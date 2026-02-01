Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2022 argentinaGetty Images
Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ 歴代優勝国一覧

【FIFAワールドカップ】北中米開催の2026年大会を前にFIFAワールドカップ歴代優勝国を紹介する。

2026年W杯はDAZNが全試合ライブ配信！

DAZN

FIFAワールドカップ2026は『DAZN』が全104試合をライブ配信！

日本戦は全試合無料

DAZN

日本戦は全試合無料配信

今すぐ視聴

FIFAワールドカップは4年に1度のスポーツ界屈指のビッグイベント。1930年に第1回大会が開催され、これまでに22大会が実施された。2026年6月にはカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催で23回目となる2026年大会が開催される。

W杯はDAZNが全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元ありDAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、FIFAワールドカップ2026開幕を前に歴代優勝国を紹介する。

0