アジア大会での日本vs韓国の通算対戦成績は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝進出を決めたU-21日本代表。金メダルを懸けた大一番で宿敵の韓国代表と対戦する。
本記事では、アジア大会男子サッカー決勝の日韓戦を前に、同大会での過去の直接対決を振り返る。
アジア競技大会男子サッカー｜韓国代表との通算対戦成績は？
日本代表はこれまでのアジア競技大会で韓国代表と9度対戦（1998年大会以降はU-23代表が出場）。通算成績は9試合1勝8敗、8得点17失点と、負け越している。直近の2大会では決勝で両国は対戦したが、いずれも韓国代表が2-1で勝利して金メダルを獲得し、日本代表は銀メダルに甘んじている。
■アジア競技大会の日韓戦通算成績一覧
大会
ラウンド
結果
日本の勝敗
1962
1次リーグ
0-1
●
1970
準決勝
1-2（延長）
●
1978
1次リーグ
1-3
●
1982
1次リーグ
2-1
○
1994
準々決勝
2-3
●
1998
2次リーグ
0-2
●
2014
準々決勝
0-1
●
2018
決勝
1-2（延長）
●
2022
決勝
1-2
●
アジア競技大会男子サッカー｜日本代表の過去成績
日本代表は、唯一第1回アジア大会から20回連続で出場。これまでに金メダル1度(2010年)、銀メダル3度(2002年,2018年,2022年)、銅メダル2度(1951年,1966年)獲得した。
大会
開催年
開催都市
日本の成績
第1回
1951
ニューデリー
3位
第2回
1954
マニラ
10位
第3回
1958
東京
12位
第4回
1962
ジャカルタ
6位
第5回
1966
バンコク
3位
第6回
1970
バンコク
4位
第7回
1974
テヘラン
9位
第8回
1978
バンコク
9位
第9回
1982
ニューデリー
5位
第10回
1986
ソウル
9位
第11回
1990
北京
8位
第12回
1994
広島
7位
第13回
1998
バンコク
9位
第14回
2002
釜山
準優勝
第15回
2006
ドーハ
11位
第16回
2010
広州
優勝
第17回
2014
仁川
5位
第18回
2018
ジャカルタ・パレンバン
準優勝
第19回
2022
杭州
準優勝
サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
U-21日本代表のアジア大会決勝、韓国戦は『U-NEXT』でライブ配信される。『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。
また、地上波『TBS系列』では19:00から「サッカー男子決勝ほか」を放送予定。『TVer』でも『TBS系列』の番組が同時配信される。
チャンネル
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
〇
TBS系列
地上波テレビ
〇
TVer
ネット
TBS系列同時配信
サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子競技の試合日程・組み合わせ・出場国｜アジア大会2026
- 【バレーボール男子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026 バレーボール男子日本代表のメンバーリスト
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。