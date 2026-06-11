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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表のワールドカップ対戦国情報｜オランダ・チュニジア・スウェーデンとの過去戦績は？

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

サッカー日本代表が2026年北中米ワールドカップ(W杯)で対戦するオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表の過去大会の戦績は？森保ジャパンの対戦国情報を紹介。

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本記事では、日本代表の対戦相手情報を紹介する。

ワールドカップ2026 日本代表の対戦相手・日程

日本代表はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居。日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンと対戦する。

ラウンドキックオフ日時対戦カード中継予定
グループF 第1節2026/6/15(月)
5:00		オランダ vs 日本【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
NHK ONE
グループF 第2節2026/6/21(日)
13:00		日本 vs チュニジア【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録画)

【ネット】
DAZN
グループF 第3節2026/6/26(金)
8:00		日本 vs スウェーデン【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
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ワールドカップ2026 日本代表の対戦国成績は？

日本はポット2からグループFに振り分け。オランダはポット1、チュニジアはポット3、スウェーデンは欧州プレーオフ勝者枠としてポット4となっていた。

各対戦相手情報および過去成績は以下の通り。

【ポット1：オランダ代表】

netherlands Getty Images■基本情報
FIFAランキングW杯出場歴W杯2026 出場資格日本との対戦成績
7位2大会連続12回目欧州予選グループG 1位2勝1分け無敗

※FIFAランキングは2026年4月1日時点。

■過去成績
W杯最高順位W杯2026予選成績
準優勝(1974、1978、2010)

[8試合6勝2分け無敗]

フィンランド 0-2 オランダ
オランダ 8-0 マルタ
オランダ 1-1 ポーランド
リトアニア 2-3 オランダ
マルタ 0-4 オランダ
オランダ 4-0 フィンランド
ポーランド 1-1 オランダ
オランダ 4-0 リトアニア

【ポット3：チュニジア代表】

tunisia Getty Images■基本情報
FIFAランキングW杯出場歴W杯2026 出場資格日本との対戦成績
44位3大会連続7回目アフリカ予選グループH 1位1勝5敗
■過去成績
W杯最高順位W杯2026予選成績
グループリーグ敗退

[10試合9勝1分け無敗]

チュニジア 4-0 サントメ・プリンシペ
マラウイ 0-1 チュニジア
チュニジア 1-0 赤道ギニア
ナミビア 0-0 チュニジア
リベリア 0-1 チュニジア
チュニジア 2-0 マラウイ
チュニジア 3-0 リベリア
赤道ギニア 0-1 チュニジア
サントメ・プリンシペ 0-6 チュニジア
チュニジア 3-0 ナミビア

【ポット4：スウェーデン代表】

sweden Getty Images■基本情報
FIFAランキングW杯出場歴W杯2026 出場資格日本との対戦成績
38位2大会ぶり12回目欧州予選プレーオフ パスB勝者2勝2分け1敗
■過去成績
W杯最高順位W杯2026予選成績
準優勝(1958)

[欧州予選：6試合0勝2分け4敗]

スロベニア 2-2 スウェーデン
コソボ 2-0 スウェーデン
スウェーデン 0-2 スイス
スウェーデン 0-1 コソボ
スイス 4-1 スウェーデン
スウェーデン 1-1 スロベニア

[欧州予選プレーオフ：2試合2勝]

ウクライナ 1-3 スウェーデン
スウェーデン 3-2 ポーランド

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