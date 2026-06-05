FIFAワールドカップ｜歴代得点ランキング

1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。世界一の代表チームを迎える4年に一度の大会では、多くのストライカーが活躍してきた。ミロスラフ・クローズやブラジルのロナウドなどが大会得点王に輝いたが、歴代のワールドカップでどの選手が最も得点を奪ってきたのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に歴代得点ランキングを紹介する。
1930年に第1回大会を迎えたFIFAワールドカップ。世界一の代表チームを迎える4年に一度の大会では、多くのストライカーが活躍してきた。ミロスラフ・クローズやブラジルのロナウドなどが大会得点王に輝いたが、歴代のワールドカップでどの選手が最も得点を奪ってきたのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に歴代得点ランキングを紹介する。
代表チーム：西ドイツ
W杯通算：10試合10得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1954
|4試合4得点
|優勝
|1958
|6試合6得点
|4位
代表チーム：ドイツ
W杯通算：19試合10得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2010
|6試合5得点 ★
|3位
|2014
|7試合5得点
|優勝
|2018
|3試合0得点
|グループステージ
|2022
|3試合0得点
|グループステージ
※★：得点王
代表チーム：イングランド
W杯通算：12試合10得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1986
|5試合6得点 ★
|準々決勝
|1990
|7試合4得点
|4位
※★：得点王
代表チーム：ポーランド
W杯通算：20試合10得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1974
|7試合7得点 ★
|3位
|1978
|6試合2得点
|2次リーグ
|1982
|7試合1得点
|3位
※★：得点王
代表チーム：ペルー
W杯通算：13試合10得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1970
|4試合5得点
|準々決勝
|1978
|5試合6得点
|2次リーグ
|1982
|3試合0得点
|1次リーグ
代表チーム：アルゼンチン
W杯通算：12試合10得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1994
|4試合4得点
|ラウンド16
|1998
|5試合5得点
|準々決勝
|2002
|3試合1得点
|グループステージ
代表チーム：ハンガリー
W杯通算：5試合11得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1954
|5試合11得点 ★
|決勝
※★：得点王
代表チーム：西ドイツ／ドイツ
W杯通算：17試合11得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1990
|7試合3得点
|優勝
|1994
|5試合5得点
|準々決勝
|1998
|5試合3得点
|準々決勝
代表チーム：ブラジル
W杯通算：14試合12得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1958
|4試合6得点
|優勝
|1962
|2試合1得点
|優勝
|1966
|2試合1得点
|グループステージ
代表チーム：フランス
W杯通算：14試合12得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2018
|7試合4得点
|優勝
|2022
|7試合8得点 ★
|決勝
※★：得点王
代表チーム：アルゼンチン
W杯通算：26試合13得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006
|3試合1得点
|準々決勝
|2010
|5試合0得点
|準々決勝
|2014
|7試合4得点
|決勝
|2018
|4試合1得点
|ラウンド16
|2022
|7試合7得点
|優勝
代表チーム：フランス
W杯通算：6試合13得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1958
|6試合13得点
|3位
代表チーム：西ドイツ
W杯通算：13試合14得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1970
|6試合10得点 ★
|3位
|2018
|7試合4得点
|優勝
※★：得点王
代表チーム：ブラジル
W杯通算：19試合15得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|1998
|7試合4得点
|決勝
|2002
|7試合8得点 ★
|優勝
|2006
|5試合3得点
|準々決勝
※★：得点王
代表チーム：ドイツ
W杯通算：24試合16得点
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2002
|7試合5得点
|決勝
|2006
|7試合5得点 ★
|3位
|2010
|5試合4得点
|3位
|2014
|5試合2得点
|優勝
※★：得点王
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。