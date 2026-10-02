なでしこジャパンは10月2日(金)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、アジア大会女子サッカー決勝・日本vs北朝鮮の開始時間、試合情報、中継局を紹介する。

アジア大会女子サッカー決勝は何時から？日本vs北朝鮮の試合情報

アジア大会2026決勝の日本vs北朝鮮は、2026年10月2日(金)19:30キックオフを予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

準決勝にて北朝鮮は中国に2-0、日本も韓国に2-0で勝利していた。日本は6大会連続決勝進出で優勝すれば3連覇。また、日本は北朝鮮、中国と並んで最多タイ3回の優勝を経験しており、勝利したチームが単独最多となる。

なお、日本と北朝鮮は前回大会の決勝戦でも激突。その試合では日本が4-1で勝利していた。

大会：第20回アジア競技大会 女子サッカー競技

ラウンド：決勝

対戦カード：北朝鮮 vs なでしこジャパン

開始日時：2026年10月2日(金)19:30

会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム

アジア大会女子サッカー決勝 日本vs北朝鮮の中継局

女子サッカー決勝・日本vs北朝鮮は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』では10月2日(金)19:10からライブ配信を開始予定。試合終了後は見逃し配信も行われ、10月16日(金)23:59まで視聴できる。『U-NEXT』の大会中継は最大7チャンネル同時のマルチチャンネル配信となっており、女子サッカー決勝はCH4で生中継予定となっている。

地上波『TBS系列』ではアジア大会の放送が行われるが、女子サッカー決勝の生中継はなく録画放送を予定。ネット『TVer』でもライブ配信はなく、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波 〇

[※録画放送のみ] TVer ネット TBS系列同時配信 NHK 地上波 × スカパー！サッカーセット 衛星放送 × DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会女子サッカー決勝のおすすめ視聴方法｜無料体験は？

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。