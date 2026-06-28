W杯ベスト32はいつから？全対戦カード・試合日程・テレビ放送予定

FIFAワールドカップ2026はグループステージを終え、各組を勝ち上がった32チームによる決勝トーナメントがスタートする。ラウンド32からは負ければ大会敗退となる一発勝負となり、優勝候補同士の対決や各大陸を代表する強豪国の激突にも注目が集まる。

本記事では、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の開催日程、全対戦カード、中継予定を紹介する。

W杯ベスト32はいつ開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の決勝トーナメント1回戦にあたるラウンド32(ベスト32)は、日本時間2026年6月29日(月)から7月4日(土)にかけて開催される。

今大会はワールドカップ史上最多となる48カ国が出場。各グループの上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメントへ進出し、計32チームによるノックアウト方式の戦いがスタートする。

ラウンド32以降は、敗れた時点で大会から姿を消す一発勝負。90分間で決着しない場合は延長戦、さらに同点の場合はPK戦で勝者を決定する。

W杯ラウンド32の対戦カードは？

ラウンド32では、グループステージを勝ち抜いた強豪国同士の対戦。グループFを2位で突破した日本代表と、グループC首位のブラジル代表による一戦も行われる。

日本対ブラジルは、日本時間6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定。日本は優勝候補の一角を相手に、史上初のワールドカップベスト16進出を懸けて戦う。

そのほか、ドイツ対パラグアイ、オランダ対モロッコ、フランス対スウェーデン、アルゼンチン対カーボベルデなど、各国を代表する強豪同士のカードが予定されている。

W杯ベスト32の全対戦カード・試合日程

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の対戦カードおよび試合日程は以下の通り。日時はすべて日本時間。

開催日 キックオフ 対戦カード 6月29日(月) 4:00 南アフリカ vs カナダ 6月30日(火) 2:00 ブラジル vs 日本 6月30日(火) 5:30 ドイツ vs パラグアイ 6月30日(火) 10:00 オランダ vs モロッコ 7月1日(水) 2:00 コートジボワール vs ノルウェー 7月1日(水) 6:00 フランス vs スウェーデン 7月1日(水) 10:00 メキシコ vs エクアドル 7月2日(木) 1:00 イングランド vs DRコンゴ 7月2日(木) 5:00 ベルギー vs セネガル 7月2日(木) 9:00 アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ 7月3日(金) 4:00 スペイン vs オーストリア 7月3日(金) 8:00 ポルトガル vs クロアチア 7月3日(金) 12:00 スイス vs アルジェリア 7月4日(土) 3:00 オーストラリア vs エジプト 7月4日(土) 7:00 アルゼンチン vs カーボベルデ 7月4日(土) 10:30 コロンビア vs ガーナ

W杯ベスト32のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32(ベスト32)は、地上波、BS放送、ネット配信で視聴できる。地上波ではNHK総合、、フジテレビ系列、日本テレビ系列が複数試合を生中継するほか、NHK BSプレミアム4Kでは全カードを生中継または録画放送する予定だ。

ネットでは、DAZNがラウンド32の全16試合をライブ配信する。地上波で放送されない試合も視聴できるため、決勝トーナメント1回戦の全カードをチェックしたい場合はDAZNが選択肢となる。

日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフ予定。フジテレビ系列とNHK BSで生中継されるほか、NHK BSプレミアム4Kでは録画放送、DAZNでは無料ライブ配信が実施される。

なお、NHK BSプレミアム4Kは試合によって生中継と録画放送が異なる。放送開始時刻がキックオフ時刻と異なる場合もあるため、視聴前に各放送局や配信サービスの最新番組表を確認しておきたい。

日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 6月29日(月)

4:00 南アフリカ vs カナダ NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 6月30日(火)

2:00 ブラジル vs 日本 フジテレビ系列

NHK BS

NHK BSプレミアム4K(録) DAZN(無料ライブ) 6月30日(火)

5:30 ドイツ vs パラグアイ NHK BSプレミアム4K(録) DAZN 6月30日(火)

10:00 オランダ vs モロッコ NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月1日(水)

2:00 コートジボワール vs ノルウェー 日本テレビ系

NHK BSプレミアム4K(録) DAZN 7月1日(水)

6:00 フランス vs スウェーデン フジテレビ系列

NHK BSプレミアム4K(録) DAZN 7月1日(水)

10:00 メキシコ vs エクアドル NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月2日(木)

1:00 イングランド vs DRコンゴ フジテレビ系列

NHK BSプレミアム4K(録) DAZN 7月2日(木)

5:00 ベルギー vs セネガル NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月2日(木)

9:00 アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月3日(金)

4:00 スペイン vs オーストリア NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月3日(金)

8:00 ポルトガル vs クロアチア 日本テレビ系列

NHK BSプレミアム4K(録) DAZN 7月3日(金)

12:00 スイス vs アルジェリア NHK Eテレ(途中からNHK総合)

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月4日(土)

3:00 オーストラリア vs エジプト NHK総合

NHK BSプレミアム4K(生) DAZN 7月4日(土)

7:00 アルゼンチン vs カーボベルデ 日本テレビ系列

NHK BSプレミアム4K DAZN 7月4日(土)

10:30 コロンビア vs ガーナ NHK BSプレミアム4K DAZN

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