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Tsutomu Maeda

【10月3日】U21日本代表 アジア大会・韓国戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

Asian Games
U-21日本

【アジア競技大会2026】男子サッカー決勝、U-21日本代表対韓国代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・キックオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)男子サッカーに出場しているU-21日本代表は、決勝戦で韓国代表と対戦する。

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本記事では、U-21日本代表vs韓国代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。