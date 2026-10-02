アジア大会での日本vs韓国の通算対戦成績は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝進出を決めたU-21日本代表。金メダルを懸けた大一番で宿敵の韓国代表と対戦する。

本記事では、アジア大会男子サッカー決勝の日韓戦を前に、同大会での過去の直接対決を振り返る。

アジア競技大会男子サッカー｜韓国代表との通算対戦成績は？

日本代表はこれまでのアジア競技大会で韓国代表と9度対戦（1998年大会以降はU-23代表が出場）。通算成績は9試合1勝8敗、8得点17失点と、負け越している。直近の2大会では決勝で両国は対戦したが、いずれも韓国代表が2-1で勝利して金メダルを獲得し、日本代表は銀メダルに甘んじている。

■アジア競技大会の日韓戦通算成績一覧

大会 ラウンド 結果 日本の勝敗 1962 1次リーグ 0-1 ● 1970 準決勝 1-2（延長） ● 1978 1次リーグ 1-3 ● 1982 1次リーグ 2-1 ○ 1994 準々決勝 2-3 ● 1998 2次リーグ 0-2 ● 2014 準々決勝 0-1 ● 2018 決勝 1-2（延長） ● 2022 決勝 1-2 ●

アジア競技大会男子サッカー｜日本代表の過去成績

日本代表は、唯一第1回アジア大会から20回連続で出場。これまでに金メダル1度(2010年)、銀メダル3度(2002年,2018年,2022年)、銅メダル2度(1951年,​1966年)獲得した。

大会 開催年 開催都市 日本の成績 第1回 1951 ニューデリー 3位 第2回 1954 マニラ 10位 第3回 1958 東京 12位 第4回 1962 ジャカルタ 6位 第5回 1966 バンコク 3位 第6回 1970 バンコク 4位 第7回 1974 テヘラン 9位 第8回 1978 バンコク 9位 第9回 1982 ニューデリー 5位 第10回 1986 ソウル 9位 第11回 1990 北京 8位 第12回 1994 広島 7位 第13回 1998 バンコク 9位 第14回 2002 釜山 準優勝 第15回 2006 ドーハ 11位 第16回 2010 広州 優勝 第17回 2014 仁川 5位 第18回 2018 ジャカルタ・パレンバン 準優勝 第19回 2022 杭州 準優勝

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

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チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇

[生中継] TVer ネット TBS系列同時配信

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。