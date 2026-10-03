第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカー競技の決勝で、U-21日本代表とU-23韓国代表が対戦する。

本記事では、サッカー男子決勝の日韓戦における『TBS系列』と『U-NEXT』の実況・解説者、見逃し配信・生中継予定を紹介する。

サッカー男子決勝 日本vs韓国の開催情報

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は決勝で韓国代表と対戦する。

決勝は2026年10月3日(土)19:30にキックオフ予定で、会場は愛知県の豊田スタジアムとなっている。

大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド：男子サッカー 決勝

対戦カード：韓国代表 vs U-21日本代表

日程：2026年10月3日(土)19:30

会場：豊田スタジアム(愛知県)

サッカー男子決勝 日本vs韓国の見逃し配信は？

日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』と地上波『TBS系列』でライブ中継される。『TBS系列』の放送はネット『TVer』でも同時配信予定だ。

『TBS系列』は19:00から大会中継を開始。『U-NEXT』では19:10から日本vs韓国をライブ配信するほか、試合終了後の見逃し配信や追っかけ再生にも対応。見逃し配信は10月17日(土)23:59まで視聴可能となる。

チャンネル 形態 生中継 見逃し配信 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 〇

[10/17(土)23:59まで] TBS系列

[TVer同時配信あり] 地上波テレビ 〇 ×

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

TBS系列とU-NEXTの中継はどう違う？実況・解説は？

地上波『TBS系列』はテレビなど視聴環境さえあれば誰でも視聴が可能。一方の『U-NEXT』は有料のサブスクリプションサービスだが、初回であれば31日間無料トライアルを利用することができ、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。『U-NEXT』はPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスで視聴できる。また、『TVer』もネット視聴が可能だが、中継内容は地上波『TBS系列』と同様となる。

『TBS系列』と『U-NEXT』はどちらも日本語音声での中継となるが、実況・解説については公式サイトに明記されておらず。ただし、『TBS系列』は30日開催日の大会中継全体の出演者を一覧で発表しており、サッカー関係者では柿谷曜一朗氏が出演予定となっている。

チャンネル 実況・解説 中継時刻 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 未発表 ライブ配信：19:10-

見逃し配信：10/17(土)23:59まで TBS系列

[TVer同時配信] 二宮和也（TBSスペシャルアンバサダー）

石川佳純（TBSスペシャルアスリートアンバサダー）

川合俊一、柿谷曜一朗、角田夏実（TBSアスリートアンバサダー）

江藤愛、御手洗菜々、浦野芽良（TBSアナウンサー）

齋藤慎太郎、長尾翼（応援キャスター）



※サッカー中継担当の明記はなし 大会中継：19:00-22:30

※中継時刻・内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

サッカー男子決勝 日本vs韓国のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。