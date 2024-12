Palpite Botafogo x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

Dois dos três possíveis resultados garantem ao Botafogo o seu segundo título da temporada, recebendo o Tricolor Paulista em seus domínios.

Dois dos três possíveis resultados garantem ao Botafogo o seu segundo título da temporada, recebendo o Tricolor Paulista em seus domínios.

Confira os nossos palpites para esse jogo determinante na disputa pela conquista do Campeonato Brasileiro.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.33 na bet365 Total de gols Dois ou menos 1.80 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Jefferson Savarino 2.75 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

São Paulo termina mal o ano de 2024

O Tricolor Paulista não tem conseguido exercer sua suposta superioridade diante de equipes brigando na parte de baixo da tabela nas últimas semanas.

Derrotas recentes contra os gaúchos Grêmio e Juventude acabaram tendo um enorme impacto na confirmação da permanência desses dois times.

Do outro lado, o Botafogo vem de dois grandes resultados contra equipes que brigam lá em cima, superando Palmeiras e Internacional fora de casa.

Palpite 1 - Botafogo x São Paulo - Vitória do Botafogo: 1.33 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x São Paulo pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Ferir a defesa do Botafogo é para poucos

Tendo sofrido apenas 28 gols em 37 partidas, o líder Botafogo tem a melhor defesa da competição.

A última equipe a marcar múltiplos gols no Fogão pela Série A foi o Juventude, ainda em agosto, no início do primeiro turno.

O São Paulo já visitou o Nilton Santos nesta temporada em confronto válido pela Libertadores e ficou no 0-0 em jogo dominado pelo Fogão. A equipe carioca viria a passar de fase neste duelo rumo ao título continental.

Palpite 2 - Botafogo x São Paulo - Dois gols ou menos: 1.80 na bet365.

Em meio a estrelas, Savarino prova sua efetividade

O atleta venezuelano foi o nome do jogo na última rodada, marcando o único gol da vitória botafoguense contra o Inter por 1-0.

Este gol levou Savarino ao empate com Luiz Henrique como os principais goleadores do Fogão na Série A, ambos com sete gols.

Savarino balançou as redes em cada uma das três vitórias mais recentes do Fogão no Campeonato Brasileiro.

Palpite 3 - Botafogo x São Paulo - Jefferson Savarino marcar a qualquer momento: 2.75 na bet365.