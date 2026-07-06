プライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年7月7日(火)の先行セールから開催される。

本記事では、「Amazonプライムデー2026」の開催期間や参加方法を紹介する。

Amazonプライムデー2026とは？

「Amazonプライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催されるビッグセール。Amazonではプライム感謝祭やブラックフライデーも規模の大きなセールとして知られているが、そちらはAmazonプライム会員限定ではないため、プライムデーよりもセール品の競争率は高い。

プライムデーではAmazonならではのセール販売、キャンペーンが多数実施され、数々の目玉商品が登場する。

Amazonプライムデー2026の開催期間は何日間？

Amazon

2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。本セールと先行セールで大きな違いは無いため、合計で7日間にわたってお得なお買い物が可能だ。

期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのキャンペーンが実施される。

Amazonプライムデー2026先行セールの対象商品は？

Amazonプライムデー2026では、先行セール期間中から注目商品を割引販売。人気アイテムは本セール前に売り切れとなってしまう可能性もあるため、先行セール期間中からチェックしておくことをおすすめする。

Amazonプライムデー2026のキャンペーンまとめ

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。