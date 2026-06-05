Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
world cup all-time scoreresGetty Images
Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ｜歴代得点ランキング

ワールドカップ
日本
ドイツ
ブラジル
フランス
アルゼンチン
ハンガリー
ペルー
ポーランド
イングランド

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026開幕を前に同大会の歴代得点ランキングを紹介する。

サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN月額プランが半額以下に！
dazn 2026 worldcup cp kv

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが半額以下に割引

1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。世界一の代表チームを迎える4年に一度の大会では、多くのストライカーが活躍してきた。ミロスラフ・クローズやブラジルのロナウドなどが大会得点王に輝いたが、歴代のワールドカップでどの選手が最も得点を奪ってきたのだろうか。

本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に歴代得点ランキングを紹介する。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴