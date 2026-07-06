プライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年7月7日(火)の先行セールから開催される。
本記事では、「Amazonプライムデー2026」の開催期間や参加方法を紹介する。
Amazonプライムデー2026とは？
「Amazonプライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催されるビッグセール。Amazonではプライム感謝祭やブラックフライデーも規模の大きなセールとして知られているが、そちらはAmazonプライム会員限定ではないため、プライムデーよりもセール品の競争率は高い。
プライムデーではAmazonならではのセール販売、キャンペーンが多数実施され、数々の目玉商品が登場する。
Amazonプライムデー2026の開催期間は何日間？
Amazon
2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。本セールと先行セールで大きな違いは無いため、合計で7日間にわたってお得なお買い物が可能だ。
期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのキャンペーンが実施される。
Amazonプライムデー2026先行セールの対象商品は？
Amazonプライムデー2026では、先行セール期間中から注目商品を割引販売。人気アイテムは本セール前に売り切れとなってしまう可能性もあるため、先行セール期間中からチェックしておくことをおすすめする。
Amazonプライムデー2026のキャンペーンまとめ
|一覧
|内容
|期間
|ポイントアップキャンペーン
|
合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元
合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元
合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元
|7/7(火)0時～7/13(月)23:59
|大抽選会
|ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる
|7/7(火)0時～7/13(月)23:59
|最大70％OFF Kindle本(電子書籍)夏の超大セール第1弾
|Kindle本(電子書籍)が最大70％OFFのセール販売
|7/13(月)23:59まで
|Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料
|今だけ最初の3ヶ月無料！
3,540円→0円に
|7/13(月)まで
|Audible(オーディブル) プレミアムプランが最初の3ヶ月・月額199円
|今だけ最初の3ヶ月が月額199円！
4,500円→597円に
|7/31(木)まで
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