FIFAワールドカップ 歴代優勝国一覧

FIFAワールドカップは4年に1度のスポーツ界屈指のビッグイベント。1930年に第1回大会が開催され、これまでに22大会が実施された。2026年6月にはカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催で23回目となる2026年大会が開催される。
本記事では、FIFAワールドカップ2026開幕を前に歴代優勝国を紹介する。
|国名
|優勝回数
|優勝大会
|ブラジル
|5度
|1958,1962,1970,1994,2002
|ドイツ（西ドイツ）
|4度
|1954,1974,1990,2014
|イタリア
|4度
|1934,1938,1982,2006
|アルゼンチン
|3度
|1978,1986,2022
|フランス
|2度
|1998,2018
|ウルグアイ
|2度
|1930,1950
|スペイン
|1度
|2010
|イングランド
|1度
|1966
優勝国：ウルグアイ（1）
開催国：ウルグアイ
決勝戦：ウルグアイ 4-2 アルゼンチン
優勝国：イタリア（1）
開催国：イタリア
決勝戦：イタリア 2-1(延長) チェコスロバキア
優勝国：イタリア（2）
開催国：フランス
決勝戦：イタリア 4-2 ハンガリー
優勝国：ウルグアイ（2）
開催国：ブラジル
決勝戦：ウルグアイ 2-1 ブラジル
優勝国：西ドイツ（1）
開催国：スイス
決勝戦：西ドイツ 3-2 ハンガリー
優勝国：ブラジル（1）
開催国：スウェーデン
決勝戦：ブラジル 5-2 スウェーデン
優勝国：ブラジル（2）
開催国：チリ
決勝戦：ブラジル 3-1 チェコスロバキア
優勝国：イングランド（1）
開催国：イングランド
決勝戦：イングランド 4-2(延長) 西ドイツ
優勝国：ブラジル（3）
開催国：メキシコ
決勝戦：ブラジル 4-1 イタリア
優勝国：西ドイツ（2）
開催国：西ドイツ
決勝戦：西ドイツ 2-1 オランダ
優勝国：アルゼンチン（1）
開催国：アルゼンチン
決勝戦：アルゼンチン 3-1(延長) オランダ
優勝国：イタリア（3）
開催国：スペイン
決勝戦：イタリア 3-1 西ドイツ
優勝国：アルゼンチン（2）
開催国：メキシコ
決勝戦：アルゼンチン 3-2 西ドイツ
優勝国：西ドイツ（3）
開催国：イタリア
決勝戦：西ドイツ 1-0 アルゼンチン
優勝国：ブラジル（4）
開催国：アメリカ
決勝戦：ブラジル 0-0(PK3-2) イタリア
優勝国：フランス（1）
開催国：フランス
決勝戦：フランス 3-0 ブラジル
優勝国：ブラジル（5）
開催国：日本・韓国
決勝戦：ブラジル 2-0 ドイツ
優勝国：イタリア（4）
開催国：ドイツ
決勝戦：イタリア 1-1(PK5-3) フランス
優勝国：スペイン（1）
開催国：南アフリカ
決勝戦：スペイン 1-0(延長) オランダ
優勝国：ドイツ（4）
開催国：ブラジル
決勝戦：ドイツ 1-0(延長) アルゼンチン
優勝国：フランス（2）
開催国：ロシア
決勝戦：フランス 4-2 クロアチア
優勝国：アルゼンチン（3）
開催国：カタール
決勝戦：アルゼンチン 3-3(PK4-2) フランス
