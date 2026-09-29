なでしこジャパン(日本女子代表)は9月29日(火)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の準決勝で韓国女子代表と対戦する。

本記事では、日本vs韓国の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン アジア大会準決勝の日程・開始時間

第20回アジア競技大会に出場しているなでしこジャパンは、準決勝で韓国代表と対戦する。

試合は9月29日(火)19:30キックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

大会：第20回アジア競技大会 女子サッカー競技

ラウンド：準決勝

対戦カード：日本代表 vs 韓国代表

開始日時：2026年9月29日(火)19:30

会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム

なでしこジャパン アジア大会準決勝のU-NEXTライブ配信予定

日本vs韓国の準決勝は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。試合終了後は見逃し配信にも対応する。

試合は9月29日(火)19:30キックオフを迎えるが、『U-NEXT』のライブ配信はキックオフ20分前の19:10に開始予定となっている。見逃し配信は10月13日(火)23:59まで視聴可能だ。

なお、大会中継を行っている地上波『TBS系列』およびネット『TVer』では録画放送・配信のみが行われる。

チャンネル ライブ配信 見逃し配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 9月29日(火)19:10

(独占ライブ) 見逃し配信準備完了次第〜

10月13日(火)23:59

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

なでしこジャパン アジア大会準決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー準決勝、日本vs韓国は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。