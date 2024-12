Palpite Atalanta x Real Madrid - Champions League - 10/12/24

Pela sexta rodada da UEFA Champions League, um importante duelo entre italianos e espanhóis: a Atalanta recebe o Real Madrid.

Pela sexta rodada da UEFA Champions League, um importante duelo entre italianos e espanhóis: a Atalanta recebe o Real Madrid.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (10 de dezembro), às 17h, no Gewiss Stadium, localizado em Bergamo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Atalanta ou empate 1.53 na bet365 Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 2.25 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 1.50 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Atalanta em uma fase surpreendente

Os merengues, que são os atuais campeões do torneio, chegam para esta rodada pressionados, visto que estão na 24ª posição, com seis pontos.

Isso significa que mais um revés pode os deixar de fora da zona classificatória para a fase seguinte. Nesse sentido, espera-se muita seriedade do Real Madrid.

Contudo, do outro lado, a Atalanta segue em uma sequência de 9 vitórias seguidas. Inclusive, a equipe é a segunda melhor mandante do Campeonato Italiano, o que demonstra sua força em casa.

Palpite 1 - Atalanta x Real Madrid - Atalanta ou empate: 1.53 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atalanta x Real Madrid pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Kylian Mbappé para marcar a qualquer momento: 2.40 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta

Mbappé pode ter sua chance de brilhar

Kylian Mbappé iniciou sua trajetória no Real Madrid justamente contra a Atalanta, em jogo válido pela Supercopa da UEFA.

Naquele jogo, ele foi responsável por um dos gols da equipe, garantindo seu primeiro título atuando pelo clube espanhol.

Vale mencionar ainda, que na Champions da temporada passada, o atacante francês foi o artilheiro do torneio. Esses são e curiosidades que reforçam a possibilidade do atleta balançar as redes.

Palpite 2 - Atalanta x Real Madrid - Mbappé marca a qualquer momento: 2.25 na bet365.

É esperado um duelo com gols

O Atalanta tem sido um time muito forte em seu setor ofensivo, tanto que marcou gols em seus últimos 9 jogos. Neste intervalo, foram anotados 28 gols.

Do outro lado, o Real Madrid, como mencionado, precisa marcar gols, visto que um empate ou derrota pode complicar a equipe na busca por uma vaga na próxima fase.

Nesse sentido, esperamos um duelo muito dinâmico, com as duas equipes se lançando ao ataque em busca de gols.

Palpite 3 - Atalanta x Real Madrid - Sim para ambos marcam: 1.50 na bet365