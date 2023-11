Betsson cadastro: Como abrir sua conta e começar a jogar?

Veja como fazer o Betsson cadastro e suas vantagens. Conheça o bônus e todas as opções de apostas.

Quer saber como fazer o Betsson cadastro e começar a apostar na plataforma em 2023? Continue lendo nosso guia para conhecer os recursos da operadora e como abrir sua conta com o Betsson bônus de boas vindas.

Passo a Passo: Como fazer o Betsson cadastro?

A Betsson é uma casa de apostas online licenciada e confiável. Além disso, abrir sua conta na operadora é simples e demora no máximo alguns minutos. Veja o passo a passo a seguir para completar o seu cadastro e proceder com as apostas esportivas:

Visite a página oficial da Betsson e selecione o botão “Criar Conta”, na parte superior direita; Complete o formulário com as informações solicitadas pela operadora; Alguns exemplos de dados são: endereço de e-mail, nome completo, CPF, entre outros; Leia os termos de uso e assinale que você tem 18 anos ou mais para poder continuar; Clique em “Criar uma conta” para finalizar o seu Betsson cadastro.

É importante ficar atento ao preencher o formulário e lembrar sempre de usar informações atualizadas e corretas. A Betsson é uma casa de apostas esportivas que aplica o KYC, sendo confiável e ainda oferece um bônus de boas vindas para seus novos clientes.

Bônus de Boas Vindas da Betsson

Após completar o Betsson cadastro, novos usuários podem ativar alguma das ofertas de boas vindas do site. Entre elas, identificamos um bônus de boas vindas exclusivo para o cassino e outro para apostas esportivas. Cada promoção conta com seus termos e condições de uso.

Em relação ao bônus Betsson de apostas esportivas, é necessário realizar um depósito mínimo de R$50. Depois disso, você receberá uma aposta de R$50 que pode ser usada sem riscos em eventos esportivos do site.

Por exemplo, caso seu palpite seja computado como perdedor, você receberá um reembolso dos R$50. Esse valor entrará na sua conta como saldo de bônus para ser utilizado novamente. Acesse o site e o menu de promoções para ler todas as regras e informações sobre essa oferta.

Betsson cadastro pelo smartphone

Além de poder se cadastrar pelo computador, você também pode abrir sua conta diretamente pelo celular. Isso é possível por conta da versão mobile otimizada que a Betsson possui para smartphones. Para isso, siga as instruções a seguir:

Utilize o navegador do seu celular para acessar a Betsson ; Assim como no computador, clique no botão “Criar Conta”, em destaque na tela inicial do site; Preencha os campos obrigatórios com suas informações atualizadas; Leia os termos e condições de uso da operadora; Clique em “Criar uma conta” para completar o processo.

Tanto no computador, quanto no celular o registro é intuitivo e rápido. Portanto, basta seguir essas instruções para completar o seu Betsson cadastro sem dificuldades. Em seguida, será necessário realizar um depósito antes de começar a realizar apostas esportivas no site.

Lembre-se que existe um bônus de boas vindas que pode ser ativado antes de realizar o seu depósito. Portanto, leia as regras desta promoção antes de adicionar fundos à sua carteira.

Termos e Condições para se registrar na Betsson

A Betsson é uma casa de apostas online séria e por isso possui regras que devem ser seguidas após o seu cadastro. Pensando nisso, separamos alguns dos termos e condições mais importantes:

A idade mínima para se cadastrar é 18 anos, já que menores de idade são proibidos de apostar;

É necessário usar o seu CPF durante o cadastro, ou seja, não é possível usar CNPJ;

A casa possui o direito de solicitar comprovação de identidade a partir dos documentos pessoais;

É permitido somente uma conta por pessoa;

Depósitos e saques devem ser feitos somente através de contas que pertençam ao titular do perfil.

Esses são apenas alguns dos termos disponíveis no documento que deve ser lido antes do seu cadastro. Também há regras específicas para apostas esportivas e jogar no cassino. Sendo assim, antes de finalizar a abertura de sua conta leia todas essas regras para evitar problemas.

Como fazer login na Betsson?

Após se cadastrar, é importante saber como fazer login para fazer suas apostas esportivas no site. Nesse sentido, esse procedimento não é complicado e rapidamente pode ser feito pelo computador ou celular.

Para isso, clique em “Entrar” que estará ao lado do botão que você usou para criar sua conta. Agora, basta preencher seu nome de usuário ou e-mail e a senha que você criou.

Após isso você pode também utilizar o recurso “Lembrar-me” para agilizar o seu acesso. No entanto, apenas use essa funcionalidade em computadores pessoais e confiáveis. Caso tenha esquecido sua senha, clique em “Esqueceu a senha?” para receber o link de alteração em seu e-mail.

Qual o aplicativo Betsson?

A plataforma possui um aplicativo exclusivo para Android que pode ser baixado diretamente pelo site. No entanto, se você possui um dispositivo iOS poderá fazer apostas esportivas e jogar no site pelo navegador sem problemas.

Ambas as versões são otimizadas, responsivas e contam com todos os recursos da casa. Por exemplo, é possível realizar o Betsson cadastro, depositar, apostar e muito mais usando o seu celular.

Saiba mais na página Betsson app.

A Betsson é confiável? Entenda por que você deve se cadastrar

O principal motivo para se cadastrar na plataforma é que a Betsson é confiável e licenciada. Ou seja, criar sua conta, depositar e apostar pela plataforma é seguro e pode ser feito sem preocupações. Complementando, seus termos e condições são claros e explicativos.

A licença da empresa foi emitida pelo Governo de Malta e ainda é regulada pela Malta Gaming Authority. Desse modo, sabemos que é um site que segue os regulamentos e presta um serviço de qualidade.

Além disso, a casa tem diversas opções de apostas esportivas e oferece bônus de boas vindas. Portanto, se torna uma plataforma convidativa para novos usuários. Complementando, se você gosta de apostar pelo celular, poderá realizar seus palpites pela versão mobile otimizada. Confira mais detalhes no artigo que explica por que a Betsson é confiável. Da mesma forma, há a página que detalhe por quais razões a Betsson é legal para apostas. A nossa análise completa está no artigo Betsson Brasil.

Como apostar na Betsson?

Após concluir o seu Betsson cadastro você já pode adicionar fundos em sua carteira. Em primeiro lugar, faça o seu primeiro depósito clicando em “Depositar” e finalizando a transferência. Assim que o valor entrar na sua conta, você já pode pensar em suas apostas esportivas.

Sendo assim, clique em “Apostas Esportivas” no menu superior da página inicial para acessar as modalidades. Utilize a barra lateral para escolher o esporte de sua preferência e depois selecione um jogo para fazer seu palpite.

Analise os mercados e as odds e faça suas seleções de apostas esportivas. Caso queira realizar uma aposta simples, você escolhe somente um mercado, digita um valor no bilhete e confirma. Agora, se quiser realizar um palpite múltiplo, deve selecionar várias opções válidas antes de confirmar.

Saiba mais sobre os palpites na página Betsson apostas, assim como as dicas da Betsson para iniciantes. Para saber a comparação entre a casa de apostas e outra gigante do mercado, leia Betano ou Betsson.

Métodos de Pagamento Betsson: Como depositar e sacar?

Diversos métodos de pagamento são aceitos na plataforma. Entre eles podemos citar o Pix, cartão de crédito, boleto, transferência bancária e muito mais. Portanto, não faltam opções para realizar transferências dentro do site.

O boleto pode ser usado somente para depósitos, mas o restante funciona tanto para depositar, quanto para sacar. Verifique a lista completa de métodos aceitos e seus limites no site oficial para consultar a versão atualizada.

Lembre-se que a Betsson é confiável, portanto você pode depositar e fazer suas apostas esportivas com tranquilidade. Quando for necessário sacar, a casa realizará os pagamentos corretamente.

Suporte ao cliente

É importante saber como funciona o suporte ao cliente antes de concluir o seu Betsson cadastro. Desse modo, vamos destacar abaixo os métodos de atendimento disponíveis na plataforma. Todas as opções abaixo podem tirar dúvidas sobre suas apostas esportivas, depósitos e muito mais:

Chat ao vivo 24 horas;

E-mail especializado;

Central de Ajuda.

O chat ao vivo é o método mais popular e acessível. Inclusive, você pode ser atendido pelo celular ou pelo computador a qualquer hora do dia. O atendimento costuma ser rápido e é feito totalmente em português.

Caso você prefira, poderá mandar um e-mail para a plataforma. No entanto, esse método possui um tempo de resposta superior ao chat e o atendimento não é ao vivo.

Além disso, se for uma dúvida corriqueira sobre o funcionamento do site, vale a pena consultar a central de ajuda. Nesse menu você pode procurar por artigos explicativos que respondem a maioria dos questionamentos sobre o funcionamento do site.

Perguntas Frequentes

Vamos finalizar o nosso artigo respondendo algumas perguntas populares sobre o Betsson cadastro. Desse modo, conseguimos cobrir a maior parte das dúvidas sobre a plataforma que possam ter surgido.

A Betsson é confiável?

Sim. A Betsson possui a licença de Malta, ou seja, ela é regulada pela Malta Gaming Authority. Isso significa que a casa segue os padrões e as leis necessários para se manter ativa.

O Betsson cadastro é seguro?

Os seus dados usados durante o seu cadastro estão protegidos dentro do site. Afinal, o site possui sistemas de segurança e proteção de criptografia que armazenam suas informações com segurança.

No que é possível apostar na Betsson?

É possível apostar no cassino em slots, jogos crash, roleta, blackjack, entre outros jogos. Além disso, também é possível fazer apostas esportivas em diversas modalidades do catálogo.

Onde baixar o aplicativo Betsson?

O download é exclusivo para dispositivos Android e só pode ser baixado no site oficial da operadora.

Quem pode se cadastrar na Betsson?

É necessário ter 18 anos ou mais e nunca ter abrido uma conta na plataforma. No entanto, muitas outras regras se aplicam, então verifique os termos e condições de uso no site.

