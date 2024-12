Palpite Cruzeiro x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 4/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Cruzeiro e Palmeiras se encontram para realizar uma partida decisiva na corrida pelo título nacional.

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Cruzeiro e Palmeiras se encontram para realizar uma partida decisiva na corrida pelo título nacional.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (4 de dezembro), às 20h, no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 1.80 na KTO Gols Mais/Menos Mais de 0,5 no primeiro tempo 1.44 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Os dois times precisam vencer

Fernando Diniz não vem realizando uma campanha convincente no Cruzeiro, após perder a Sul-Americana, agora corre o risco de ficar fora das posições que levam o time para a Libertadores 2025.

Vivenciando esse momento de pressão, o Cruzeiro deve tentar impor seu ritmo jogando em casa, mesmo que atue contra o segundo colocado da liga.

Em 36 jogos realizados, o Cruzeiro empatou dez vezes. Acreditamos que isso pode voltar a ocorrer pelo fato dos dois times terem uma necessidade semelhante.

Palpite 1 - Cruzeiro x Palmeiras - Empate: 3.40 na KTO.

Duas equipes que precisam marcar gols

O Palmeiras chega para este jogo ostentando o fato de ser dono do melhor ataque: 58 gols em 36 jogos (média de 1,61).

Do outro lado, a Raposa também apresenta um ataque eficiente, tendo balançado as redes em 41 vezes ao longo da competição (média de 1,13).

Além desses dados, nota-se que ambos têm também uma média elevada no histórico do confronto: em 95 jogos o Palmeiras marcou 133 e o Cruzeiro 127.

Palpite 2 - Cruzeiro x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 1.80 na KTO.

Ambos devem se impor no primeiro tempo

Ainda sonhando com o título, o Palmeiras pretende conseguir os três pontos, e isso deve fazer com que a equipe pressione os adversários na primeira etapa.

Algo similar deve ocorrer com o Cruzeiro, visto que a equipe ainda briga por uma das vagas na pré-Libertadores de 2025.

Ainda, vale observar que nos últimos três jogos oficiais do Palmeiras, em todos eles houve pelo menos um tento na primeira etapa.

Palpite 3 - Cruzeiro x Palmeiras - Mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 1.44 na KTO.