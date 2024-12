Palpite Girona x Liverpool - Champions League - 10/12/24

Pela sexta rodada da UEFA Champions League, o Girona, precisando pontuar, enfrenta o líder da primeira fase, o Liverpool.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (10 de dezembro), às 14h45, no Estadi Montilivi, localizado em Girona. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Liverpool vence 1.42 na bet365 Jogador a marcar Salah a qualquer momento 2.05 na bet365 Gols Mais/Menos Liverpool mais de 1,5 1.44 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Liverpool vem liderando a competição

A tabela não mente: o Liverpool, primeiro colocado desta fase da UCL, é de fato o melhor time, tendo vencido todos os seus jogos até o momento.

Do outro lado, o Girona vem encontrando muitas dificuldades em sua trajetória, tanto que ocupa apenas a 30ª posição, tendo perdido todos os seus jogos como visitante.

Dessa forma, com uma apresentação muito mais consistente e com um investimento superior, vemos os ingleses como favoritos.

Palpite 1 - Girona x Liverpool - Liverpool vence: 1.42 na bet365.

Salah em um início de temporada empolgante

Um dos principais responsáveis pelo excelente trabalho do Liverpool até aqui, sem dúvidas é Mohamed Salah.

Em 21 jogos realizados nesta temporada, o atleta já soma 27 participações diretas em gol: 15 gols e 12 assistências.

Com esse retrospecto positivo e enfrentando um Girona que está há quatro jogos sem vencer, vemos a possibilidade de Salah brilhar neste confronto.

Palpite 2 - Girona x Liverpool - Salah marca a qualquer momento: 2.05 na bet365.

O ataque do Liverpool vem sendo altamente eficiente

O time do Liverpool vem apresentando um excelente desempenho ofensivo em seus jogos recentes, marcando consistentemente em suas últimas aparições.

Para embasar este palpite, notamos que os ingleses são donos de um dos melhores ataques da Premier League (29 gols) e quarto melhor da Champions (12 gols).

Em ambos os torneios a média de gols é elevada. E, vale ressaltar que nos últimos nove jogos da equipe, neles todos o time marcou dois ou mais tentos.

Palpite 3 - Girona x Liverpool - Liverpool mais de 1,5 gols: 1.44 na bet365.