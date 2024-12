Palpite Cuiabá x Vasco - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

O Cruzmaltino busca permanecer na primeira metade da tabela e o Dourado quer deixar a lanterna, posição assumida após os resultados da última rodada.

Confira os nossos palpites para este que será o último jogo da Série A na Arena Pantanal por um bom tempo.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na KTO Total de gols Menos de 2.5 1.60 na KTO Ambas as equipes com quatro ou mais escanteios Não 1.95 na KTO

Inconsistência em ambos os lados

A diferença na tabela entre essas duas equipes é grande, mas isso não significa que o 10º colocado Vasco não decepcione muito neste fim de temporada.

Acumulando tropeços a ponto de forçar uma mudança no comando técnico, o Vasco da Gama possui apenas um triunfo nas últimas seis rodadas.

O desempenho do lanterna Cuiabá fala por si só de uma maneira negativa, vencendo somente um jogo desde o início de outubro, um 2-0 contra o São Paulo há dois meses.



Palpite 1 - Cuiabá x Vasco - Empate: 3.40 na KTO.

Vigésimo Cuiabá possui o pior ataque do Brasileirão

Os 28 gols do Dourado em 37 jogos representam uma média bem inferior a um gol por jogo para a equipe já rebaixada.

O Cruzmaltino tem números melhores, entretanto também vem sofrendo longe de seus domínios em atuações recentes.

A equipe carioca marcou apenas um gol nas suas últimas quatro aparições como visitante pelo Campeonato Brasileiro.



Palpite 2 - Cuiabá x Vasco - Menos de 2.5 gols: 1.60 na KTO.

Duelo dos dois piores no ranking de escanteios

Nenhuma equipe possui uma média inferior de escanteios do que a de 3.8 do Cuiabá, abaixo dos 4.3 do Vasco da Gama.

Atacando pouco, o Cuiabá teve apenas três escanteios em suas duas atuações mais recentes, derrotas contra Bahia e Fluminense.

O Cruzmaltino também teve apenas três escanteios na sua última partida, uma vitória contra o Atlético-MG por 2-0.

Palpite 3 - Cuiabá x Vasco - Não para ambas as equipes terem quatro ou mais escanteios: 1.95 na KTO.