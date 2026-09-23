第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、陸上競技の各種目が行われる。

本記事では、陸上競技のタイムテーブル・各種目の開始時間を紹介する。

【アジア大会2026】陸上競技のタイムテーブル

アジア大会2026の陸上競技は、9月23日(水・祝)～29日(火)に開催。100m走や200m走、ハンマー投、十種競技、マラソンなどの各種目が期間中に行われる。

陸上競技のタイムテーブル一覧は以下の通り。

※TBS系列・TVerでは生中継が行われない場合があります。

※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

開催日 開始時間 種目 ラウンド 中継予定 9/23(水・祝) 7:30 男子ハーフマラソン競歩 決勝 U-NEXT 7:30 女子ハーフマラソン競歩 決勝 U-NEXT 9/24(木) 10:00 女子100mハードル 七種競技 U-NEXT 10:20 混合4×400mリレー 予選 U-NEXT 10:30 男子三段跳 予選A・B組 U-NEXT 10:40 女子走高跳 七種競技 U-NEXT 19:05 男子走高跳 予選A・B組 U-NEXT 19:13 女子砲丸投 七種競技 U-NEXT 19:33 女子100m 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 19:44 女子三段跳 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:08 男子100m 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:55 男子円盤投 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 21:00 女子200m 七種競技 U-NEXT 21:25 女子10000m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 22:15 混合4×400mリレー 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 9/25(金) 10:00 女子走幅跳 七種競技 U-NEXT 10:30 男子400m 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 11:25 女子やり投 七種競技 U-NEXT 19:05 女子砲丸投 決勝 U-NEXT 19:13 女子100m 準決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 19:33 男子100m 準決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:03 女子棒高跳 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:11 女子800m 七種競技 U-NEXT 20:32 男子10000m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:40 男子ハンマー投 決勝 U-NEXT 21:15 女子400m 予選 U-NEXT 21:43 男子400m 準決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 22:05 女子100m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 22:15 男子100m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 9/26(土) 7:30 男子マラソン 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 7:50 女子マラソン 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 9:05 男子100m 十種競技 U-NEXT 9:45 男子走幅跳 十種競技 U-NEXT 11:05 男子やり投 予選A組 U-NEXT 11:25 男子砲丸投 十種競技 U-NEXT 11:30 女子200m 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 12:08 男子やり投 予選B組 U-NEXT 12:15 男子200m 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 12:20 女子走幅跳 予選A・B組 U-NEXT 18:05 男子走高跳 十種競技 U-NEXT 19:05 男子110mハードル 予選 U-NEXT 19:34 女子100mハードル 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 19:55 女子200m 準決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:00 男子砲丸投 決勝 U-NEXT 20:16 男子200m 準決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:35 男子三段跳 決勝 U-NEXT 20:51 男子1500m 予選 U-NEXT 21:20 男子400m 十種競技 U-NEXT 21:45 女子400m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 22:03 男子400m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 22:15 女子1500m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 9/27(日) 7:30 男子マラソン競歩 決勝 U-NEXT 7:30 女子マラソン競歩 決勝 U-NEXT 11:00 男子110mハードル 十種競技 U-NEXT 11:40 男子円盤投 十種競技 U-NEXT 11:50 女子走高跳 予選A・B組 U-NEXT 12:05 男子400mハードル 予選 U-NEXT 12:35 女子400mハードル 予選 U-NEXT 12:40 男子走幅跳 予選A・B組 U-NEXT 13:20 男子棒高跳 十種競技 U-NEXT 19:05 男子やり投 十種競技 U-NEXT 19:10 女子走幅跳 決勝 U-NEXT 19:25 女子200m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 19:35 男子200m 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 19:45 男子走高跳 決勝 U-NEXT 20:08 男子110mハードル 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:23 女子100mハードル 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 20:36 男子800m 予選 U-NEXT 21:03 女子やり投 決勝 U-NEXT

TBS系列・TVer 21:10 男子1500m 十種競技 U-NEXT 21:22 女子3000m障害物 決勝 U-NEXT 21:45 女子4×100mリレー 予選 U-NEXT

TBS系列・TVer 22:12 男子4×100mリレー 予選 U-NEXT 22:30 女子4×400mリレー 予選 － 9/28(月) 18:05 女子円盤投 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 18:30 混合4×100mリレー 予選 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) 19:23 女子400mハードル 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 19:33 男子400mハードル 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 19:43 男子3000m障害物 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 19:55 男子走幅跳 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:05 男子1500m 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:15 男子やり投 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:20 女子800m 予選 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:43 女子5000m 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 21:20 男子4×400mリレー 予選 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 22:04 女子4×100mリレー 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 22:23 男子4×100mリレー 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 9/29(火) 18:20 男子棒高跳 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 19:05 女子走高跳 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 19:35 女子ハンマー投 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 19:50 女子800m 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:05 男子800m 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:15 男子5000m 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 20:48 混合4×100mリレー 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 21:05 女子4×400mリレー 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer 21:17 男子4×400mリレー 決勝 U-NEXT

(※開催日の中継あり。

配信内容は未定) TBS系列・TVer

アジア大会2026 陸上競技の中継局

アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。

また、地上波『TBS系列』でも生中継および録画放送、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。

チャンネル 形態 中継内容 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 連日ライブ＆見逃し配信 TBS系列 地上波テレビ 連日中継

※一部録画放送あり TVer ネット TBS系列同時配信

※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。

アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



