Quem vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Saiba as odds

O Campeonato Brasileiro chega ao fim neste fim de semana.

Em campo ainda estão em jogo o título da competição, vaga na Libertadores e uma posição na zona de rebaixamento. E todas as dez partidas serão disputadas no domingo (8), às 16h.

Mas além disso, também está em disputa a artilharia do torneio. A partir deste ano, o jogador que terminar o Brasileirão como o maior goleador receberá o Prêmio Roberto Dinamite, em homenagem ao ídolo do Vasco, que faleceu em janeiro de 2023, dono da marca de atleta com mais gols na história da competição: 190.

Quem vai receber o Prêmio Roberto Dinamite?

Por muito tempo, Pedro, centroavante do Flamengo, com 11 gols, liderou a estatística, mesmo após ter sofrido uma grave lesão no joelho que o tirou da temporada.

Desde então, começou uma corrida para igualar e até ultrapassar o jogador do Flamengo. Vegetti, do Vasco, e Hulk, do Atlético-MG, até estiveram na briga, mas ficaram para trás depois de um longo jejum de gols.

Agora, faltando apenas uma rodada,dois jogadores estão no páreo: Yuri Alberto, do Corinthians e Alerrandro, do Vitória.

Veja as odds na Superbet para cada um terminar como artilheiro do Brasileiro

Yuri Alberto: @1.50

Alerrandro: @2.40

Yuri Alberto, o artilheiro da Fiel

Como foi possível notar, Yuri Alberto é o principal candidato para terminar o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o atacante do Corinthians está com 14 gols e é um dos jogadores favoritos do Corinthians. Mas nem sempre foi assim.

Aos 23 anos de idade, Yuri Alberto está na terceira temporada vestindo a camisa do Timão. Contratado em uma negociação que envolveu a cessão de cinco jogadores ao Zenit, da Rússia, o camisa 9 parecia sentir o peso e muitas vezes não atuava bem, irritando a torcida corintiana.

Foi assim até o meio deste ano, após não classificar para as fases finais do Paulista e passar boa parte do Campeonato Brasileiro brigando para não cair de divisão. Mas as mudanças começaram a acontecer com a chegada do treinador Ramón Díaz. Nos últimos 12 jogos, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, Yuri Alberto marcou 13 gols, sendo nove deles nas últimas sete partidas.

Contra o Grêmio, no domingo, Yuri Alberto, que ajudou o Corinthians a garantir a classificação para a Libertadores pelo Brasileiro, terá a chance de coroar a melhor temporada da carreira. Até agora, o atacante marcou 30 gols em 56 jogos.

Alerrandro, de terceira opção à estrela

Um nome que surpreende nesta disputa é o de Alerrandro, que tem os mesmos 14 gols de Yuri Alberto. O atacante de 24 anos, revelado pelo Atlético-MG, chegou ao Vitória no início do ano por empréstimo junto ao Bragantino, onde era terceira opção, atrás de Eduardo Sasha e Thiago Borbas.

No Vitória, Alerrandro foi peça fundamental para ajudar a equipe a não brigar pelo rebaixamento na reta final. Muito além disso, o atacante foi um dos principais responsáveis por levar o Leão de volta à Sul-Americana depois de oito anos.

Com 20 gols no ano, esta é a melhor temporada da carreira de Alerrandro. Caso balance as redes contra o Flamengo e termine o Brasileiro como artilheiro, o camisa 9 será o primeiro jogador do Vitória a conquistar esse prêmio na história.