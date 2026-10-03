第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカー競技の決勝で、U-21日本代表とU-23韓国代表が対戦する。
本記事では、サッカー男子決勝の日韓戦における『TBS系列』と『U-NEXT』の実況・解説者、見逃し配信・生中継予定を紹介する。
サッカー男子決勝 日本vs韓国の開催情報
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は決勝で韓国代表と対戦する。
決勝は2026年10月3日(土)19:30にキックオフ予定で、会場は愛知県の豊田スタジアムとなっている。
- 大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- ラウンド：男子サッカー 決勝
- 対戦カード：韓国代表 vs U-21日本代表
- 日程：2026年10月3日(土)19:30
- 会場：豊田スタジアム(愛知県)
サッカー男子決勝 日本vs韓国の見逃し配信は？
日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』と地上波『TBS系列』でライブ中継される。『TBS系列』の放送はネット『TVer』でも同時配信予定だ。
『TBS系列』は19:00から大会中継を開始。『U-NEXT』では19:10から日本vs韓国をライブ配信するほか、試合終了後の見逃し配信や追っかけ再生にも対応。見逃し配信は10月17日(土)23:59まで視聴可能となる。
チャンネル
形態
生中継
見逃し配信
U-NEXT
ネット
〇
〇
TBS系列
地上波テレビ
〇
×
※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。
TBS系列とU-NEXTの中継はどう違う？実況・解説は？
地上波『TBS系列』はテレビなど視聴環境さえあれば誰でも視聴が可能。一方の『U-NEXT』は有料のサブスクリプションサービスだが、初回であれば31日間無料トライアルを利用することができ、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。『U-NEXT』はPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスで視聴できる。また、『TVer』もネット視聴が可能だが、中継内容は地上波『TBS系列』と同様となる。
『TBS系列』と『U-NEXT』はどちらも日本語音声での中継となるが、実況・解説については公式サイトに明記されておらず。ただし、『TBS系列』は30日開催日の大会中継全体の出演者を一覧で発表しており、サッカー関係者では柿谷曜一朗氏が出演予定となっている。
チャンネル
実況・解説
中継時刻
U-NEXT
未発表
ライブ配信：19:10-
TBS系列
二宮和也（TBSスペシャルアンバサダー）
大会中継：19:00-22:30
※中継時刻・内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
サッカー男子決勝 日本vs韓国のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。