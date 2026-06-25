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world-cup-group-f-final-round(C)Getty Images
【日本対スウェーデン含む】グループF最終節は26日8時からDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Aoi Fujimiya

ワールドカップ・グループF最終節はいつ開催？首位通過を懸けたオランダ、日本、スウェーデンの対戦カードは？

ワールドカップ
日本
スウェーデン
チュニジア
日本 対 スウェーデン
チュニジア 対 オランダ
オランダ

2026年北中米ワールドカップ(W杯)・グループF最終節はいつ開催？日本対スウェーデンなどのキックオフ時間、対戦カード、放送・配信予定、決勝トーナメント進出条件を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループFは、日本代表、オランダ代表、スウェーデン代表、チュニジア代表によるグループステージ最終節を迎える。

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本記事では、グループF最終戦の開催日程、日本時間のキックオフ時刻、対戦カードを紹介する。

W杯グループF最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフする。グループステージ最終節は順位への影響を公平にするため、日本代表対スウェーデン代表、チュニジア代表対オランダ代表の2試合が同時刻に開催される。

日本対スウェーデンは、アメリカ・アーリントンのダラス・スタジアムで実施。チュニジア対オランダは、アメリカ・カンザスシティのカンザスシティ・スタジアムで行われる。決勝トーナメント進出やグループFの最終順位を左右する重要な一戦となる。

対戦カードキックオフ日時会場
日本代表 vs スウェーデン代表2026年6月26日(金)午前8:00ダラス・スタジアム
チュニジア代表 vs オランダ代表2026年6月26日(金)午前8:00カンザスシティ・スタジアム

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W杯グループFの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループFは、第2節終了時点でオランダ代表が首位、日本代表が2位につけている。両チームは勝ち点4、得失点差+4で並んでいるが、総得点でオランダが日本を1点上回っているため、首位に立っている。

3位のスウェーデン代表は勝ち点3で、首位オランダと2位日本を追う展開。最終節では日本と直接対決するため、勝利すれば順位を逆転して決勝トーナメントへ進出する可能性がある。一方、2連敗で勝ち点0のチュニジア代表は、最終節を前にグループステージ敗退が決定している。

日本は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00に行われるスウェーデン戦で、引き分け以上なら他会場の結果にかかわらず自力での決勝トーナメント進出が決まる。敗れた場合は3位に転落する可能性があり、各組3位の成績上位による突破を含めて他グループの結果も影響する。

順位チーム試合数勝ち点得失点差総得点状況
1位オランダ24+47決勝トーナメント進出圏内
2位日本24+46引き分け以上で自力突破
3位スウェーデン2306決勝トーナメント進出の可能性あり
4位チュニジア20-81グループステージ敗退

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W杯グループF最終戦の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00に2試合が同時キックオフする。日本代表対スウェーデン代表はNHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継される一方、チュニジア代表対オランダ代表の地上波生中継は予定されていない。

インターネットでは、DAZNが両試合をライブ配信する。日本対スウェーデンは日本代表戦の無料配信対象となり、有料プランに加入していない場合でも無料アカウントを作成すれば視聴可能だ。NHK ONEでは、NHK総合で放送される日本対スウェーデンを同時配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

チュニジア対オランダをリアルタイムで視聴できるのはDAZNのみ。NHK BSプレミアム4Kでは、同日午後1:30から録画放送が行われる。

対戦カードサービス放送・配信予定解説・実況
日本代表 vs スウェーデン代表DAZN無料ライブ配信
見逃し配信		解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：野村明弘
日本代表 vs スウェーデン代表NHK総合6月26日(金)午前7:30から生中継現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
現地実況：曽根優
日本代表 vs スウェーデン代表NHK BSプレミアム4K6月26日(金)午前7:45から4K生中継NHK総合と同内容
日本代表 vs スウェーデン代表NHK ONENHK総合の同時配信
見逃し配信		NHK総合と同内容
チュニジア代表 vs オランダ代表DAZNライブ配信
見逃し配信		解説：田中裕介
実況：福田浩大
チュニジア代表 vs オランダ代表NHK BSプレミアム4K6月26日(金)午後1:30から録画放送解説：大黒将志
実況：野地俊二

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