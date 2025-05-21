バレーボール男子日本代表 2025年試合日程・結果・テレビ放送予定・メンバー

バレーボール男子日本代表の2025年カレンダー（日程・結果・スケジュール）、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

バレーボール男子日本代表の2025年のスケジュールを紹介。

6月から8月にかけてはバレーボールネーションズリーグ2025、9月にはバレーボール世界選手権2025が予定されている。

バレーボール男子日本代表｜2025年試合日程・結果

日時 大会 カード 開催地 6/11(水)

18:00 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - 中国 西安

(中国) 6/12(木)

21:30 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - ポーランド 西安

(中国) 6/13(金)

18:00 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - セルビア 西安

(中国) 6/15(日)

12:30 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - オランダ 西安

(中国) 6/26(木)

1:30 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - ブルガリア ブルガス

(ブルガリア) 6/26(木)

21:00 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - フランス ブルガス

(ブルガリア) 6/27(金)

21:00 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - ウクライナ ブルガス

(ブルガリア) 6/29(日)

18:00 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - スロベニア ブルガス

(ブルガリア) 7/16(水)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - ドイツ 千葉

(日本) 7/17(木)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - アルゼンチン 千葉

(日本) 7/18(土)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - ブラジル 千葉

(日本) 7/20(日)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - アメリカ 千葉

(日本) 9/13(土)

15:00 バレーボール世界選手権

予選ラウンド第1戦 日本 - トルコ マニラ

(フィリピン) 9/15(月)

15:00 バレーボール世界選手権

予選ラウンド第2戦 日本 - カナダ マニラ

(フィリピン) 9/17(水)

22:30 バレーボール世界選手権

予選ラウンド第3戦 日本 - リビア マニラ

(フィリピン)

※開始時間は変更となる可能性あり。

※各大会予選通過後の日程は未定。

以下に続く

バレーボール男子日本代表｜2025年放送・配信予定

日程 対戦カード 放送・配信 6/11(水)18:00 中国 - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/12(木)21:30 ポーランド - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/13(金)18:00 日本 - セルビア 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/15(日)12:30 オランダ - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/26(木)1:30 ブルガリア - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/26(木)21:00 フランス - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/27(金)21:00 ウクライナ - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/29(日)18:00 スロベニア - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/16(水)19:20 ドイツ - 日本 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/17(木)19:20 アルゼンチン - 日本 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/18(金)19:20 ブラジル - 日本 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/13(日)19:20 アメリカ - 日本 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV

※開始時間は変更となる可能性あり。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。

バレーボール男子日本代表 2025年度登録メンバー

西田有志 OP(大阪ブルテオン)

小野寺太志 MB(サントリーサンバーズ大阪)

深津旭弘 S(ウルフドッグス名古屋)

宮浦健人 OP(ジェイテクトSTINGS愛知)

大塚達宣 OH(ミラノ/イタリア)

山内晶大 MB(大阪ブルテオン)

新井雄大 OH(広島サンダーズ)

関田誠大 S(ジェイテクトSTINGS愛知)

大宅真樹 S(サントリーサンバーズ大阪)

高橋健太郎 MB(ジェイテクトSTINGS愛知)

富田将馬 OH(大阪ブルテオン)

髙橋藍 OH(サントリーサンバーズ大阪)

小川智大 L(ジェイテクトSTINGS愛知)

石川祐希 OH(ペルージャ/イタリア)

甲斐優斗 OH(専修大学)

村山豪 MB(ジェイテクトSTINGS愛知)

西本圭吾 MB(東レアローズ静岡)

西山大翔 OP(大阪ブルテオン)

高橋和幸 L(ジェイテクトSTINGS愛知)

山本智大 L(大阪ブルテオン)

永露元稀 S(大阪ブルテオン)

藤中颯志 L(サントリーサンバーズ大阪)

エバデダン・ラリー MB(大阪ブルテオン)

高橋慶帆 OP(法政大学)

下川諒 S(サントリーサンバーズ大阪)

山崎彰都 OH(ウルフドッグス名古屋)

垂水優芽 OH(チステルナ)

麻野堅斗 MB(早稲田大学)

三輪大将 MB(広島サンダーズ)

西川馨太郎 MB(大阪ブルテオン)

今橋祐希 S(東京グレートベアーズ)

佐藤駿一郎 MB(ロイマー/フィンランド)

髙木啓士郎 L(広島サンダーズ)

後藤陸翔 OH(東京グレートベアーズ)

工藤有史 OH(VC長野トライデンツ)

水町泰杜 OH(ウルフドッグス名古屋)

伊藤吏玖 MB(東京グレートベアーズ)

山田大貴 OP/OH(東レアローズ静岡)

牧大晃 OP/OH(筑波大学)

竹松魁柊 S(国士舘大学)

川野琢磨 OH(早稲田大学)

森愛樹 L(日本製鉄堺ブレイザーズ)

安井恒介 OH(日本製鉄堺ブレイザーズ)

山本龍 S(ターラント/イタリア)

※所属クラブは4月時点

《ポジション》

OH：アウトサイドヒッター

OP：オポジット

MB：ミドルブロッカー

S：セッター

L：リベロ

バレーボール男子日本代表戦の視聴方法

バレーボール男子日本代表が出場するバレーボールネーションズリーグ2025は『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信する。また、海外ラウンドの日本戦は『BS-TBS』、日本ラウンドの日本戦は『TBS系列』がそれぞれ全試合放送。ネット配信『Volleyball TV』では英語音声にて大会全試合を配信する。

日本語実況・解説付きで日本戦が全試合観られるのは『U-NEXT』だけ！

バレーボールネーションズリーグ2025の日本戦を日本語実況・解説付きで全試合観られるのは『U-NEXT』だけとなる。

U-NEXT見放題プランに登録すれば日本戦の全試合を視聴可能。見放題プランには31日間の無料トライアルが設けられており、登録すれば追加料金なしで視聴できる。

また、日本ラウンドでは、配信チケットを購入することで石川兄妹や髙橋藍など特定の主力選手にフォーカスし続ける「注目選手・徹底マークチャンネル」も視聴可能だ。

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