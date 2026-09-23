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20260923 athletics walk(C)Getty images
【アジア大会】陸上競技はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【アジア大会2026】陸上競技タイムテーブル｜各種目の開始時間まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)陸上競技のタイムテーブルは？各種目の開始時間を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、陸上競技の各種目が行われる。

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本記事では、陸上競技のタイムテーブル・各種目の開始時間を紹介する。

【アジア大会2026】陸上競技のタイムテーブル

アジア大会2026の陸上競技は、9月23日(水・祝)～29日(火)に開催。100m走や200m走、ハンマー投、十種競技、マラソンなどの各種目が期間中に行われる。

陸上競技のタイムテーブル一覧は以下の通り。

※TBS系列・TVerでは生中継が行われない場合があります。
※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

開催日

開始時間

種目

ラウンド

中継予定

9/23(水・祝)

7:30

男子ハーフマラソン競歩

決勝

U-NEXT

7:30

女子ハーフマラソン競歩

決勝

U-NEXT

9/24(木)

10:00

女子100mハードル

七種競技

U-NEXT

10:20

混合4×400mリレー

予選

U-NEXT

10:30

男子三段跳

予選A・B組

U-NEXT

10:40

女子走高跳

七種競技

U-NEXT

19:05

男子走高跳

予選A・B組

U-NEXT

19:13

女子砲丸投

七種競技

U-NEXT

19:33

女子100m

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

19:44

女子三段跳

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:08

男子100m

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:55

男子円盤投

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

21:00

女子200m

七種競技

U-NEXT

21:25

女子10000m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

22:15

混合4×400mリレー

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

9/25(金)

10:00

女子走幅跳

七種競技

U-NEXT

10:30

男子400m

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

11:25

女子やり投

七種競技

U-NEXT

19:05

女子砲丸投

決勝

U-NEXT

19:13

女子100m

準決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

19:33

男子100m

準決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:03

女子棒高跳

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:11

女子800m

七種競技

U-NEXT

20:32

男子10000m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:40

男子ハンマー投

決勝

U-NEXT

21:15

女子400m

予選

U-NEXT

21:43

男子400m

準決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

22:05

女子100m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

22:15

男子100m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

9/26(土)

7:30

男子マラソン

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

7:50

女子マラソン

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

9:05

男子100m

十種競技

U-NEXT

9:45

男子走幅跳

十種競技

U-NEXT

11:05

男子やり投

予選A組

U-NEXT

11:25

男子砲丸投

十種競技

U-NEXT

11:30

女子200m

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

12:08

男子やり投

予選B組

U-NEXT

12:15

男子200m

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

12:20

女子走幅跳

予選A・B組

U-NEXT

18:05

男子走高跳

十種競技

U-NEXT

19:05

男子110mハードル

予選

U-NEXT

19:34

女子100mハードル

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

19:55

女子200m

準決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:00

男子砲丸投

決勝

U-NEXT

20:16

男子200m

準決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:35

男子三段跳

決勝

U-NEXT

20:51

男子1500m

予選

U-NEXT

21:20

男子400m

十種競技

U-NEXT

21:45

女子400m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

22:03

男子400m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

22:15

女子1500m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

9/27(日)

7:30

男子マラソン競歩

決勝

U-NEXT

7:30

女子マラソン競歩

決勝

U-NEXT

11:00

男子110mハードル

十種競技

U-NEXT

11:40

男子円盤投

十種競技

U-NEXT

11:50

女子走高跳

予選A・B組

U-NEXT

12:05

男子400mハードル

予選

U-NEXT

12:35

女子400mハードル

予選

U-NEXT

12:40

男子走幅跳

予選A・B組

U-NEXT

13:20

男子棒高跳

十種競技

U-NEXT

19:05

男子やり投

十種競技

U-NEXT

19:10

女子走幅跳

決勝

U-NEXT

19:25

女子200m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

19:35

男子200m

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

19:45

男子走高跳

決勝

U-NEXT

20:08

男子110mハードル

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:23

女子100mハードル

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

20:36

男子800m

予選

U-NEXT

21:03

女子やり投

決勝

U-NEXT
TBS系列・TVer

21:10

男子1500m

十種競技

U-NEXT

21:22

女子3000m障害物

決勝

U-NEXT

21:45

女子4×100mリレー

予選

U-NEXT
TBS系列・TVer

22:12

男子4×100mリレー

予選

U-NEXT

22:30

女子4×400mリレー

予選

9/28(月)

18:05

女子円盤投

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

18:30

混合4×100mリレー

予選

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

19:23

女子400mハードル

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

19:33

男子400mハードル

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

19:43

男子3000m障害物

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

19:55

男子走幅跳

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:05

男子1500m

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:15

男子やり投

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:20

女子800m

予選

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:43

女子5000m

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

21:20

男子4×400mリレー

予選

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

22:04

女子4×100mリレー

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

22:23

男子4×100mリレー

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

9/29(火)

18:20

男子棒高跳

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

19:05

女子走高跳

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

19:35

女子ハンマー投

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

19:50

女子800m

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:05

男子800m

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:15

男子5000m

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

20:48

混合4×100mリレー

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

21:05

女子4×400mリレー

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

21:17

男子4×400mリレー

決勝

U-NEXT
(※開催日の中継あり。
配信内容は未定)

TBS系列・TVer

【陸上】U-NEXTでライブ＆見逃し配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026 陸上競技の中継局

アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。

また、地上波『TBS系列』でも生中継および録画放送、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。

チャンネル

形態

中継内容

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

連日ライブ＆見逃し配信

TBS系列

地上波テレビ

連日中継
※一部録画放送あり

TVer

ネット

TBS系列同時配信

※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。

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アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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