósito de ver quais métodos de pagamento cada site de apostas oferece, acesse cada plataforma. Afinal, pode haver diferenças nos catálogos de formas de pagamento entre os sites de apostas confiáveis.

Entretanto, uma coisa você pode ter certeza: os melhores sites de apostas esportivas oferecem apenas métodos confiáveis e seguros.

Betano

A Betano encabeça a nossa lista de sites de apostas confiáveis e o motivo é que ela é uma das maiores operadoras. Em nossa opinião, este é um dos sites de apostas esportivas mais interessantes no mercado brasileiro.

Com odds boas e muitas opções de apostas, a Betano merece um lugar entre as grandes casas de apostas online. Além disso, a empresa tem bônus de boas-vindas de até R$500 e muitas outras promoções, como as Missões, Super Odds e mais.

Pontos fortes:

Odds entre as melhores do mercado brasileiro de apostas esportivas;

Extenso catálogo de apostas esportivas e jogos de cassino;

Código promocional Betano e outras promoções interessantes.

bet365

Sem dúvida, a bet365 também merece o seu posto entre os sites de apostas confiáveis. Afinal, esta é uma das melhores casas de apostas, em nossa opinião, e certamente uma das mais tradicionais. A empresa foi fundada no ano 2000 e tem mais de duas décadas de expertise.

Uma verdadeira gigante no universo das apostas online, a bet365 tem um dos sites mais completos. E a operadora oferece código bônus bet365, entre outras ofertas. Verifique o site para os termos completos.

Pontos fortes:

Uma das casas de apostas esportivas mais antigas do mercado;

A bet365 oferece uma enorme quantidade de opções de apostas em vários esportes;

Há promoções interessantes.

Sportingbet

A Sportingbet é uma das casas de apostas mais conhecidas do público brasileiro e mais um dos sites de apostas confiáveis. E, mais recentemente, a marca renovou a sua presença em nosso país, voltando a investir em divulgação.

Em nossa visão, a Sportingbet está entre os grandes sites de apostas esportivas em termos de catálogo. A operadora tem um Sportingbet bônus de boas-vindas de 100% até R$300 e diversas outras ofertas.

Pontos fortes:

Casa de apostas que dá atenção ao mercado brasileiro;

Catálogo de apostas esportivas bem extenso;

Sportingbet bônus de até R$300 para novos clientes e muitas outras ofertas.

Betmotion

A Betmotion também foi selecionada para nossa lista de sites de apostas confiáveis e por vários motivos. Em primeiro lugar, estamos falando de uma operadora de apostas com um serviço de qualidade e muitas opções.

Aliás, em nossa opinião, o site da Betmotion oferece um cardápio completo de apostas esportivas. Sem falar que é um dos mais vastos em termos de promoções. Inclusive, a casa de apostas tem um Promocode Betmotion para novos apostadores.

Pontos fortes:

Extenso leque de apostas esportivas;

Promocode Betmotion e muitas promoções;

Suporte ao cliente com vários canais de contato.

Rivalo

A Rivalo pode não ser tão conhecida do grande público, mas também conquistou seu espaço entre os sites de apostas confiáveis. Afinal, a operadora presta um serviço de ótima qualidade para o apostador brasileiro.

No site, você pode encontrar muitas opções de apostas esportivas. E, apesar de não oferecer um bônus de boas-vindas neste momento, a Rivalo Apostas disponibiliza outras ofertas.

Pontos fortes:

Diversos mercados de apostas e odds competitivas;

Promoções como Combi Boost e outras outras;

Site de apostas moderno e atualizado.

KTO

Fechando nossa seleção de sites de apostas confiáveis está a KTO, que presta um serviço de qualidade. Esta operadora tem um grande foco no mercado brasileiro e logo você percebe isso na plataforma de apostas.

A KTO oferece um bônus de boas-vindas de aposta grátis de até R$200, com o código do cupom KTO. Além disso, a casa de apostas tem um leque grande de alternativas para os clientes apostarem em esportes.

Pontos fortes:

Casa de apostas online com foco no mercado brasileiro;

Oferta de boas-vindas no formato de aposta grátis de até R$200 e mais promoções;

Plataforma de apostas simples de utilizar e com boa navegação.

Como escolher sua casa de apostas?

Depois que apresentamos algumas das melhores casas de apostas, na opinião da nossa equipe editorial, vamos às dicas. Afinal, sabemos que você que está começando a apostar pode ficar com dúvidas em meio a tantas operadoras de apostas.

E, com toda a certeza, escolher um site de apostas esportivas pode ser uma tarefa desafiadora para iniciantes. Por esse motivo, é sempre muito importante saber como preparar a sua seleção de melhores sites de apostas.

Ao longo deste conteúdo especial sobre os melhores sites de apostas, explicamos os critérios que avaliamos. E, sem dúvida, todos eles são importantes na hora de escolher uma operadora de apostas esportivas.

No entanto, ainda assim você pode estar com insegurança e isso é normal. Assim sendo, nada melhor do que trazermos uma seleção de dicas importantes.

Por isso, veja um passo a passo com dicas essenciais na hora de procurar e escolher um site de apostas:

Em primeiro lugar, pesquise com calma as casas de apostas e confira as licenças em cada site; Procure saber sobre as reputações das empresas. Leia artigos especializados com dicas sobre as melhores casas de apostas, por exemplo; Então, quando selecionar a casa de apostas que prefere, faça o seu cadastro. Mas sempre leia os Termos e Condições (T&C) da plataforma antes de abrir a conta; Se quiser, aproveite o bônus de boas-vindas para conhecer o site; Por fim, sempre faça apostas com responsabilidade e moderação.

Certamente, as dicas acima são apenas algumas entre várias que podem ajudar na hora de escolher suas casas de apostas esportivas. Porém, elas são muito valiosas. Então, leve-as em consideração e ficará mais fácil encontrar os sites de apostas confiáveis.

Tire suas dúvidas sobre sites de apostas confiáveis

Na reta final deste artigo sobre sites de apostas confiáveis, ainda tem algumas perguntas? Então, não deixe de aproveitar a nossa seleção de perguntas mais frequentes sobre sites de apostas esportivas...

Qual o melhor site para apostar?

Esta é uma pergunta difícil de responder, já que todas as casas de apostas têm os seus pontos fortes e fracos. Assim, não podemos falar com exatidão qual é o melhor site para apostar, já que tudo depende de cada apostador.

Contudo, neste artigo sobre sites de apostas confiáveis, fizemos uma seleção das melhores casas de apostas, em nossa opinião. E, certamente, este pode ser um guia muito bom na hora de começar a pesquisar.

Apenas lembre-se que a seleção de sites de apostas esportivas é subjetiva. Assim, sinta-se livre para escolher outra casa, se assim desejar.

Qual o melhor: bet365 ou Betano?

Tanto a bet365 quanto a Betano prestam serviços de enorme qualidade aos apostadores brasileiros. Assim, independentemente de qual casa de apostas você escolher, certamente estará em uma ótima plataforma de apostas.

A bet365 é uma casa de apostas tradicional e com muitas opções de apostas. Já a Betano também tem sua tradição, apesar de ser mais nova. E oferece uma plataforma com muitas opções de apostas e boas odds.

Além disso, as duas casas oferecem bônus de boas-vindas para seus clientes. Consulte os detalhes na comparação Betano ou bet365.

Qual o melhor site de apostas com Pix?

Hoje em dia, a maioria dos sites de apostas esportivas oferecem o Pix entre os métodos de pagamento. Então, confira as casas de apostas que aceitam PIX e veja qual você prefere entre os sites que oferecem esta forma de depósito e saque.

Quais as 3 melhores casas de apostas?

Escolher as três melhores casas de apostas esportivas não é simples, já que os critérios são subjetivos. Mas, neste artigo sobre melhores sites de apostas, indicamos seis operadoras muito sérias e tradicionais.

Assim, você pode escolher as três melhores casas de apostas entre elas de acordo com a sua avaliação pessoal.

Como saber se um site de aposta é seguro?

A fim de saber se um site de apostas é seguro, confira a licença de operação. Normalmente, as informações ficam na parte final da homepage da casa de apostas esportivas.

Além disso, pesquise sobre a reputação da operadora de apostas online e veja se outros apostadores gostam da plataforma de apostas. Apenas note que as opiniões podem variar, mas o que vale no final das contas é a sua experiência.

Então, a melhor forma é testar o site, nem que seja depositando pouco dinheiro e aproveitando o bônus de apostas.