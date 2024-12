Palpite Atlético-MG x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

Literalmente, se encontrando no pior cenário possível, o Galo inicia a última rodada com chances reais de um rebaixamento.

Literalmente, se encontrando no pior cenário possível, o Galo inicia a última rodada com chances reais de um rebaixamento e um confronto direto diante de um Athletico-PR bem pressionado.

Demitindo Gabriel Milito antes do último jogo da temporada, o Galo terá um técnico interino no compromisso em seus domínios contra o Furacão.

Galo é o rei dos empates

Apenas o Bragantino empatou tantas vezes quando o Atlético-MG na atual edição do Campeonato Brasileiro, terminando 14 partidas sem um vencedor, sete em seus domínios.

A equipe mineira não sabe o que é vencer no Brasileirão há praticamente dois meses, se mostrando altamente vulnerável contra oponentes em ambas as pontas da tabela.

Esse momento ruim do Galo só é balanceado pelos problemas do seu oponente, que não vence há três partidas, as duas mais recentes em seus domínios.

Palpite 1 - Atlético-MG x Athletico-PR - Empate: 3.07 na Parimatch.

Possibilidades de um início tenso

O derrotado desse jogo terá de acompanhar outros resultados da última rodada para saber se será rebaixado ou não, com o empate garantindo a permanência do Atlético-MG.

Independentemente das circunstâncias recentes, o Galo tem encontrado dificuldades em produzir ofensivamente no início de seus jogos.

A partida contra o São Paulo no fim de novembro foi a única dos últimos 11 jogos do Galo, balançando as redes na etapa inicial.

Palpite 2 - Atlético-MG x Athletico-PR - Menos do que 1.5 gols no primeiro tempo: 1.32 na Parimatch.

Duas defesas que não seguram o zero no placar

Nenhuma dessas equipes apresenta uma solidez esperada na procura por um favorito para este jogo absolutamente crucial.

O Atlético-MG tem uma sequência de quatro jogos sofrendo múltiplos gols por todas as competições, cedendo 10 no total durante esse período.

A equipe do Furacão também sofre defensivamente, cedendo dois gols para o Bragantino na última rodada. O Massa Bruta não marcava múltiplas vezes desde o fim de setembro.

Palpite 3 - Atlético-MG x Athletico-PR - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.91 na Parimatch.