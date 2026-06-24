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Yasin Ayari Keito Nakamura(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

日本対スウェーデンの通算対戦成績・過去の試合結果一覧｜サッカーW杯

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日本 対 スウェーデン

サッカー日本代表対スウェーデン代表との通算対戦成績は？過去の結果や試合詳細を紹介。

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サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節でスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出やグループ最終順位を左右する重要な一戦を前に、両国の過去の対戦結果にも注目が集まる。

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本記事では、日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績を紹介する。

日本対スウェーデンの通算対戦成績は？

サッカー日本代表とスウェーデン代表は、これまでに国際大会や親善試合で5度対戦している。日本の通算成績は、PK戦で決着した1996年の一戦を敗戦として数える場合、1勝2分け2敗。総得点と総失点はいずれも7で、ほぼ互角の戦績となっている。

直近の対戦は、日韓ワールドカップ開幕直前の2002年5月に行われたキリンチャレンジカップ2002。日本は先制を許したものの、三都主アレサンドロのクロスからオウンゴールを誘い、1-1の引き分けに持ち込んだ。

なお、FIFAの公式記録ではPK戦による決着を引き分けとして扱うため、その場合の通算成績は1勝3分け1敗となる。両国が対戦するのは2002年以来となり、24年ぶりの顔合わせとなる。

初対戦は1936年のベルリンオリンピック。日本は前半に2点を先行されながら、川本泰三、右近徳太郎、松永行のゴールで3-2の逆転勝利を収めた。この歴史的な勝利は「ベルリンの奇跡」として語り継がれている。

開催日大会対戦結果
1936年8月4日ベルリンオリンピック日本 3-2 スウェーデン
1995年6月10日アンブロ・カップ日本 2-2 スウェーデン
1996年2月22日カールスバーグ・カップ日本 1-1 スウェーデン(PK 4-5)
1997年2月13日キングス・カップ日本 0-1 スウェーデン
2002年5月25日キリンチャレンジカップ2002日本 1-1 スウェーデン

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日本対スウェーデンの試合日程は？

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。

開催地はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアム。現地時間では6月25日(木)の開催となり、グループステージ最終戦として決勝トーナメント進出や最終順位を左右する重要な一戦となる。

大会対戦カード日時(日本時間)会場
FIFAワールドカップ2026
グループF第3節		日本 vs スウェーデン2026年6月26日(金)8:00ダラス・スタジアム(アメリカ・ダラス)

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日本対スウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループF最終節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフを迎える。テレビではNHK総合とNHK BSプレミアム4Kが生中継を実施し、NHK総合は7:30、NHK BSプレミアム4Kは7:45から放送を開始する。

インターネットでは、『DAZN』が無料ライブ配信と見逃し配信を行う。有料プランへの加入は不要で、無料アカウントを作成すればスマートフォンやパソコンなどから視聴可能だ。『NHK ONE』でも、NHK総合の放送内容を同時配信し、試合終了後には見逃し配信を提供する。

テレビで観戦する場合はNHK総合またはNHK BSプレミアム4K、外出先やテレビを使えない環境ではDAZNやNHK ONEが選択肢となる。特にDAZNは日本代表戦を無料配信するため、追加料金をかけずにライブ観戦できる。

サービス視聴方法開始時刻解説・実況
DAZN無料ライブ配信
見逃し配信		6月26日(金)7:00解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：野村明弘
NHK総合地上波生中継6月26日(金)7:30現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
現地実況：曽根優
NHK BSプレミアム4K4K生中継6月26日(金)7:45現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
現地実況：曽根優
NHK ONENHK総合の同時配信
見逃し配信		NHK総合に準ずるNHK総合と同内容

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