北中米ワールドカップ(W杯)2026決勝トーナメントのラウンド32で、ブラジル代表と日本代表が対戦する。

本記事では、ブラジルvs日本の試合日程や放送予定など、最新情報を紹介する。

サッカー日本代表vsブラジル代表の試合日程・会場

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ワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦のラウンド32は、日本時間6月30日(火)に開催。グループFを2位で抜けた日本と、グループCを首位通過したブラジルが対戦する。試合は、午前2:00にキックオフ予定となっている。

試合会場はアメリカ・ヒューストンにあるヒューストンスタジアム。最大収容人員数はサッカー開催時70,103人で、今大会ではグループステージ5試合が開催済み。決勝トーナメントでは、ブラジルvs日本の他にラウンド16の1試合が開催予定だ。

ラウンド32 ブラジルvs日本の開催予定

開始日時：2026年6月30日(火)

キックオフ時刻：午前2:00

会場：ヒューストンスタジアム(アメリカ・ヒューストン)

※すべて日本時間。

「ヒューストンスタジアム」試合当日の天気予報・予想気温は？

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日本時間6月27日時点の『ウェザーニュース』の情報によれば、ブラジルvs日本が行われる現地時間6月29日(月)の予想最高気温は34度、予想最低気温は26度。天気は晴れで、降水確率は10％と予想されている。

日程 天気 最高気温 最低気温 降水確率 6/29(月) 晴れ 34℃ 26℃ 10％

※天気予報は日本時間6月27日時点のウェザーニュース参照。実際の天候とは異なる場合があります。

ブラジルと日本、キャンプ地からの移動距離

ワールドカップ2026にて、日本はアメリカ・テネシー州のナッシュビル、ブラジルはアメリカのニューヨーク・ニュージャージーに拠点を構えている。

ヒューストンスタジアム(アメリカ・ヒューストン)までの直線距離概算は、日本のナッシュビルからが約1,070km、ブラジルのニュージャージーからが約2,280kmとなっている。移動距離では日本が有利だが、前の試合からの間隔が日本の中3日に対してブラジルが中4日のため、環境面の優位がどちらにあるかはそれぞれの見解次第となる。

サッカー日本代表vsブラジル代表のNHKテレビ放送・DAZN配信予定

ブラジルvs日本は、ネット『DAZN』がライブ配信。地上波テレビ『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』でも生中継が行われる。なお、『DAZN』のライブ配信は無料で視聴することが可能だ。

その他、地上波『NHK総合』や『日本テレビ』による放送は行われない。

対戦カード テレビ放送 ネット配信 2026/6/30(火)

午前2:00 地上波：フジテレビ

衛星放送：NHK BS DAZN(無料)

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新情報は日本テレビおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表vsブラジル代表の最新情報

日本代表vsブラジル代表｜予想スタメン・フォーメーション

ブラジル vs 日本 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー カルロ・アンチェロッティ 予想スタメン 控え選手 マネージャー 森保一

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

両チームの近況

日本代表 メンバーリスト

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▼GK

1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）

12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）

23 早川友基 （鹿島アントラーズ）

▼DF

2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）

3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）

4 板倉滉 （アヤックス／ブラジル）

5 長友佑都 （FC東京）

16 渡辺剛 （フェイエノールト／ブラジル）

20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）

21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

22 冨安健洋 （アヤックス／ブラジル）

25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）

▼MF/FW

6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集

7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）

8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）

9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）

10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然 （セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）

14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）

15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）

17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）

18 上田綺世 （フェイエノールト／ブラジル）

19 小川航基 （NECナイメヘン／ブラジル）

24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）

26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）

▼監督

森保一

※遠藤航は6/12途中離脱。

ブラジル代表のプロフィール

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■基本情報

W杯出場：23回目(23大会連続)

最高成績：優勝(1958、1962、1970、1994、2002)

FIFAランク：5位

■日本代表との対戦戦績

11勝2分1敗 37得点8失点

試合日時 大会名 結果 1989/7/23 国際親善試合 ○ 1-0 1995/6/6 アンブロカップ ○ 3-0 1995/8/9 日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパーク カップ ○ 5-1 1997/8/13 国際親善試合 ○ 3-0 1999/3/31 キリンビバレッジ1999 ○ 2-0 2001/6/4 FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001 △ 0-0 2005/6/22 FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005 △ 2-2 2006/6/22 2006FIFAワールドカップドイツ ○ 4-1 2012/10/16 国際親善試合 ○ 4-0 2013/6/15 FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 ○ 3-0 2014/10/14 国際親善試合 ○ 4-0 2017/11/10 国際親善試合 ○ 3-1 2022/6/6 キリンチャレンジカップ2022 ○ 1-0 2025/10/14 キリンチャレンジカップ2025 ● 2-3

ブラジル代表 カルロ・アンチェロッティ監督｜グループC最終節後会見要旨

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ーー次の対戦相手については？(グループF最終節前時点)

「対戦相手候補の3チーム(オランダ、日本、スウェーデン)はいずれもとても素晴らしいクオリティだ。もちろん、日本よりもオランダの方が経験で上だ。とはいえ、日本も特にワールドカップ前の親善試合で素晴らしい結果を残している」

ブラジル代表 メンバーリスト

▼GK

1 アリソン（リヴァプール）

12 ウェヴェルトン（グレミオ）

23 エデルソン（フェネルバフチェ）

▼DF

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

4 マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）

6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

13 ダニーロ（フラメンゴ）

14 ブレーメル（ユヴェントス）

15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

16 ドウグラス・サントス（ゼニト）

24 イバニェス（アル・アハリ）

▼MF

2 エデルソン（アタランタ）

5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

17 ファビーニョ（アル・イテハド）

18 ダニーロ（ボタフォゴ）

20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

10 ネイマール（サントス）

11 ハフィーニャ（バルセロナ）

19 エンドリッキ（リヨン）

21 ルイス・エンヒキ（ゼニト）

22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

26 ハイアン（ボーンマス）

▼監督

カルロ・アンチェロッティ

※所属クラブは2026年5月18日時点

※DFウェズレイが負傷欠場。 MFエデルソンを追加招集(6/7)

ブラジル代表のデータ・最新情報まとめ

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