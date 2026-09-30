サッカー男子U-21日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝で韓国代表と対戦する。

本記事では、韓国戦の試合日程や放送予定を紹介する。

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝はいつ？

U-21日本代表は準決勝のウズベキスタン代表戦でPK戦の末に勝利し、決勝に進出。決勝は2026年10月3日(土)に豊田スタジアムで行われ、試合開始は19:30を予定している。

対戦相手は、中国との準決勝に競り勝った韓国となる。

項目 内容 日程 2026年10月3日(土) 対戦カード 日本 vs 韓国 キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県)

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

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また、地上波『TBS系列』では19:00から「サッカー男子決勝ほか」を放送予定。『TVer』でも『TBS系列』の番組が同時配信される。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇

[生中継] TVer ネット TBS系列同時配信

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。