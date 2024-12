Palpite Betis x Barcelona - Campeonato Espanhol - 7/12/24

Pela 16ª rodada da LaLiga, Betis e Barcelona se encontram para realizar uma partida importante na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (7 de dezembro), às 12h15, no Estádio Benito Villamarín, localizado em Sevilha. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona vence 1.60 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Raphinha 1.83 na Superbet Gols Mais/Menos Barcelona mais de 2,5 2.42 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Barcelona quer ampliar a liderança

Ainda que tenha enfrentado algumas irregularidades em suas partidas recentes, o Barcelona segue sendo o principal favorito para o título desta temporada.

Mesmo que este prometa ser um jogo difícil, uma vez que o Betis precisa pontuar para se aproximar das vagas para os torneios europeus, os culés surgem como favoritos.

É importante ter em mente que o time catalão é o melhor visitante da LaLiga 2024/25, tendo vencido 7 vezes, empatado uma e saído derrotado em apenas duas oportunidades.

Palpite 1 - Betis x Barcelona - Barcelona vence: 1.60 na Superbet.

Raphinha em grande fase

O atacante brasileiro está vivenciando um momento de muita empolgação no Barcelona, sendo um dos principais homens ofensivos da equipe.

Raphinha, na atual temporada do Campeonato Espanhol surge como o segundo principal artilheiro da liga, são 11 gols em 16 jogos.

Outro dado relevante é que ele é também o segundo atleta que mais dá passes para gol: foram seis assistências nas dezesseis rodadas iniciais.

Palpite 2 - Betis x Barcelona - Raphinha marca ou dá assistência: 1.83 na Superbet.

Barça com média alta de gols

A equipe do Barcelona tem um dos setores ofensivos de maior sucesso na Europa durante esta temporada. Os culés vêm marcando gols consistentemente em seus últimos duelos.

Na atual temporada, em 21 jogos disputados, eles marcaram incríveis 66 gols, uma média de 3,14 por jogo.

Na LaLiga, inclusive, o Barcelona aparece como dono do melhor ataque, com 48 gols em 16 jogos (média de exatamente 3 gols por partida).

Palpite 3 - Betis x Barcelona - Barcelona mais de 2,5 gols: 2.42 na Superbet.