あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan korea Getty Images
【アジア大会】男子サッカー決勝・日韓戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

アジア大会での日本vs韓国の通算対戦成績は？

Asian Games
U-21日本
U-23韓国 対 U-21日本
U-23韓国

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)男子サッカー決勝でU-21日本代表と韓国代表が激突。金メダルを懸けた大一番を前にアジア競技大会の日韓戦の過去成績を振り返る。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝進出を決めたU-21日本代表。金メダルを懸けた大一番で宿敵の韓国代表と対戦する。

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

本記事では、アジア大会男子サッカー決勝の日韓戦を前に、同大会での過去の直接対決を振り返る。

アジア競技大会男子サッカー｜韓国代表との通算対戦成績は？

日本代表はこれまでのアジア競技大会で韓国代表と9度対戦（1998年大会以降はU-23代表が出場）。通算成績は9試合1勝8敗、8得点17失点と、負け越している。直近の2大会では決勝で両国は対戦したが、いずれも韓国代表が2-1で勝利して金メダルを獲得し、日本代表は銀メダルに甘んじている。

■アジア競技大会の日韓戦通算成績一覧

大会

ラウンド

結果

日本の勝敗

1962

1次リーグ

0-1

1970

準決勝

1-2（延長）

1978

1次リーグ

1-3

1982

1次リーグ

2-1

1994

準々決勝

2-3

1998

2次リーグ

0-2

2014

準々決勝

0-1

2018

決勝

1-2（延長）

2022

決勝

1-2

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

アジア競技大会男子サッカー｜日本代表の過去成績

日本代表は、唯一第1回アジア大会から20回連続で出場。これまでに金メダル1度(2010年)、銀メダル3度(2002年,2018年,2022年)、銅メダル2度(1951年,​1966年)獲得した。

大会

開催年

開催都市

日本の成績

第1回

1951

ニューデリー

3位

第2回

1954

マニラ

10位

第3回

1958

東京

12位

第4回

1962

ジャカルタ

6位

第5回

1966

バンコク

3位

第6回

1970

バンコク

4位

第7回

1974

テヘラン

9位

第8回

1978

バンコク

9位

第9回

1982

ニューデリー

5位

第10回

1986

ソウル

9位

第11回

1990

北京

8位

第12回

1994

広島

7位

第13回

1998

バンコク

9位

第14回

2002

釜山

準優勝

第15回

2006

ドーハ

11位

第16回

2010

広州

優勝

第17回

2014

仁川

5位

第18回

2018

ジャカルタ・パレンバン

準優勝

第19回

2022

杭州

準優勝

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

U-21日本代表のアジア大会決勝、韓国戦は『U-NEXT』でライブ配信される。『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。

また、地上波『TBS系列』では19:00から「サッカー男子決勝ほか」を放送予定。『TVer』でも『TBS系列』の番組が同時配信される。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ


[生中継]

TVer

ネット

TBS系列同時配信

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

決勝・日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録無料体験登録

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー