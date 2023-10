Betsson Apostas: Saiba como fazer palpites na casa de apostas

Pensando em iniciar sua jornada na Betsson Apostas?

A Betsson apostas conta com muitas modalidades disponíveis e atrações extras para os usuários. Então, é importante entender como a plataforma funciona no Brasil.

A seguir, vamos mostrar como você pode aproveitar essa experiência. Começamos explicando as apostas em futebol e depois contamos detalhes sobre Betsson bônus, pagamentos e muito mais.

Como a Betsson funciona?

A Betsson é uma marca de apostas esportivas online. Além disso, oferece jogos de cassino para seus usuários. Portanto, reúne em sua plataforma duas modalidades de entretenimento cada vez mais populares no Brasil.

Na Betsson Apostas, você pode optar entre 32 categorias diferentes. Isso inclui desde apostas em futebol — o esporte mais popular — até mercados especiais em premiações do cinema e eleições políticas.

Para aproveitar tudo isso, você deve criar sua conta de usuário e realizar um primeiro depósito. Então, além de ganhar um bônus de boas-vindas, terá acesso a todos os mercados de apostas esportivas, jogos e recursos da casa.

Como apostar em futebol na Betsson?

O futebol é, sem dúvida, a modalidade mais popular entre os brasileiros. E não se trata apenas de acompanhar as partidas. Cada vez mais pessoas apostam nesse esporte no país. Afinal, essa é uma atividade intuitiva e divertida, como veremos aqui.

Para registrar um palpite em futebol na Betsson Apostas, basta fazer o seguinte:

Em primeiro lugar, crie sua conta na Betsson e realize um primeiro depósito; Então, já com o saldo atualizado, faça login e clique em Apostas Esportivas , no menu superior do site; Em seguida, acesse a categoria de Futebol no menu à esquerda ou no menu superior da seção; Explore as diferentes competições, eventos e mercados oferecidos nessa modalidade; Confira as odds da casa e marque um ou mais palpites; Por fim, no cupom de apostas, informe o valor desejado e registre a operação.

Depois disso, é só esperar pelo resultado. Eventuais acertos são processados rapidamente pela Betsson Apostas. Então, em pouco tempo terá os ganhos creditados no seu saldo.

Quais as opções de apostas em futebol na Betsson?

A Betsson costuma oferecer apostas em todas as principais competições nacionais e internacionais. Exemplos de torneios nos quais você pode testar seu conhecimento e sua sorte incluem:

Campeonato Brasileiro;

Copa do Brasil;

Copa Sul-Americana;

Taça Libertadores;

Champions League;

Europa League;

E muitos outros.

Também estão disponíveis apostas em campeonatos estaduais, além de ligas de diversos outros países. Portanto, não faltarão opções nesse esporte na Betsson.

Mercados de apostas em futebol

Você também encontrará na Betsson apostas em diferentes mercados. Cada jogo pode ter dezenas de opções para os usuários — principalmente, se é uma partida mais importante.

No entanto, alguns mercados se destacam dos demais. Exemplos disso incluem:

Resultado final;

Chance dupla;

Placar exato;

Total de gols;

Intervalo/final;

E muito mais.

Também há uma boa oferta de mercados ao vivo na Betsson. Ou seja, você pode submeter seus palpites com os jogos ainda em andamento. A variedade de eventos, neste caso, costuma ser menor que a das apostas pré-jogo. Ainda assim, há diversas opções.

Quais são os bônus de boas-vindas disponíveis?

Na Betsson, você pode obter bônus de boas-vindas em apostas esportivas. Veja a seguir os benefícios da promoção e como reivindicar seu bônus na Betsson.

Bônus de esportes

A Betsson oferece uma aposta sem risco de até R$250 para novos usuários. O valor depende do quanto você depositar pela primeira vez:

Depósito entre R$20 e R$99,99: aposta sem risco de R$20;

Depósito entre R$100 e R$249,99: aposta sem risco de R$100;

Depósito a partir de R$250: aposta sem risco de R$250.

Caso você perca a aposta sem risco, receberá de volta o mesmo valor como dinheiro de bônus. No entanto, é preciso cumprir algumas regras da promoção:

Os saques estão sujeito a um rollover de 3x o valor do bônus;

São válidas para o cumprimento desse requisito apostas com odds a partir de 2.00.

Para conhecer mais detalhes, leia os Termos e Condições (T&Cs) da promoção no site da Betsson Apostas.

Como usar o código promocional Betsson

Os bônus de boas-vindas da Betsson Apostas não requerem a aplicação de um código promocional. Portanto, você não precisará aplicar um cupom desse tipo para obter benefícios em apostas esportivas ou cassino.

No entanto, caso obtenha um código de bônus, você pode ter que aplicá-lo durante o cadastro ou no primeiro depósito. Por isso, é importante ler as regras do cupom e conferir a forma correta de usá-lo na Betsson Apostas.

Como fazer um depósito em sua conta?

Para realizar um depósito na Betsson Apostas, basta seguir o passo a passo abaixo:

Em primeiro lugar, acesse a Betsson e faça login; Em seguida, clique em Depositar , no canto superior direito; Então, selecione uma das formas de pagamento disponíveis; Por fim, informe um valor e siga as instruções para concluir o pagamento.

A Betsson aceita os seguintes métodos de depósito:

Pix;

Transferência bancária;

Boleto bancário;

Cartão de crédito;

Entre outros.

O valor mínimo de depósito e o tempo de processamento variam de acordo com o método selecionado. Em transações via Pix, por exemplo, é preciso depositar a partir de R$12. Já o prazo é de 5 minutos para a conclusão do pagamento na Betsson.

Como realizar um saque?

Por outro lado, se quiser realizar um saque na Betsson Apostas, você deverá seguir estes passos:

Primeiramente, acesse a Betsson e faça login em sua conta; Então, clique em Sacar , no canto superior direito; Em seguida, marque uma forma de pagamento; Por fim, preencha o formulário com seus dados, valor desejado confirme a operação.

No momento, a única forma de pagamento aceita para saques é a transferência bancária. O valor mínimo é de R$50, e o tempo de processamento é de 2 a 5 dias úteis.

Qual o valor mínimo de aposta na Betsson?

A Betsson aceita apostas a partir de R$0,30 em sua plataforma, atualmente. No entanto, tenha em mente que esse valor pode sofrer alterações em modalidades, eventos e mercados específicos. Essa decisão fica a critério do operador e pode estar ligada a razões de segurança.

Existe um Betsson app?

Caso queira apostar em seu smartphone ou tablet, você pode recorrer ao app mobile da Betsson. O aplicativo está disponível para dispositivos com sistema operacional Android. Além disso, oferece os mesmos mercados de apostas, pagamentos e recursos da versão original. Tire suas dúvidas na nossa página sobre Betsson app.

Outra opção é acessar o site mobile da Betsson. Ele traz os mesmos recursos da versão padrão e é altamente responsivo. Portanto, é uma boa alternativa se você não usa Android.

Como entrar em contato com o suporte da Betsson?

A Betsson Apostas disponibiliza para os usuários dois canais de contato diferentes em sua plataforma:

Chat ao vivo;

E-mail.

O horário de atendimento via chat é das 10h à meia-noite. Caso precise de apoio fora desse horário, você pode enviar um e-mail ou consultar a seção de Perguntas Frequentes do site da Betsson.

Betsson apostas: Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre como funcionam as Betsson apostas.

O que significa Betsson?

O nome da marca Betsson faz uma mescla da palavra em inglês “bet” (de “aposta") e a forma como terminam muitos sobrenomes suecos. A sua origem pode estar relacionada com a própria origem da empresa — surgida na Suécia em 1963.

Qual o depósito mínimo da Betsson?

O valor mínimo de depósito varia de acordo com o método que você escolher. Caso opte por pagar via Pix, por exemplo, a exigência é de uma quantia a partir de R$12. Por outro lado, depósitos via transferência bancária, boleto ou cartão de crédito iniciam em R$35 na Betsson Apostas.

Quanto tempo demora o Pix da Betsson?

Os depósitos via Pix na Betsson Apostas têm prazo de processamento de até 5 minutos. Portanto, são quase instantâneos. Outros métodos de pagamento podem demorar mais tempo. Uma transferência bancária, por exemplo, tem prazo de até 3 dias úteis. Já os depósitos com boleto demoram 1 dia útil para serem processados.

