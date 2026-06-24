サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出やグループ最終順位を左右する重要な一戦を前に、両国の過去の対戦結果にも注目が集まる。
本記事では、日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績を紹介する。
日本対スウェーデンの通算対戦成績は？
サッカー日本代表とスウェーデン代表は、これまでに国際大会や親善試合で5度対戦している。日本の通算成績は、PK戦で決着した1996年の一戦を敗戦として数える場合、1勝2分け2敗。総得点と総失点はいずれも7で、ほぼ互角の戦績となっている。
直近の対戦は、日韓ワールドカップ開幕直前の2002年5月に行われたキリンチャレンジカップ2002。日本は先制を許したものの、三都主アレサンドロのクロスからオウンゴールを誘い、1-1の引き分けに持ち込んだ。
なお、FIFAの公式記録ではPK戦による決着を引き分けとして扱うため、その場合の通算成績は1勝3分け1敗となる。両国が対戦するのは2002年以来となり、24年ぶりの顔合わせとなる。
初対戦は1936年のベルリンオリンピック。日本は前半に2点を先行されながら、川本泰三、右近徳太郎、松永行のゴールで3-2の逆転勝利を収めた。この歴史的な勝利は「ベルリンの奇跡」として語り継がれている。
|開催日
|大会
|対戦結果
|1936年8月4日
|ベルリンオリンピック
|日本 3-2 スウェーデン
|1995年6月10日
|アンブロ・カップ
|日本 2-2 スウェーデン
|1996年2月22日
|カールスバーグ・カップ
|日本 1-1 スウェーデン(PK 4-5)
|1997年2月13日
|キングス・カップ
|日本 0-1 スウェーデン
|2002年5月25日
|キリンチャレンジカップ2002
|日本 1-1 スウェーデン
日本対スウェーデンの試合日程は？
サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。
開催地はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアム。現地時間では6月25日(木)の開催となり、グループステージ最終戦として決勝トーナメント進出や最終順位を左右する重要な一戦となる。
|大会
|対戦カード
|日時(日本時間)
|会場
|FIFAワールドカップ2026
グループF第3節
|日本 vs スウェーデン
|2026年6月26日(金)8:00
|ダラス・スタジアム(アメリカ・ダラス)
日本対スウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループF最終節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフを迎える。テレビではNHK総合とNHK BSプレミアム4Kが生中継を実施し、NHK総合は7:30、NHK BSプレミアム4Kは7:45から放送を開始する。
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|サービス
|視聴方法
|開始時刻
|解説・実況
|DAZN
|無料ライブ配信
見逃し配信
|6月26日(金)7:00
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：野村明弘
|NHK総合
|地上波生中継
|6月26日(金)7:30
|現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
現地実況：曽根優
|NHK BSプレミアム4K
|4K生中継
|6月26日(金)7:45
|現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
現地実況：曽根優
|NHK ONE
|NHK総合の同時配信
見逃し配信
|NHK総合に準ずる
|NHK総合と同内容
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