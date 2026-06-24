W杯グループE最終戦はいつ？日本時間の何時から？ドイツ、コートジボワールなどの日程・中継予定

FIFAワールドカップ2026・グループEは、ドイツ代表、コートジボワール代表、エクアドル代表、キュラソー代表によるグループステージ最終節を迎える。

本記事では、グループE最終戦の開催日や日本時間のキックオフ時刻、対戦カードを紹介する。

W杯グループEの順位は？

FIFAワールドカップ2026・グループEは、第2節終了時点でドイツ代表が勝ち点6を獲得し、首位に立っている。ドイツは初戦でキュラソー代表に7-1、第2戦ではコートジボワール代表に2-1で勝利。2連勝を飾り、最終節を前にグループ1位での決勝トーナメント進出を確定させた。

2位には勝ち点3のコートジボワールがつけている。エクアドル代表とキュラソーは勝ち点1で並んでいるが、得失点差でエクアドルが3位、キュラソーが4位となっている。

コートジボワール、エクアドル、キュラソーの3チームには、グループ2位または各組3位の成績上位による決勝トーナメント進出の可能性が残されている。最終節ではエクアドルがドイツ、キュラソーがコートジボワールと対戦する。

順位 チーム 勝ち点 得失点差 状況 1位 ドイツ 6 +7 グループ1位通過確定 2位 コートジボワール 3 0 決勝トーナメント進出の可能性あり 3位 エクアドル 1 -1 決勝トーナメント進出の可能性あり 4位 キュラソー 1 -6 決勝トーナメント進出の可能性あり

W杯グループE最終戦の開催日程は？日本時間の何時からキックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループE第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前5:00にキックオフする。グループステージ最終節は順位への影響を公平にするため、エクアドル代表対ドイツ代表、キュラソー代表対コートジボワール代表の2試合が同時刻に開催される。

エクアドル対ドイツは、アメリカ・イーストラザフォードのニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで実施。キュラソー対コートジボワールは、アメリカ・フィラデルフィアのフィラデルフィア・スタジアムで行われる。

対戦カード キックオフ日時 会場 エクアドル代表 vs ドイツ代表 2026年6月26日(金)午前5:00 ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム キュラソー代表 vs コートジボワール代表 2026年6月26日(金)午前5:00 フィラデルフィア・スタジアム

W杯グループE最終戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループE第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前5:00に2試合が同時キックオフする。エクアドル代表対ドイツ代表、キュラソー代表対コートジボワール代表はいずれも地上波での生中継は予定されていない。

インターネットでは、DAZNが両試合をライブ配信および見逃し配信する。エクアドル対ドイツは風間八宏氏と伊藤達哉氏が解説、青嶋達也氏が実況を担当。キュラソー対コートジボワールは岩政大樹氏の解説、河村太朗氏の実況で配信される。

NHK BSプレミアム4Kでは、両試合を同日に録画放送する。エクアドル対ドイツは午後9:00、キュラソー対コートジボワールは午後11:00から放送予定だ。

対戦カード ネット配信 地上波 BS・4K放送 実況・解説 エクアドル代表 vs ドイツ代表 DAZN

ライブ配信・見逃し配信 放送なし NHK BSプレミアム4K

6月26日(金)午後9:00から録画放送 【DAZN】

解説：風間八宏、伊藤達哉

実況：青嶋達也

【NHK BSプレミアム4K】

解説：森岡隆三

実況：西阪太志 キュラソー代表 vs コートジボワール代表 DAZN

ライブ配信・見逃し配信 放送なし NHK BSプレミアム4K

6月26日(金)午後11:00から録画放送 【DAZN】

解説：岩政大樹

実況：河村太朗

【NHK BSプレミアム4K】

解説：南雄太

実況：森田哲意

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