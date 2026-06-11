2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、日本代表の対戦相手情報を紹介する。

ワールドカップ2026 日本代表の対戦相手・日程

日本代表はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居。日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンと対戦する。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 中継予定 グループF 第1節 2026/6/15(月)

5:00 オランダ vs 日本 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE グループF 第2節 2026/6/21(日)

13:00 日本 vs チュニジア 【テレビ】

日本テレビ

NHK BS

NHK BSP4K(録画)



【ネット】

DAZN グループF 第3節 2026/6/26(金)

8:00 日本 vs スウェーデン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE

ワールドカップ2026 日本代表の対戦国成績は？

日本はポット2からグループFに振り分け。オランダはポット1、チュニジアはポット3、スウェーデンは欧州プレーオフ勝者枠としてポット4となっていた。

各対戦相手情報および過去成績は以下の通り。

【ポット1：オランダ代表】

Getty Images

FIFAランキング W杯出場歴 W杯2026 出場資格 日本との対戦成績 7位 2大会連続12回目 欧州予選グループG 1位 2勝1分け無敗

※FIFAランキングは2026年4月1日時点。

W杯最高順位 W杯2026予選成績 準優勝(1974、1978、2010) [8試合6勝2分け無敗] フィンランド 0-2 オランダ

オランダ 8-0 マルタ

オランダ 1-1 ポーランド

リトアニア 2-3 オランダ

マルタ 0-4 オランダ

オランダ 4-0 フィンランド

ポーランド 1-1 オランダ

オランダ 4-0 リトアニア

【ポット3：チュニジア代表】

Getty Images

FIFAランキング W杯出場歴 W杯2026 出場資格 日本との対戦成績 44位 3大会連続7回目 アフリカ予選グループH 1位 1勝5敗

W杯最高順位 W杯2026予選成績 グループリーグ敗退 [10試合9勝1分け無敗] チュニジア 4-0 サントメ・プリンシペ

マラウイ 0-1 チュニジア

チュニジア 1-0 赤道ギニア

ナミビア 0-0 チュニジア

リベリア 0-1 チュニジア

チュニジア 2-0 マラウイ

チュニジア 3-0 リベリア

赤道ギニア 0-1 チュニジア

サントメ・プリンシペ 0-6 チュニジア

チュニジア 3-0 ナミビア

【ポット4：スウェーデン代表】

Getty Images

FIFAランキング W杯出場歴 W杯2026 出場資格 日本との対戦成績 38位 2大会ぶり12回目 欧州予選プレーオフ パスB勝者 2勝2分け1敗

W杯最高順位 W杯2026予選成績 準優勝(1958) [欧州予選：6試合0勝2分け4敗] スロベニア 2-2 スウェーデン

コソボ 2-0 スウェーデン

スウェーデン 0-2 スイス

スウェーデン 0-1 コソボ

スイス 4-1 スウェーデン

スウェーデン 1-1 スロベニア [欧州予選プレーオフ：2試合2勝] ウクライナ 1-3 スウェーデン

スウェーデン 3-2 ポーランド

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