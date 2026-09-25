【9月26日】卓球日本選手の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026

2026年9月26日(土)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。

本記事では9月26日(土)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9月26日】卓球の試合日程・対戦カード・開始時間

アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。

時間 種目 ラウンド 対戦カード 10:00～ 女子シングルス 3回戦 インド vs 日本 (張本) 10:45～ 日本 (早田) vs 香港 11:30～ 男子シングルス 3回戦 カザフスタン vs 日本（張本） 12:15～ シンガポール vs 日本（松島） 15:30～ 男子ダブルス 準々決勝 シンガポール vs 日本

（張本・篠塚） 日本 vs 韓国

（松島・戸上） 16:15～ 女子シングルス 準々決勝 未定 17:00～ 男子シングルス 準々決勝 未定 17:45 女子ダブルス 準々決勝 日本 vs 中国

（長﨑・面手）

出場選手

種目 選手名 女子シングルス（２名） 張本美和、早田ひな 男子シングルス 張本智和、松島輝空 男子ダブルス（２組） 張本智和／篠塚大登

戸上隼輔／松島輝空 女子ダブルス（２組） 張本美和／早田ひな

長﨑美柚／面手凛 混合ダブルス（２組） 張本美和／松島輝空

伊藤美誠／篠塚大登 男子団体（５名） 宇田幸矢

松島輝空

張本智和

戸上隼輔

篠塚大登 女子団体（５名） 面手凛

張本美和

伊藤美誠

早田ひな

長﨑美柚

9月26日の卓球競技｜テレビ放送・ネット配信予定

9月26日(土)に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは15時30分から男子シングルス準々決勝、男子ダブルス準々決勝、女子シングルス準々決勝、女子ダブルス準々決勝を中継・配信の予定だ。

『U-NEXT』では9月26日(土)9:50と、15:20からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 9:50～、15:20～

視聴はこちら TBS系列 15:30～

男子シングルス準々決勝

男子ダブルス準々決勝

女子シングルス準々決勝

女子ダブルス準々決勝 TVer 15:30～

男子シングルス準々決勝

男子ダブルス準々決勝

女子シングルス準々決勝

女子ダブルス準々決勝

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会卓球のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTなら31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。