2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。
本記事では、日本代表の対戦相手情報を紹介する。
ワールドカップ2026 日本代表の対戦相手・日程
日本代表はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居。日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンと対戦する。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|中継予定
|グループF 第1節
|2026/6/15(月)
5:00
|オランダ vs 日本
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
|グループF 第2節
|2026/6/21(日)
13:00
|日本 vs チュニジア
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録画)
【ネット】
DAZN
|グループF 第3節
|2026/6/26(金)
8:00
|日本 vs スウェーデン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
ワールドカップ2026 日本代表の対戦国成績は？
日本はポット2からグループFに振り分け。オランダはポット1、チュニジアはポット3、スウェーデンは欧州プレーオフ勝者枠としてポット4となっていた。
各対戦相手情報および過去成績は以下の通り。
【ポット1：オランダ代表】Getty Images■基本情報
|FIFAランキング
|W杯出場歴
|W杯2026 出場資格
|日本との対戦成績
|7位
|2大会連続12回目
|欧州予選グループG 1位
|2勝1分け無敗
※FIFAランキングは2026年4月1日時点。■過去成績
|W杯最高順位
|W杯2026予選成績
|準優勝(1974、1978、2010)
[8試合6勝2分け無敗]
フィンランド 0-2 オランダ
【ポット3：チュニジア代表】Getty Images■基本情報
|FIFAランキング
|W杯出場歴
|W杯2026 出場資格
|日本との対戦成績
|44位
|3大会連続7回目
|アフリカ予選グループH 1位
|1勝5敗
|W杯最高順位
|W杯2026予選成績
|グループリーグ敗退
[10試合9勝1分け無敗]
チュニジア 4-0 サントメ・プリンシペ
【ポット4：スウェーデン代表】Getty Images■基本情報
|FIFAランキング
|W杯出場歴
|W杯2026 出場資格
|日本との対戦成績
|38位
|2大会ぶり12回目
|欧州予選プレーオフ パスB勝者
|2勝2分け1敗
|W杯最高順位
|W杯2026予選成績
|準優勝(1958)
[欧州予選：6試合0勝2分け4敗]
スロベニア 2-2 スウェーデン
[欧州予選プレーオフ：2試合2勝]
ウクライナ 1-3 スウェーデン
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