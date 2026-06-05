FIFAワールドカップ｜歴代得点ランキング

1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。世界一の代表チームを迎える4年に一度の大会では、多くのストライカーが活躍してきた。ミロスラフ・クローズやブラジルのロナウドなどが大会得点王に輝いたが、歴代のワールドカップでどの選手が最も得点を奪ってきたのだろうか。

本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に歴代得点ランキングを紹介する。