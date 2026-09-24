サッカー男子アジア競技大会 準々決勝はいつ？北朝鮮戦の日程・放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表はグループAを3戦全勝の首位で突破した。準々決勝では、北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、サッカー男子日本代表vs北朝鮮代表について、アジア大会準々決勝の日程、放送予定を紹介する。

サッカー男子日本vs北朝鮮の準々決勝はいつ？試合日程・対戦カード

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表は準々決勝で北朝鮮代表と対戦する。

日本はグループAを3戦全勝の首位で突破。準々決勝は2026年9月26日(土)19:30にキックオフ予定で、豊田スタジアムで行われる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子サッカー 準々決勝 対戦カード 日本代表 vs 北朝鮮代表 日程 2026年9月26日(土) キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム

同日15:00からは、同じ豊田スタジアムでタイvs中国の準々決勝も開催される。また、ウズベキスタンvsサウジアラビア、韓国vsベトナムの2試合は9月25日(金)にパロマ瑞穂ラグビー場で行われる。

サッカー男子日本vs北朝鮮のテレビ放送・ネット配信予定は？

男子サッカー準々決勝の日本代表vs北朝鮮代表は、地上波TBS系列で生中継が予定されている。

ネットではU-NEXTがライブ配信を予定。また、TVerでもTBS系列の地上波放送に合わせて同時ライブ配信が予定されている。

放送・配信サービス 放送・配信予定 TBS系列 地上波生中継予定 TVer 無料同時ライブ配信予定 U-NEXT ライブ配信予定

サッカー男子アジア大会の準決勝・3位決定戦・決勝の日程は？

準々決勝を突破した場合、日本代表は9月30日(水)に行われる準決勝へ進出する。

準決勝は15:00と19:30の2試合が長居陸上競技場で開催予定。3位決定戦と決勝は10月3日(土)に豊田スタジアムで行われる。

ラウンド 日程 開始時間 会場 準決勝 2026年9月30日(水) 15:00 / 19:30 長居陸上競技場 3位決定戦 2026年10月3日(土) 15:00 豊田スタジアム 決勝 2026年10月3日(土) 19:30 豊田スタジアム

サッカー男子日本vs北朝鮮のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。