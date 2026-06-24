サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出やグループ最終順位を左右する重要な一戦を前に、両国の過去の対戦結果にも注目が集まる。

本記事では、日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績を紹介する。

日本対スウェーデンの通算対戦成績は？

サッカー日本代表とスウェーデン代表は、これまでに国際大会や親善試合で5度対戦している。日本の通算成績は、PK戦で決着した1996年の一戦を敗戦として数える場合、1勝2分け2敗。総得点と総失点はいずれも7で、ほぼ互角の戦績となっている。

直近の対戦は、日韓ワールドカップ開幕直前の2002年5月に行われたキリンチャレンジカップ2002。日本は先制を許したものの、三都主アレサンドロのクロスからオウンゴールを誘い、1-1の引き分けに持ち込んだ。

なお、FIFAの公式記録ではPK戦による決着を引き分けとして扱うため、その場合の通算成績は1勝3分け1敗となる。両国が対戦するのは2002年以来となり、24年ぶりの顔合わせとなる。

初対戦は1936年のベルリンオリンピック。日本は前半に2点を先行されながら、川本泰三、右近徳太郎、松永行のゴールで3-2の逆転勝利を収めた。この歴史的な勝利は「ベルリンの奇跡」として語り継がれている。

開催日 大会 対戦結果 1936年8月4日 ベルリンオリンピック 日本 3-2 スウェーデン 1995年6月10日 アンブロ・カップ 日本 2-2 スウェーデン 1996年2月22日 カールスバーグ・カップ 日本 1-1 スウェーデン(PK 4-5) 1997年2月13日 キングス・カップ 日本 0-1 スウェーデン 2002年5月25日 キリンチャレンジカップ2002 日本 1-1 スウェーデン

日本対スウェーデンの試合日程は？

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。

開催地はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアム。現地時間では6月25日(木)の開催となり、グループステージ最終戦として決勝トーナメント進出や最終順位を左右する重要な一戦となる。

大会 対戦カード 日時(日本時間) 会場 FIFAワールドカップ2026

グループF第3節 日本 vs スウェーデン 2026年6月26日(金)8:00 ダラス・スタジアム(アメリカ・ダラス)

日本対スウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループF最終節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフを迎える。テレビではNHK総合とNHK BSプレミアム4Kが生中継を実施し、NHK総合は7:30、NHK BSプレミアム4Kは7:45から放送を開始する。

インターネットでは、『DAZN』が無料ライブ配信と見逃し配信を行う。有料プランへの加入は不要で、無料アカウントを作成すればスマートフォンやパソコンなどから視聴可能だ。『NHK ONE』でも、NHK総合の放送内容を同時配信し、試合終了後には見逃し配信を提供する。

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サービス 視聴方法 開始時刻 解説・実況 DAZN 無料ライブ配信

見逃し配信 6月26日(金)7:00 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK総合 地上波生中継 6月26日(金)7:30 現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

現地実況：曽根優 NHK BSプレミアム4K 4K生中継 6月26日(金)7:45 現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

現地実況：曽根優 NHK ONE NHK総合の同時配信

見逃し配信 NHK総合に準ずる NHK総合と同内容

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