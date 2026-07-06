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Prime day 2026 pre topAmazon
Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Tsutomu Maeda

Amazonプライムデー2026は7月7日に先行セール開始！開催期間は何日間？

2026年アマゾンプライムデーは7月7日(火)に先行セールがスタート！ポイント還元キャンペーン、割引販売の開催期間は何日間？

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

プライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年7月7日(火)の先行セールから開催される。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、「Amazonプライムデー2026」の開催期間や参加方法を紹介する。

Amazonプライムデー2026とは？

「Amazonプライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催されるビッグセール。Amazonではプライム感謝祭やブラックフライデーも規模の大きなセールとして知られているが、そちらはAmazonプライム会員限定ではないため、プライムデーよりもセール品の競争率は高い。

プライムデーではAmazonならではのセール販売、キャンペーンが多数実施され、数々の目玉商品が登場する。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026の開催期間は何日間？

Amazon Prime day 2026 topAmazon

2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。本セールと先行セールで大きな違いは無いため、合計で7日間にわたってお得なお買い物が可能だ。

期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのキャンペーンが実施される。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026先行セールの対象商品は？

Amazonプライムデー2026では、先行セール期間中から注目商品を割引販売。人気アイテムは本セール前に売り切れとなってしまう可能性もあるため、先行セール期間中からチェックしておくことをおすすめする。

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Amazonプライムデー2026のキャンペーンまとめ

一覧内容期間
ポイントアップキャンペーン

合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元

合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元

合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元

7/7(火)0時～7/13(月)23:59
大抽選会ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる7/7(火)0時～7/13(月)23:59
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Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

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