なでしこジャパンは10月2日(金)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、日本vs北朝鮮のU-NEXTライブ配信・見逃し配信予定やおすすめ視聴方法を紹介する。

日本vs北朝鮮の日程・開始時間

第20回アジア競技大会に出場しているなでしこジャパンは、決勝で北朝鮮代表と対戦する。

試合は10月2日(金)19:30キックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

大会：第20回アジア競技大会 女子サッカー競技

ラウンド：決勝

対戦カード：北朝鮮代表 vs 日本代表

開始日時：2026年10月2日(金)19:30

会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム

日本vs北朝鮮のU-NEXTライブ・見逃し配信予定

日本の決勝・北朝鮮戦は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。

試合は10月2日(金)19:30キックオフを迎えるが、『U-NEXT』のライブ配信はキックオフ20分前の19:10に開始予定。見逃し配信は10月16日(金)23:59まで視聴可能だ。

なお、大会中継を行っている地上波『TBS系列』による生中継は行われず、録画放送のみ実施を予定。ネット『TVer』でもライブ配信は無く、『TBS系列』の番組が同時ディレイ配信される。

チャンネル ライブ配信 見逃し配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 10月2日(金)19:10- 見逃し配信準備完了次第〜

10月16日(金)23:59

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vs北朝鮮のおすすめ視聴方法｜無料体験は？

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。