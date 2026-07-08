AmazonプライムデーでSwitch 2は安くなる？旧型はセール対象？割引情報まとめ

Amazonプライムデーでは、Nintendo Switch 2本体や関連アクセサリー、ゲームソフト、周辺機器などがセール対象となるか注目される。

本記事では、AmazonプライムデーでSwitch 2は安くなるのか、旧型モデルや周辺機器のセール対象商品について紹介する。

Amazonプライムデーの開催日程は？

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールに分けて開催される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで、本セールは7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで実施される。

先行セールを含めると、プライムデー関連セールは合計7日間の開催となる。人気商品は本セール前に在庫切れとなる可能性もあるため、狙っている商品がある場合は先行セールの段階から価格や在庫を確認しておきたい。

先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

先行セールを含めて合計7日間開催

AmazonプライムデーでSwitch 2は安くなる？旧型はセール対象？

Amazonプライムデーでは、Switch 2本体や旧型Nintendo Switch本体がセール価格になるか注目されるが、現時点ではいずれも本体の大幅な値下げは確認されていない。

一方で、コントローラー、ケース、保護フィルム、microSDカード、充電スタンドなどの周辺機器はセール対象となっている。Switch 2本体の購入を検討している場合でも、必要なアクセサリーをプライムデー期間中にそろえることで、トータルの出費を抑えやすい。

また、本体価格が直接安くなっていない場合でも、ポイントアップキャンペーンを活用すれば実質的にお得に購入できる可能性がある。期間中にエントリーし、合計10,000円(税込)以上の買い物をするとポイント還元率がアップ。2026年は還元上限が10,000ポイントに拡大されており、プライム会員は最大+2.5%、Amazon Mastercard決済では+3.0%の還元が加算される。

Switch 2や旧型Switchを狙う場合は、本体価格だけでなく、ポイント還元、在庫状況、周辺機器の割引もあわせて確認しておきたい。

Switch2本体

Switch2周辺機器

Amazonプライムデー2026の関連情報

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