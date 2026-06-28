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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
【6月30日2時キックオフ】日本vsブラジルはDAZNでライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Aoi Fujimiya

W杯ベスト32はいつから？全対戦カード・試合日程・テレビ放送予定

ワールドカップ
日本
ブラジル
南アフリカ
南アフリカ 対 カナダ
ブラジル 対 日本
カナダ
ドイツ 対 パラグアイ
ドイツ
パラグアイ
オランダ 対 モロッコ
オランダ
モロッコ
コートジボワール 対 ノルウェー
コートジボワール
ノルウェー
フランス 対 スウェーデン
フランス
スウェーデン
メキシコ 対 エクアドル
メキシコ
エクアドル
アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
アメリカ合衆国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
オーストラリア 対 エジプト
オーストラリア
エジプト
アルゼンチン 対 カーボベルデ
アルゼンチン
カーボベルデ
ポルトガル 対 クロアチア
ポルトガル
クロアチア
スペイン 対 オーストリア
スペイン
ベルギー 対 セネガル
ベルギー
セネガル
オーストリア
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イングランド 対 コンゴ民主共和国
イングランド
コンゴ民主共和国
コロンビア 対 ガーナ
コロンビア
ガーナ

日本代表対ブラジル代表が行われるW杯(ワールドカップ)ベスト32はいつから始まる？ラウンド32の全対戦カード・試合日程・キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026はグループステージを終え、各組を勝ち上がった32チームによる決勝トーナメントがスタートする。ラウンド32からは負ければ大会敗退となる一発勝負となり、優勝候補同士の対決や各大陸を代表する強豪国の激突にも注目が集まる。

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本記事では、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の開催日程、全対戦カード、中継予定を紹介する。

W杯ベスト32はいつ開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の決勝トーナメント1回戦にあたるラウンド32(ベスト32)は、日本時間2026年6月29日(月)から7月4日(土)にかけて開催される。

今大会はワールドカップ史上最多となる48カ国が出場。各グループの上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメントへ進出し、計32チームによるノックアウト方式の戦いがスタートする。

ラウンド32以降は、敗れた時点で大会から姿を消す一発勝負。90分間で決着しない場合は延長戦、さらに同点の場合はPK戦で勝者を決定する。

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W杯ラウンド32の対戦カードは？

ラウンド32では、グループステージを勝ち抜いた強豪国同士の対戦。グループFを2位で突破した日本代表と、グループC首位のブラジル代表による一戦も行われる。

日本対ブラジルは、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定。日本は優勝候補の一角を相手に、史上初のワールドカップベスト16進出を懸けて戦う。

そのほか、ドイツ対パラグアイ、オランダ対モロッコ、フランス対スウェーデン、アルゼンチン対カーボベルデなど、各国を代表する強豪同士のカードが予定されている。

W杯ベスト32の全対戦カード・試合日程

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の対戦カードおよび試合日程は以下の通り。日時はすべて日本時間。

開催日キックオフ対戦カード
6月29日(月)4:00南アフリカ vs カナダ
6月30日(火)2:00ブラジル vs 日本
6月30日(火)5:30ドイツ vs パラグアイ
6月30日(火)10:00オランダ vs モロッコ
7月1日(水)2:00コートジボワール vs ノルウェー
7月1日(水)6:00フランス vs スウェーデン
7月1日(水)10:00メキシコ vs エクアドル
7月2日(木)1:00イングランド vs DRコンゴ
7月2日(木)5:00ベルギー vs セネガル
7月2日(木)9:00アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
7月3日(金)4:00スペイン vs オーストリア
7月3日(金)8:00ポルトガル vs クロアチア
7月3日(金)12:00スイス vs アルジェリア
7月4日(土)3:00オーストラリア vs エジプト
7月4日(土)7:00アルゼンチン vs カーボベルデ
7月4日(土)10:30コロンビア vs ガーナ

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W杯ベスト32のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32(ベスト32)は、地上波、BS放送、ネット配信で視聴できる。地上波ではNHK総合、、フジテレビ系列、日本テレビ系列が複数試合を生中継するほか、NHK BSプレミアム4Kでは全カードを生中継または録画放送する予定だ。

ネットでは、DAZNがラウンド32の全16試合をライブ配信する。地上波で放送されない試合も視聴できるため、決勝トーナメント1回戦の全カードをチェックしたい場合はDAZNが選択肢となる。

日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフ予定。フジテレビ系列とNHK BSで生中継されるほか、NHK BSプレミアム4Kでは録画放送、DAZNでは無料ライブ配信が実施される。

なお、NHK BSプレミアム4Kは試合によって生中継と録画放送が異なる。放送開始時刻がキックオフ時刻と異なる場合もあるため、視聴前に各放送局や配信サービスの最新番組表を確認しておきたい。

日時対戦カードテレビ放送ネット配信
6月29日(月)
4:00		南アフリカ vs カナダNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
6月30日(火)
2:00		ブラジル vs 日本フジテレビ系列
NHK BS
NHK BSプレミアム4K(録)		DAZN(無料ライブ)
6月30日(火)
5:30		ドイツ vs パラグアイNHK BSプレミアム4K(録)DAZN
6月30日(火)
10:00		オランダ vs モロッコNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月1日(水)
2:00		コートジボワール vs ノルウェー日本テレビ系
NHK BSプレミアム4K(録)		DAZN
7月1日(水)
6:00		フランス vs スウェーデンフジテレビ系列
NHK BSプレミアム4K(録)		DAZN
7月1日(水)
10:00		メキシコ vs エクアドルNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月2日(木)
1:00		イングランド vs DRコンゴフジテレビ系列
NHK BSプレミアム4K(録)		DAZN
7月2日(木)
5:00		ベルギー vs セネガルNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月2日(木)
9:00		アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月3日(金)
4:00		スペイン vs オーストリアNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月3日(金)
8:00		ポルトガル vs クロアチア日本テレビ系列
NHK BSプレミアム4K(録)		DAZN
7月3日(金)
12:00		スイス vs アルジェリアNHK Eテレ(途中からNHK総合)
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月4日(土)
3:00		オーストラリア vs エジプトNHK総合
NHK BSプレミアム4K(生)		DAZN
7月4日(土)
7:00		アルゼンチン vs カーボベルデ日本テレビ系列
NHK BSプレミアム4K		DAZN
7月4日(土)
10:30		コロンビア vs ガーナNHK BSプレミアム4KDAZN

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