bet365 Brasil: saiba mais sobre a casa de apostas

A bet365 Brasil é, em nossa opinião, uma das melhores plataformas de apostas esportivas disponíveis no mercado. Assim, se você quer saber mais sobre o site de apostas online, leia este conteúdo especial que preparamos.

Aqui, falaremos sobre a oferta de boas-vindas, sobre as opções de apostas no site e mais. Tudo para que você veja se, no seu caso, vale a pena fazer um cadastro e abrir uma conta no site.

bet365 Brasil Nossa avaliação 5/5 Oferta de Boas-Vindas Novos clientes ganham créditos de aposta 5.0 Mercados 5.0 Odds 5.0 Streaming 5.0 Aplicativo 4.5 Opções de Pagamento 4.5 Atendimento ao Cliente 4.5 Nota Geral 4.8

A tabela acima representa somente a avaliação da nossa equipe editorial em relação à bet365 Brasil. Portanto, ela é subjetiva. Assim, nossa recomendação é que você visite o site antes mesmo de fazer um cadastro e tire suas próprias conclusões. Além disso, assim poderá ver mais detalhes sobre o bônus de boas-vindas e ler seus Termos e Condições (T&C).

Oferta de boas-vindas bet365: nota 5.0

Sem dúvida, a oferta de boas-vindas é um dos recursos mais eficientes para atrair novos apostadores. Afinal, nada melhor do que abrir uma conta e logo receber uma oferta de boas-vindas para começar os palpites.

Com a bet365 Brasil não seria diferente. O novo cliente faz o cadastro e pode receber créditos para fazer apostas esportivas.

Ao utilizar o código bônus bet365 365GOAL durante o cadastro, ele receberá créditos de apostas. Mas lembre-se que o código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Código de bônus bet365 – Termos Condições (T&C)

Registre-se na bet365, deposite R$30* ou mais na sua conta e daremos créditos de aposta no mesmo valor do seu depósito qualificativo (de até R$200*) quando fizer apostas qualificativas de valor equivalente e estas estiverem resolvidas. Apenas para novos clientes. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.

Termos e Condições Relevantes

• Disponível apenas para novos clientes. Realize um depósito qualificativo de R$30 ou mais e ative a oferta dentro do prazo de 30 dias após registrar a sua conta para se qualificar para 100% deste valor em Créditos de Aposta, até o valor de R$200. Após ativados, os seus Créditos de Aposta serão mantidos no saldo da sua conta, não sendo possível realizar o saque dos mesmos.

• Para liberar os seus Créditos de Aposta para utilização, deverá fazer apostas qualificativas no valor do seu depósito qualificativo (de no máximo R$200), sendo que estas devem ser resolvidas no prazo de 30 dias após ativar a oferta. Apenas apostas qualificativas resolvidas após ativar a oferta contarão para este requisito.

• Nenhum método de pagamento poderá ser utilizado, seja para fazer o seu depósito qualificativo ou qualquer saque subsequente de retornos resultantes de apostas realizadas com Créditos de Aposta, a menos que você tenha sua conta verificada. Consulte os Termos e Condições Completos para mais informação.

• Apostas feitas devem cumprir determinadas condições para contarem para a liberação dos seus Créditos de Aposta:

Devem conter pelo menos uma seleção com odds de 1.20 (1/5) ou superiores.

Apenas a maior aposta cumulativa em uma seleção individual dentro de uma combinação de mercado/partida (pré-partida ou Ao-Vivo) contará para o requisito de resolução de apostas.

Quando a opção Encerrar Aposta tiver sido usada para encerrar parte de um valor de aposta, apenas o valor de aposta ativo restante contará.

Quando uma aposta tiver sido editada utilizando a nossa Funcionalidade Editar Aposta, apenas o novo valor de aposta na nova aposta contará.

Apostas encerradas na totalidade através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em Jogos Instantâneos, nas seções de Jogo, apostas anuladas ou apostas Ao-Vivo resolvidas como um reembolso (push) não contarão.

• Não é possível realizar o saque dos seus Créditos de Aposta, e valores de aposta em Créditos de Aposta não estão incluídos em qualquer retorno. Quaisquer retornos de apostas feitas com Créditos de Aposta serão adicionados ao seu Saldo Disponível. Créditos de Aposta não podem ser utilizados em determinadas seções, ofertas/promoções e tipos de aposta. Consulte os Termos e Condições Completos para mais informação.

• Os seus Créditos de Aposta serão anulados e removidos se a sua conta permanecer inativa durante 90 dias consecutivos.

*ou equivalente monetário

Retornos excluem o valor de aposta em Créditos de Aposta. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.

Como fazer o cadastro e receber a oferta de boas-vindas da bet365?

Ficou interessado na oferta de boas-vindas da bet365 Brasil e quer saber como ativar? Sem problemas! Abaixo preparamos um passo a passo bem simples.

Abaixo, siga o passo a passo para fazer o seu cadastro da bet365:

Em primeiro lugar, acesse o site bet365 Brasil e clique em “Registre-se”; Então, preencha o formulário “Abrir Conta” com as informações solicitadas. Ou seja, comece com o seu país de residência e nome completo; Além disso, você deve colocar suas informações para contato, como e-mail e número de telefone.; Em seguida, marque a opção se deseja (ou não) receber informações sobre ofertas da bet365; Igualmente, preencha o seu endereço completo e crie o seu nome de usuário e a sua senha; No campo que a operadora destina ao código de bônus bet365, insira o código promocional 365GOAL para receber créditos de apostas. Mas lembre-se que o código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma. Leia os Termos e Condições (T&C), a Política de Privacidade e demais regras da casa. Se concordar com tudo e tiver, pelo menos, 18 anos de idade, marque a caixinha.

Clique em “Registre-se na bet365” para concluir. Por fim, faça o primeiro depósito qualificativo e siga as regras do bônus para ativá-lo. Os T&C do bônus estão na página da promoção, no site da bet365.

Mercados/Esportes disponíveis para apostas online: nota 5.0

Em nossa opinião, um dos grandes pontos fortes da bet365 Brasil é o catálogo de opções de apostas esportivas. Ou seja, quem faz um cadastro e abre a sua conta na operadora certamente não terá do que reclamar.

Afinal, a casa de apostas online oferece um cardápio completo. Para começar, vamos falar dos esportes, que são muitos. Além do popular futebol, sempre o mais procurado, a operadora de apostas online oferece muitas outras modalidades.

Só para ilustrar, tem esportes tradicionais como basquete, tênis, futebol americano, beisebol, vôlei e MMA, por exemplo. Além disso, encontramos também modalidades mais específicas como ciclismo, corridas de galgos, críquete e dardos.

Igualmente, a casa abre espaço aos esportes eletrônicos, chamados de eSports. Assim, se você gosta de apostar em Counter-Strike como o Global Offensive (CS:GO) e League of Legends (LoL), terá tudo lá.

Além da boa variedade em esportes, a bet365 Brasil também traz muitas opções de competições. Dessa maneira, em vários esportes você terá um grande catálogo de campeonatos.

No futebol, por exemplo, é possível colocar a sua aposta nas competições do Brasil e de diversos lugares do mundo, como a Champions League ou o Campeonato Italiano.

Por fim, a casa de apostas esportivas traz grande variedade de mercados. Ou seja, os tipos de apostas. Em uma partida de futebol, é possível apostar no resultado, total de gols, escanteios, cartões e muito mais. Portanto, indicamos que acesse o site da bet365 e veja a variedade de apostas com seus próprios olhos.

Como fazer uma aposta na bet365: passo a passo?

Depois que explicamos um pouco do que você pode encontrar na bet365, vamos explicar como fazer uma aposta. Afinal, sabemos que muitos apostadores iniciantes podem não saber como registrar um palpite.

Assim sendo, preparamos um rápido passo a passo para fazer a sua aposta na bet365:

Primeiramente, faça login em sua conta da bet365 . Caso ainda não tenha saldo na conta, faça um primeiro depósito para ter saldo disponível; Depois, acesse a categoria “Esportes” no site. Comece navegando pelos esportes em si e escolha a modalidade em que você deseja apostar; Em seguida, selecione o campeonato e o evento esportivo em si. Depois que escolher o evento específico, verifique os mercados de apostas disponíveis. Escolha a opção na qual você deseja colocar a sua aposta; Após clicar na opção, ela irá diretamente para o seu boletim de aposta. Lá, basta inserir o valor de aposta que desejar; Então, confira os retornos potenciais, calculados com base na odd de momento. Mas tenha em mente que as odds mudam. Se estiver de acordo, clique em “Fazer aposta”; Por fim, torça para o seu palpite ser certeiro. Pois, se você acertar a sua aposta, receberá os retornos diretamente em sua conta.

Em caso de dúvidas sobre fazer uma aposta na bet365 mesmo após esse passo a passo, contate o suporte ao cliente da empresa. Dessa maneira, poderá receber auxílio de um membro da equipe de atendimento da casa de apostas online.

bet365 odds: nota 5.0

Outro aspecto importantíssimo ao avaliar uma plataforma de apostas esportivas são as odds. Mas, afinal, você sabe o que são as odds e sua importância nas apostas online?

Basicamente, as odds são as cotações das apostas. Ou seja, elas determinam o quanto o apostador irá receber caso acerte o seu palpite. E ele sabe disso logo ao fazer a aposta.

Além disso, essas cotações representam as probabilidades estimadas pela casa de apostas para um cenário se concretizar. Em outras palavras, situações que podem acontecer dentro de uma partida.

Vamos usar de exemplo um jogo de futebol: quantos cartões os jogadores irão receber? Qual o número de escanteios? Algum jogador será expulso? E por ai vai.

Assim, cabe ao apostador buscar odds que façam valer o risco do palpite que ele colocou. Dessa forma, é sempre importante encontrar sites de apostas que oferecem odds competitivas.

E, no caso da bet365 Brasil, podemos dizer que a empresa oferece odds condizentes com a média do mercado. Muitas vezes, as cotações que encontramos na plataforma da empresa superam a concorrência.

Contudo, é sempre importante deixar claro que as odds estão sujeitas às mudanças e flutuações do mercado. Por isso, sempre tem que conferir as cotações antes de fazer a sua aposta.

Além disso, as odds variam de evento para evento e dependendo do esporte. Dessa maneira, visite o site da bet365 e veja a média das cotações no esporte e nas ligas que você costuma apostar. Assim, antes mesmo de fazer o seu cadastro e abrir a sua conta, saberá o que esperar.

Igualmente, em eventos esportivos ao vivo, as odds vão sendo ajustadas em tempo real. Desse modo, é preciso monitorar o evento de perto e saber a hora certa de colocar a sua aposta.

Streaming e Apostas ao vivo: nota 5.0

Durante a redação desta avaliação, um dos pontos que mais chamaram a nossa atenção foi a área de apostas ao vivo. Afinal, a bet365 Brasil oferece um catálogo completo para os usuários que gostam de apostar em tempo real.

Assim, todos que gostam de acompanhar a ação antes de colocar uma aposta devem encontrar o que procuram. Até porque a casa de apostas online traz muitos eventos esportivos para apostar ao vivo.

Para ver tudo o que existe no catálogo, basta acessar o site da bet365 e, dentro de Esportes, acessar a aba “Ao Vivo”. Então, poderá conferir o que está rolando naquele momento para apostar.

A casa divide os eventos por esporte. Assim, basta clicar na subcategoria para ter acesso a todos que estão rolando na modalidade que você ama.

Desse modo, poderá ver que as odds e as linhas de aposta são ajustadas em tempo real conforme o que acontece. Além disso, a plataforma oferece recursos de apoio ao apostador. Por exemplo, quadros de estatísticas atualizadas em tempo real e animações dos jogos. Isso significa que o usuário conta com material de ajuda para colocar a sua aposta de modo mais consciente.

Entretanto, é válido notar que a disponibilidade de eventos para apostar ao vivo depende das condições técnicas. Por isso, sempre confira o site para ver o que a bet365 está ofertando em termos de apostas em tempo real.

Mas quer saber outro recurso bem interessante para fazer apostas ao vivo que a casa oferece? Então, vamos ao tópico abaixo.

Transmissão ao vivo

Já que estamos falando sobre as apostas ao vivo na bet365, precisamos dizer que a empresa tem um recurso muito interessante. Basicamente, ela oferece live streaming em vídeo de eventos esportivos.

Isso mesmo: o apostador que faz o seu cadastro na plataforma pode acompanhar em vídeo uma série de eventos. Desse modo, ele consegue assistir várias competições enquanto aposta. E isso torna a experiência de apostas ao vivo ainda mais completa.

Em nossa opinião, a bet365 conta com um dos catálogos mais abrangentes em termos de opções de transmissões em vídeo. Ou seja, a variedade de esportes e competições disponíveis para assistir pelo site é das melhores do mercado.

Assim, é possível assistir partidas de futebol, basquete ou tênis diretamente pelo site. Sem falar em diversas outras competições de outros esportes que também marcam presença no site da bet365.

Obviamente, recomendamos que você confira diretamente na plataforma da bet365 Brasil para saber quais eventos estão passando. Só assim poderá saber quais opções existem no catálogo.

Além disso, é importantíssimo notar que a funcionalidade de live streaming está sujeita às limitações geográficas e técnicas. Igualmente, ela não é gratuita. Isso significa que o apostador deve ter saldo em conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas para poder utilizar o recurso.

De qualquer maneira, esta é mais uma opção excelente que a casa de apostas online oferece aos seus usuários. E ela torna a experiência de apostas em tempo real muito mais rica e agradável, em nossa visão. Por isso, podemos dar nota máxima no quesito de apostas ao vivo e streaming quando falamos em bet365 Brasil.

Aplicativos: nota 4.5

A bet365 resolveu adaptar bem a sua plataforma às telas mais compactas. Dessa maneira, os apostadores podem acessar o site da operadora através do seu navegador móvel. Inclusive, dá para fazer um cadastro e abrir uma conta também pelo celular.

Mas, além da versão mobile do site da bet365, a empresa de apostas online também criou seu próprio app. O bet365 app apresenta uma interface de fácil acesso à plataforma de apostas esportivas e jogos de cassino. No entanto, o aplicativo pode não estar disponível em todas as regiões.

E para facilitar a organização dos jogadores, a operadora oferece apps dedicados às diferentes áreas da plataforma. Por exemplo, tem o aplicativo de Esportes, de Cassino, de Jogos e muito mais.

Aqui no Brasil, o bet365 app está disponível para smartphones do sistema operacional Android. Dessa maneira, quem tem um celular com esse sistema, basta acessar o site mobile e baixar o aplicativo diretamente por lá. Afinal, devido às restrições da Play Store, ele não está na loja de apps.

Contudo, pode ficar tranquilo, pois o aplicativo da bet365 não causa danos em seu aparelho móvel. Você apenas precisa permitir a instalação de apps de fontes desconhecidas e pronto.

Por sua vez, usuários brasileiros de aparelhos Apple, como iPhone e iPad, não terão um bet365 app. Afinal, a App Store brasileira é ainda mais restritiva em relação aos conteúdos relacionados às apostas.

Mas não é preciso se preocupar, pois basta acessar o site da bet365 através do seu navegador móvel preferido. Pode ser o Safari, o Google Chrome ou outro.

Opções de pagamento: nota 4.5

Sem dúvida, mais um quesito essencial ao avaliar qualquer casa de apostas esportivas é a quantidade de opções de pagamento. Afinal, é fundamental que os apostadores tenham boas opções para fazer transações financeiras na plataforma.

E, para sorte de quem faz o cadastro na bet365, o catálogo de formas de pagamento para depósito ou saque é interessante.

Inclusive, todas as formas de pagamento que a bet365 disponibiliza são práticas e seguras. Desse modo, cabe ao apostador escolher como ele prefere as transferências e completar o processo.

Por exemplo, alguns dos métodos que encontramos no site são Pix, boletos e transferência bancária. Para exemplificar, com o Pix você pode fazer transações com agilidade e toda a segurança. E, como esta forma de pagamento já está presente no cotidiano dos brasileiros, não há o que temer.

Além disso, a plataforma da bet365 oferece outros métodos de pagamentos bem interessantes. Todos eles estão integrados ao site e oferecem o ambiente seguro que o apostador precisa.

Aliás, recomendamos que você acesse o site da bet365 para conferir todas as formas de pagamento para depósito e saque. Assim, conseguirá ver o catálogo na íntegra e conferir qual método mais lhe agrada.

Igualmente, no site da bet365 você confere os limites mínimo e máximo por transação dependendo da forma de pagamento. Lá também estão discriminados os tempos de processamento de cada método.

Por fim, caso reste alguma dúvida sobre depósito ou saque, você pode contatar o suporte da operadora. Aliás, é sobre esse assunto que falaremos no tópico a seguir.

Serviço de Atendimento ao Cliente: nota 4.5

Tem alguma dúvida sobre a oferta de boas-vindas, cadastro, pagamentos ou outro assunto relacionado à bet365? Não é preciso se preocupar! A bet365 oferece seu próprio Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Ou seja, os clientes da operadora podem entrar em contato com o suporte diretamente pela plataforma de apostas online. Assim, podem tirar quaisquer tipos de dúvidas e resolver algum problema que tiverem no site.

Atualmente, o método de contato que a bet365 oferece é o Chat Ao Vivo. Desse modo, basta acessar a plataforma de chat do site e, primeiramente, receber auxílio do assistente virtual.

Em seguida, caso precise de mais ajuda, poderá falar com um membro da equipe de atendimento. E esta pessoa fará tudo o que é possível para responder à sua pergunta ou resolver o problema o mais rapidamente possível.

Eventualmente, o tempo de espera para receber ajuda de um atendente real pode ser grande. Afinal, em alguns dias há uma demanda maior dos usuários, seja devido a grandes eventos esportivos ou problemas pontuais no site.

Mas, de modo geral, o suporte da bet365 é de qualidade e oferece o que o usuário do site necessita em termos de auxílio. Quer saber como entrar em contato com a bet365? Então, vamos ao próximo tópico deste nosso review completo.

Como entrar em contato com a bet365?

Depois que falamos sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente que a bet365 oferece, precisamos explicar como utilizá-lo. Até porque temos consciência de que muitos clientes iniciantes podem não saber como fazer isso.

Assim sendo, preparamos um passo a passo rápido para você conseguir utilizar o SAC da bet365 sem maiores problemas:

Em primeiro lugar, acesse o site da bet365 ; Então, faça login ou siga como um usuário não cadastrado; No canto superior à direita do site, poderá ver a seção “Ajuda”, com tópicos para dúvidas frequentes. Neles, poderá encontrar soluções para problemas comuns. Mas, caso não seja de grande auxílio, pressione “Não consegue encontrar uma resposta? Contate-nos”; Em seguida, pode clicar em “Abrir Chat” para ser redirecionado para o Chat Ao Vivo da bet365; Selecione uma das três opções: usuário existente, novo usuário ou não consigo entrar na conta; Preencha o nome e o e-mail e clique no botão “Abrir Chat” para iniciar a sessão de Ajuda; Digite sua pergunta ou pedido de resolução de problema e aguarde o atendimento resolver a questão.

Seguindo o passo a passo acima, certamente você receberá a ajuda da qual necessita em pouco tempo. Então, não terá dúvidas sem respostas e problemas sem soluções.

Nossa opinião: nota 4.8

Ao final desta revisão completa da bet365, podemos dizer que a plataforma é uma das melhores do mercado, em nossa opinião. Afinal, estamos falando de uma empresa com mais de duas décadas de experiência no ramo de apostas online

Assim, toda a experiência que a operadora acumulou ao longo dos anos serviu para torná-la uma gigante do setor. Isso se reflete em um site completo, com muitas opções de apostas e métodos de pagamento.

Sem dúvida, a bet365 é uma daquelas casas que merece seu espaço entre as melhores. Inclusive, recomendamos o site para apostadores iniciantes, que terão aqui um catálogo completo. E tudo isso com odds competitivas.

Outro aspecto a se destacar são os recursos que a casa oferece aos seus usuários. Por exemplo, o streaming ao vivo de eventos esportivos, o que torna a experiência de apostas ainda melhor.

Mas o recurso de streaming, vale lembrar, está sujeito às limitações geográficas e técnicas. Além disso, ele não é tecnicamente gratuito, sendo necessário ter saldo em conta para utilizar ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Obviamente, ainda há alguns pontos a melhorar, como mais formas de contato para o cliente. Porém, a empresa presta um serviço de primeira qualidade quando falamos em apostas esportivas e jogos de cassino.

Prós e contras bet365

No quadro a seguir, confira alguns pontos fortes e fracos que destacamos no site da bet365:

O que gostamos O que não gostamos Site com um dos maiores catálogos de apostas esportivas do mercado A casa poderia oferecer mais formas de contato em seu Serviço de Atendimento ao Cliente Oferta de boas-vindas atrativa Ao menos por enquanto, não há um aplicativo para iOS Empresa com mais de duas décadas de experiência, sendo uma das mais confiáveis em todo o planeta.

É importante deixar claro que os pontos destacados na tabela acima foram listados por nossa equipe editorial. Em outras palavras, os prós e contras são subjetivos.

Por isso, a nossa recomendação é que conheça o site da bet365 e forme sua própria opinião. Só assim poderá ver se, no seu caso, vale a pena fazer um cadastro na plataforma de apostas esportivas. Confira também a nossa análise sobre a Betano Brasil.